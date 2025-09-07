ETV Bharat / lifestyle

കുട്ടികളുമായി അടിപിടിക്കുന്നതെന്തിനാ? സ്‌ക്രീന്‍ ട്രൈം കുറക്കാൻ ഈ ട്രിക്കുകള്‍ പോരേ...

സദാസമയവും മൊബൈൽ ഫോണിലാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാൻ പോകാനുമെല്ലാം സ്‌ക്രീനിനായി വാശിപിടിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകളെ വഴിതിരിച്ച് വിടാനിതാ ചില പൊടിക്കൈകള്‍.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 1:41 PM IST

കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം ടെലിവിഷൻ, ടാബ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നീ ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അറിയാം. സ്‌ക്രീൻ സമയം കൂടുന്നതിലൂടെ ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും പെരുമാറ്റ പ്രശ്‌നങ്ങളും കുട്ടികളിൽ ഉടലെടുക്കും.

തീരേ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ സ്‌ക്രീൻ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കില്‍ കണ്ണിനെയും ബുദ്ധിവികാസത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കൂടുതൽ സമയം ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചെലവിടുമ്പോൾ കായികാരോഗ്യം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ വാശിക്കാരാണെങ്കിൽ.

മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മില്‍ അടി ഉണ്ടാക്കാതെ സ്‌ക്രീന്‍ സമയം കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. വഴക്കു പറയാതെ, വേദനിപ്പിക്കാതെ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ക്രീയേറ്റീവ് ആയ ഈ അഞ്ച് ട്രിക്കുകള്‍ ഒന്ന് പയറ്റി നോക്കൂ.

Representative image (Getty images)

'സ്ക്രീൻരഹിത' മേഖല

കുട്ടികള്‍ എപ്പോഴും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതും മനസിലാക്കുന്നതും. എന്താണോ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നടക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും പെരുമാറ്റശീലങ്ങളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. വീടുകളില്‍ നിന്നാണ് സ്‌ക്രീന്‍ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടത്.

കുട്ടിയുടെ സ്ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡൈനിംഗ് ടേബിളും കിടപ്പുമുറിയും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. കർശന നിയമങ്ങള്‍ കുട്ടികളില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചുറ്റുപാടുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി പതിയെ അവർക്ക് മാതൃകയാകുന്നതാണ് നല്ലത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് മേൽ നിര്‍ബന്ധിതമായി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന രീതിയേക്കാള്‍ ഒരു പക്ഷേ ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഈ രീതി.

Representative image (Getty images)

രസകരമായ ഓഫ്‌ലൈൻ ഓപ്ഷനുകൾ

സ്‌ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, കുട്ടികള്‍ക്ക് രസകരമായി വീട്ടില്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം നല്‍കുക എന്നതാണ്. പുറത്ത് പോയി കളിക്കുന്നതും ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇടപെടുന്നതും അവരില്‍ പോസിറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇത് സ്‌ക്രീനിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും മറ്റ് കുട്ടികളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുമുള്ള ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

സ്ഥിരമായ സമയ ക്രമീകരണം

ഒരുപാട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി അവരെ സമ്മർദത്തിലാക്കാതെ, മൊബൈൽ ഫോണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗാഡ്‌ജറ്റുകളിലൂടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആക്‌സസുകള്‍ക്ക് സമയ പരിധി നിശ്ചയിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സ്‌ക്രീൻ ഉപയോഗം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വർണാഭമായ ചാർട്ടുകൾ, അലാറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കും. അത് പോലെ അവര്‍ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതും ഫോണുകള്‍ക്ക് ചൈല്‍ഡ് ലോക്ക് ഇടുന്നതും നല്ലതാണ്.

Representative image (Getty images)

റോൾ മോഡൽ

കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പിന്തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ മോശം ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബാല്യകാലത്ത് അവർ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നു.

കുട്ടികള്‍ സ്ക്രീന്‍ സമയം കുറയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ആകൃഷ്‌ടരാകാതെ കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്നത് ഇക്കാലത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള സമയത്ത് മാതാപിതാക്കളും സ്‌ക്രീന്‍ സമയം കുറക്കേണ്ടി വരുന്നു.

Representative image (Getty images)

കുട്ടികള്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങാം

കുട്ടികള്‍ പല കളികളിലും ഏര്‍പ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവര്‍ക്ക് ചെറിയ സമ്മാനങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി സ്ക്രീൻ സമയ പരിധികൾ നിശ്ചയിക്കുക, അവർ അത് ശരിയായി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് പ്രചോദനം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുക. ഇതിലൂടെ സ്‌ക്രീന്‍ സമയം കുറയും. കൂടാതെ അവരുടെ ഇഷ്‌ടങ്ങളിലേക്ക് പതിയെ മാറാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അത് അവരില്‍ പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ് വരാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

