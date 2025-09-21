ETV Bharat / lifestyle

കറ്റാർവാഴ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കല്ലേ; ചർമത്തിന് എട്ടിന്‍റെ പണി കിട്ടും

ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് കറ്റാർവാഴ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും.

ALOE VERA SIDE EFFECTS കറ്റാർവാഴയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ SKIN CARE TIPS CORRECT WAY TO USE ALOE VERA
Representative Image (Freepik)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 21, 2025 at 11:31 AM IST

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ വരദാനമാണ് കറ്റാർവാഴയെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഒട്ടേറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഇത് ചർമ പരിപാലനത്തിന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വരൾച്ച തടയുകയും മൃദുത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചർമത്തിന്‍റെ തിളക്കം വീണ്ടെടുക്കാൻ മികച്ചതാണിത്. ചൂട് മൂലം ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥത, പാടുകൾ, പിളർപ്പ് എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഇതിലെ കൂളിംഗ് ഫാക്‌ടർ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നിരവധിയാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ചർമ സംരക്ഷണ ഗുണങ്ങൾ. എന്നാൽ അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷമാണെന്നാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ കാര്യവും. ചർമ പരിപാലനത്തിനായി കറ്റാർവാഴ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ കറ്റാർവാഴയുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

പ്രകോപനം
ചില ആളുകളുടെ ചർമം കറ്റാർവാഴയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളോടെ പ്രതികരിച്ചേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ചർമമുള്ളവർ. ഇത്തരക്കാർ കറ്റാർവാഴ ചർമത്തിൽ പുരട്ടുന്നത് ചുവപ്പ് നിറം, പ്രകോപനം, ചൊറിച്ചിൽ, പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയ ചർമ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

അലർജി
തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായ കറ്റാർവാഴ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതമല്ല. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂലിപ്‌സ് തുടങ്ങിയ ലില്ലി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളോട് അലർജിയുള്ള ആളുകൾ കറ്റാർവാഴയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത്തരക്കാർ കറ്റാർവാഴ ചർമത്തിൽ പുരട്ടുന്നത് തൊലിപ്പുറം ചുവന്ന് തുടിക്കാനും വീക്കം, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

വരണ്ട ചർമം
ചർമത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും മൃദുവാക്കാനും കറ്റാർവാഴ സഹായിക്കുമെങ്കിലും അമിത ഉപയോഗം ദോഷം ചെയ്യും. ചർമത്തിലെ പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ചർമം ഇറുകിയതും വരണ്ടതാകാനും ഇത് കാരണമാകും. അതിനാൽ ദിവസേന രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

സൂര്യപ്രകാശത്തോട് സംവേദനക്ഷമത
കറ്റാർവാഴയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അലോയിൻ പോലുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് സംവേദനക്ഷമതയുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ കറ്റാർ വാഴ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വെയിലത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

കറ്റാർ വാഴ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് പേരുകേട്ട ഒന്നാണ് കറ്റാർ വാഴ. ഇതിന്‍റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ചർമത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകും. അത്തരത്തിൽ ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കറ്റാർ വാഴ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

  • കറ്റാർ വാഴ ചർമത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
  • ശുദ്ധവും ഫ്രഷായതുമായ കറ്റാർവാഴ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. രാസവസ്‌തുക്കൾ, പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
  • ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
  • ചർമം വരണ്ടതായി അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും മോയ്‌സ്‌ചറൈസറുമായി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
  • പകൽ സമയത്ത് ചർമത്തിൽ കറ്റാർവാഴ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം വെയിലേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൺസ്‌ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

