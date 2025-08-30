ഒരു സിനിമ കാണാനോ ഒരു കായിക മത്സരം തത്സമയം കാണാനോ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനോ നീണ്ട നേരം നിങ്ങൾ കാലുകൾ പിണഞ്ഞ് ഇരിക്കാറുണ്ടോ? കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറവും നടുവും വേദനിക്കാറുണ്ടോ? വേദനയെ മറികടക്കാനായി നിങ്ങൾ സദാസമയം കൈയ്യും നടുവും നിവർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദനയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനാകും. തുടർന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തുടരാനുമാകും. വർഷങ്ങളായി ഈ ശൈലി പിൻതുടരുന്നവരാണ് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനുകളും പരിശീലിക്കുന്നവർ.
ഇത് വെറുമൊരു "കൂൾ യോഗി പോസ്" അല്ല, മനസും ശരീരവും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പടുന്നു.
യോഗയിൽ ഈ ക്രോസ്-ലെഗ്ഗ് പൊസിഷനെ സുഖാസനം അല്ലെങ്കിൽ 'പത്മാസനം' (താമര ആകൃതിയിലുള്ള പോസ്) എന്ന് പറയുന്നു. പത്മാസനം സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവ നേടാനാകുമെന്നാണ് യോഗ വിദഗ്ധയായ രശ്മി കൗശിക് പറയുന്നത്.
"നിങ്ങൾ ഒരു മരമായും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരു പോലെ തറയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിനായുള്ള വേരാണെന്നും കരുതുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാലുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മനസ് ശാന്തമാക്കാൻ എളുപ്പമാകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിങ് മാനസികമായ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു." രശ്മി കൗശിക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പതഞ്ജലിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നേടിയ യോഗാ വിദഗ്ധയാണ് രശ്മി കൗശിക്.
നട്ടെല്ലിനാണ് പത്മാസനം ഗുണകരമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറം നേരെയാക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ജീവശക്തി (പ്രാണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു. നട്ടെല്ല് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊർജ പ്രവാഹത്തിന് തടസമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നട്ടെല്ല് നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഊർജ്ജം സ്വതന്ത്രമായി ജലം പോലെ ഒഴുകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഉണർവ്വും സമാധാനവും നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗാ പരിശീലകർ എപ്പോഴും നിവർന്നിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും രശ്മി കൗശിക് പറഞ്ഞു.
കാലുകൾ പിണഞ്ഞും കാലുകൾ കുത്തിയും ഇരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതകളും അമിത ചിന്തയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പത്മാസനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉണർവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കും. ഇടുപ്പുകൾക്ക് മൃദുത്വം ലഭിക്കുകയും പുറം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
കാലുകൾ കുറുകെ വച്ചുള്ള പത്മാസനം ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
