സുഗന്ധ പൂരിതമായ വീട് തരും മനം നിറയെ ഓർമകള്‍... വീട് അലങ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയും വഴികളുണ്ടെന്നേ - SIMPLE WAYS TO DESIGN YOUR HOME

എപ്പോഴും അലങ്കാര വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീട് അലങ്കരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ഫ്രെഷ് സ്‌മെല്ലിന് ദീർഘ നേര ഉന്മേഷവും ഹാപ്പിനെസും നൽകാൻ സാധിക്കും.

Representational Image (Getty Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 5:23 PM IST

വീട് എപ്പോഴും മനോഹരമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇതിനായി നമ്മള്‍ വാൾ ആർട്ടുകളും ചെടികളും അലങ്കാര വസ്‌തുക്കളുമെല്ലാം വാങ്ങി വീട് അലങ്കരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഭംഗിയോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് വീടിനുള്ളിലെ സുഗന്ധവും. എപ്പോഴും അലങ്കാര വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വീട് അലങ്കരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ഫ്രെഷ് സ്‌മെല്ലിന് ദീർഘ നേര ഉന്മേഷവും ഹാപ്പിനെസും നൽകാൻ സാധിക്കും.

വിഷ്വൽ ഡിസൈനിനേക്കാൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സുഗന്ധം. ഓരോ മുറിയുടെയും ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിങ്, ക്രമീകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഗുഡ് സ്‌മെല്‍ അഥവാ സുഗന്ധ പൂരിതമായ വീട്. എന്നാൽ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അനുയോജ്യമായ സുഗന്ധവും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്.

Representational Image (Getty Image)

സുഗന്ധ പൂരിതമായ വീട് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുന്നു. ഓരോ മുറികള്‍ക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സുഗന്ധം നിറയ്‌ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിഥികള്‍ വരുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്‌താനുഭവം നൽകാനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. വീടിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും ഇതുപോലെ സുഗന്ധ പൂരിതമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം.

അടുക്കള

ഒരു വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗമാണ് അടുക്കള. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാറുള്ള ഇടം കൂടിയാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ നാരങ്ങ, ബെർഗാമോട്ട്, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ സിട്രസ് സുഗന്ധങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിറയ്‌ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ഇത്തരം സുഗന്ധം അടുക്കളയിൽ നിറയുന്നതോടെ പാചകത്തിൻ്റെ ഗന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. റോസ്മേരി, പുതിന തുടങ്ങിയ ഔഷധ സുഗന്ധങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയുടെ സുഗന്ധമുള്ള റൂം ഫ്രെഷ്‌ണർ ഉപയോഗിക്കുകയോ റീഡ് ഡിഫ്യൂസർ, ലൈറ്റ് സ്പ്രേകള്‍ എന്നിവയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ലിവിങ് റൂം

അതിഥികള്‍ വന്നാൽ സത്കരിച്ചിരുത്തുന്ന ഇടമാണ് ലിവിങ് റും. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഏറെ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. മനസിന് കുളിർമയേകുന്ന സുഗന്ധമാണ് ലിവിങ് റൂമിന് അനുയോജ്യം. വാനില, ജാസ്‌മിൻ പോലുള്ള മൃദുവായ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഗന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചന്ദനത്തിൻ്റെയും ദേവദാരുവിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഡിഫ്യൂസറുകളും മെഴുകുതിരികളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം.

Representational Image (Getty Image)

കിടപ്പുമുറി

കിടപ്പുമുറിയിലെ സുഗന്ധം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിശ്രമിപ്പിക്കാനും ശാന്തമാക്കാനും ഉള്ളതായിരിക്കണം. ലാവെൻഡർ, ചമോമൈൽ (ഡെയ്‌സി പൂക്കളുടെ മിശ്ര സുഗന്ധം), യലാങ്-യലാങ് (യലാങ്-യലാങ് പൂക്കൾക്ക് വളരെ തീവ്രമായ സുഗന്ധമുണ്ട്, ഇത് രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും നിശാശലഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു) എന്നിവ പോലുള്ള സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക. ഉറക്കത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഇവയ്‌ക്ക് കഴിയും. ഇത്തരം സുഗന്ധ എണ്ണകളും മെഴുകുതിരികളുമെല്ലാം ഓണ്‍ലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ബാത്ത്റൂം

ബാത്ത്റൂം വൃത്തിയും പുതുമയുള്ളതുമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പെപ്പർമിൻ്റ്, ടീ ട്രീ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് എന്നിവയുടെ സുഗന്ധമാണ് നല്ലത്. ഇവ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

