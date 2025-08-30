ETV Bharat / lifestyle

ഉണർവ്വിനും ആത്മവിശ്വാസത്തിനും പത്മാസനം, അറിയാം യോഗാ പരിശീലകരുടെ 'കൂൾ പോസിനെ' കുറിച്ച് - BENEFITS OF SITTING CROSS LEGGED

യോഗയിൽ ഈ ക്രോസ്-ലെഗ്ഗ് പൊസിഷനെ സുഖാസനം അല്ലെങ്കിൽ 'പത്മാസനം' (താമര ആകൃതിയിലുള്ള പോസ്) എന്ന് പറയുന്നു. പത്മാസനം സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവ നേടാനാകുമെന്നാണ് യോഗ വിദഗ്‌ധയായ രശ്‌മി കൗശിക് പറയുന്നത്.

PADMASANA IN YOGA WHY DO YOGIS SIT CROSS LEGGED WELLNESS MEDITATION
Yoga practitioners always sit in this pose in meditation (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read

ഒരു സിനിമ കാണാനോ ഒരു കായിക മത്സരം തത്സമയം കാണാനോ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ നീണ്ട നേരം നിങ്ങൾ കാലുകൾ പിണഞ്ഞ് ഇരിക്കാറുണ്ടോ? കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറവും നടുവും വേദനിക്കാറുണ്ടോ? വേദനയെ മറികടക്കാനായി നിങ്ങൾ സദാസമയം കൈയ്യും നടുവും നിവർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദനയിൽ നിന്നും മുക്‌തി നേടാനാകും. തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടരാനുമാകും. വർഷങ്ങളായി ഈ ശൈലി പിൻതുടരുന്നവരാണ് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനുകളും പരിശീലിക്കുന്നവർ.

ഇത് വെറുമൊരു "കൂൾ യോഗി പോസ്" അല്ല, മനസും ശരീരവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്‌ദർ അഭിപ്രായപ്പടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യോഗയിൽ ഈ ക്രോസ്-ലെഗ്ഗ് പൊസിഷനെ സുഖാസനം അല്ലെങ്കിൽ 'പത്മാസനം' (താമര ആകൃതിയിലുള്ള പോസ്) എന്ന് പറയുന്നു. പത്മാസനം സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവ നേടാനാകുമെന്നാണ് യോഗ വിദഗ്‌ധയായ രശ്‌മി കൗശിക് പറയുന്നത്.

"നിങ്ങൾ ഒരു മരമായും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരു പോലെ തറയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനായുള്ള വേരാണെന്നും കരുതുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാലുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മനസ് ശാന്തമാക്കാൻ എളുപ്പമാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിങ് മാനസികമായ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു." രശ്‌മി കൗശിക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

PADMASANA IN YOGA WHY DO YOGIS SIT CROSS LEGGED WELLNESS MEDITATION
Sitting cross legged is good for your wellbeing (Getty Images)

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പതഞ്ജലിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടിയ യോഗാ വിദഗ്‌ധയാണ് രശ്‌മി കൗശിക്.

നട്ടെല്ലിനാണ് പത്മാസനം ഗുണകരമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറം നേരെയാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവശക്തി (പ്രാണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊർജ പ്രവാഹത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നട്ടെല്ല് നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമായി ജലം പോലെ ഒഴുകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഉണർവ്വും സമാധാനവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗാ പരിശീലകർ എപ്പോഴും നിവർന്നിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും രശ്‌മി കൗശിക് പറഞ്ഞു.

കാലുകൾ പിണഞ്ഞും കാലുകൾ കുത്തിയും ഇരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതകളും അമിത ചിന്തയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പത്മാസനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കും. ഇടുപ്പുകൾക്ക് മൃദുത്വം ലഭിക്കുകയും പുറം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാലുകൾ കുറുകെ വച്ചുള്ള പത്മാസനം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ALSO READ: യുവത്വമുള്ള ചർമം വേണോ ? ഡയറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ

ഒരു സിനിമ കാണാനോ ഒരു കായിക മത്സരം തത്സമയം കാണാനോ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ നീണ്ട നേരം നിങ്ങൾ കാലുകൾ പിണഞ്ഞ് ഇരിക്കാറുണ്ടോ? കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറവും നടുവും വേദനിക്കാറുണ്ടോ? വേദനയെ മറികടക്കാനായി നിങ്ങൾ സദാസമയം കൈയ്യും നടുവും നിവർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദനയിൽ നിന്നും മുക്‌തി നേടാനാകും. തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടരാനുമാകും. വർഷങ്ങളായി ഈ ശൈലി പിൻതുടരുന്നവരാണ് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനുകളും പരിശീലിക്കുന്നവർ.

ഇത് വെറുമൊരു "കൂൾ യോഗി പോസ്" അല്ല, മനസും ശരീരവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്‌ദർ അഭിപ്രായപ്പടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യോഗയിൽ ഈ ക്രോസ്-ലെഗ്ഗ് പൊസിഷനെ സുഖാസനം അല്ലെങ്കിൽ 'പത്മാസനം' (താമര ആകൃതിയിലുള്ള പോസ്) എന്ന് പറയുന്നു. പത്മാസനം സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവ നേടാനാകുമെന്നാണ് യോഗ വിദഗ്‌ധയായ രശ്‌മി കൗശിക് പറയുന്നത്.

"നിങ്ങൾ ഒരു മരമായും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരു പോലെ തറയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനായുള്ള വേരാണെന്നും കരുതുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാലുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മനസ് ശാന്തമാക്കാൻ എളുപ്പമാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിങ് മാനസികമായ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു." രശ്‌മി കൗശിക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

PADMASANA IN YOGA WHY DO YOGIS SIT CROSS LEGGED WELLNESS MEDITATION
Sitting cross legged is good for your wellbeing (Getty Images)

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പതഞ്ജലിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടിയ യോഗാ വിദഗ്‌ധയാണ് രശ്‌മി കൗശിക്.

നട്ടെല്ലിനാണ് പത്മാസനം ഗുണകരമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറം നേരെയാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവശക്തി (പ്രാണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊർജ പ്രവാഹത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നട്ടെല്ല് നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമായി ജലം പോലെ ഒഴുകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഉണർവ്വും സമാധാനവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗാ പരിശീലകർ എപ്പോഴും നിവർന്നിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും രശ്‌മി കൗശിക് പറഞ്ഞു.

കാലുകൾ പിണഞ്ഞും കാലുകൾ കുത്തിയും ഇരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതകളും അമിത ചിന്തയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പത്മാസനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കും. ഇടുപ്പുകൾക്ക് മൃദുത്വം ലഭിക്കുകയും പുറം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാലുകൾ കുറുകെ വച്ചുള്ള പത്മാസനം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ALSO READ: യുവത്വമുള്ള ചർമം വേണോ ? ഡയറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

PADMASANA IN YOGAWHY DO YOGIS SIT CROSS LEGGEDWELLNESSMEDITATIONBENEFITS OF SITTING CROSS LEGGED

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.