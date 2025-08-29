ഓണനാളുകൾ ഇങ്ങെത്തി കഴിഞ്ഞു. പൂക്കളവും പുത്തൻ കോടിയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓണത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം തൂശനിലയിൽ വിളമ്പുന്ന സദ്യയാണ്. വിഭവസമൃദ്ധവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഒന്നാണ് ഓണസദ്യ. വിഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ടെങ്കിലും സദ്യയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ശർക്കര ഉപ്പേരി അഥവാ ശർക്കര വരട്ടി. എല്ലാ വർഷവും അത്തം പിറക്കുന്നതോടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്ത ശർക്കര ഉപ്പേരിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറും. പച്ചകായയും ശർക്കരയും പ്രധാന ചേരുവകളായ ശർക്കര ഉപ്പേരി ഇത്തവണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയാലോ. റെസിപ്പി ഇതാ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- നേന്ത്രക്കായ - 1 കിലോ
- ശർക്കര- 350 ഗ്രാം
- കുരുമുളക് പൊടി- 1/2 ടീസ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപൊടി- 1/2 ടീസ്പൂൺ
- അരി - 1/2 കപ്പ്
- ചുക്കുപൊടി - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- ഏലയ്ക്ക പൊടി- 1 ടീസ്പൂൺ
- ജീരകപൊടി - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- വെള്ളം- 1 കപ്പ്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- വെളിച്ചെണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
തൊലി കളഞ്ഞ പച്ചക്കായ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കുക. പച്ചക്കായ നീളത്തിൽ രണ്ടായി മുറിച്ച് കട്ടിയോടെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ശേഷം അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ പച്ചക്കായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് വറുക്കുക. കായ കഷണങ്ങൾ നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അരി വറുത്ത് പൊടിക്കുക. അടുത്തതായി ശർക്കരപാനി തയ്യാറാക്കണം. അതിനായി അടിക്കടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ശർക്കരയും അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് അലിയിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. ഈ മിശ്രിതം അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി കട്ടിയുള്ള ലായനിയാകുന്നത് വരെ കുറുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത കായ കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ചുക്കുപൊടി, ജീരകപൊടി, ഏലയ്ക്ക പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ശേഷം രണ്ട് പിടി അരിപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കായ കഷണങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത വിധം ഇളക്കി എടുക്കാം. രുചികരമായ ശർക്കര ഉപ്പേരി തയ്യാർ. ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചില്ലു ഭരണിയിൽ വായു കടക്കാത്ത വിധം സൂക്ഷിക്കുക.
