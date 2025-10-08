ETV Bharat / lifestyle

ജെൻസി കിഡ്‌സിന് മദ്യം ഒരു വീക്ക്‌നസേ അല്ല; മദ്യപാനത്തില്‍ നിന്നും അകന്ന് പുതുതലമുറ, ഗ്രീൻ സിഗ്നലെന്ന് ഗവേഷകർ

പുതുതലമുറ മദ്യപാനത്തില്‍ നിന്ന് അകലുന്നതായി പഠനം. ഭാവിയില്‍ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമെന്ന് ഗവേഷകർ.

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 12:21 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി : ജെൻസികള്‍ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതേ, നമ്മുടെ ന്യൂജെൻ പിള്ളേർ തന്നെ. പലകാര്യങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചിലർ കുറ്റം പറയുന്ന ആ യുവതലമുറ തന്നെ. ഇവരെ കുറ്റം പറയുന്നവരൊക്കെ ഇനി മാറി നില്‍ക്കേണ്ടി വരും. അത്തരമൊരു കാര്യമാണ് പുതിയൊരു പഠനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജെൻസി കിഡ്‌സിന് മദ്യം ഒരു ലഹരിയേ അല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. അതായത്, ന്യൂജെൻ പിള്ളേര്‍ വലിയ തോതില്‍ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. ഇന്നലെ പുറത്തുവന്ന പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലാണ് കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജെൻസി കിഡ്‌സ് മദ്യപാനത്തില്‍ നിന്നി വിട്ട് നില്‍ക്കുന്നതിലൂടെ വലിയൊരു സാംസ്‌കാരിക മാറ്റത്തിനാണ് തുടക്കമിടുന്നത് എന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഫ്ലിൻഡേഴ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ന്യൂജെനറേഷൻ ഈ പ്രവണത തുടർന്നാല്‍ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും എന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

ആഡിക്ഷൻ എന്ന ജേണലിൽ ആണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജെൻസികള്‍ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടുതല്‍ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഇനി ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലോ, മുൻ തലമുറകളിലെ ആളുകളെക്കാള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതില്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജെൻസികള്‍ മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത 20 മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് തങ്ങളുടെ പഠനം തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് ഫ്ലിൻഡേഴ്‌സ് കോളജ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ പ്രധാന എഴുത്തുകാരി ഡോ.ഗിയാൻലൂക്ക ഡി സെൻസോ പറഞ്ഞു.

"ഇത് വെറുമൊരു കാര്യമല്ല. ദീർഘകാല പൊതുജനാരോഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലെ ഒരു സുസ്ഥിരമായ മാറ്റമായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു" -ഡി സെൻസോ പറഞ്ഞു.

23,000-ത്തിലധികം ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരിൽ നിന്നും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്‌തായിരുന്നു പഠനം. യുവ തലമുറയില്‍ മദ്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും ആഴ്‌ച തോറുമുള്ള മദ്യ ഉപഭോഗം കുറയുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. മില്ലേനിയല്‍ (1981 നും 1996നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവർ)കളും ബേബി ബൂമറുകള്‍ (1946നും 1964നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവർ)ളേക്കാൾ കുറവാണ് കുടിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഇത് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതിന്‍റെ വിശാലമായ സാംസ്‌കാരിക മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ ഈ പ്രവണതകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

"സാമ്പത്തിക സമ്മർദങ്ങൾ, സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയായാലും, ചെറുപ്പക്കാരിൽ മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ആരോഗ്യകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമുക്ക് ആ അറിവ് ഉപയോഗിക്കാം," -ഡി സെൻസോ പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ മദ്യ വിലനിർണയം, പരസ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ആരോഗ്യ കാമ്പെയ്‌നുകൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രവണതകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സംഘം നിർദേശിച്ചു.

