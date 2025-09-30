ലോകഹൃദയം കീഴടക്കിയ സൂഫി; പ്രണയവും ആത്മീയതയും ഇഴ ചേർന്ന വരികള്, ആരാണ് റൂമി?
റൂമിയുടെ ആത്മീയ കാവ്യങ്ങൾ, സ്നേഹവും പ്രചോദനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരികൾ ഇന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ളവയാണ്. റൂമിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകമാകെ വിവിധ മതങ്ങൾ, ഭാഷകൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നാം തളർന്ന് വീണതോ
തകർന്ന് പോയതോ അവരറിയണ്ട
വസന്തത്തെ വരവേല്ക്കാനായി നാം
പഴയ ഇലകള് പൊഴിക്കുകയാണെന്ന്
അവർ കരുതി കൊള്ളട്ടെ
പ്രണയവും ആത്മീയതയും ഇഴ ചേർന്ന കവിത. മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ കവി. സൂഫീ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭംഗിയുള്ള പ്രതീകമായി ലോകഹൃദയം കീഴടക്കിയ റൂമി.
ഒറ്റവാക്കില് റൂമിയെ പറഞ്ഞുതീർക്കാനാകില്ല. മൗലാനാ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി, അഥവാ ദൈവ പ്രേമത്തിന്റെ വശ്യതയില് മദോന്മത്തനായി, ആരാധനയും പ്രേമവും ഇഴപാകി, പത്തരമാറ്റ് പകിട്ടില് കവിത കുറിച്ചവൻ.
റൂമിയുടെ കാവ്യം ലോകമെങ്ങും സദാ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. റൂമിയുടെ ആത്മീയ കാവ്യങ്ങൾ, സ്നേഹവും പ്രചോദനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വരികൾ ഇന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ളവയാണ്. റൂമിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകമാകെ വിവിധ മതങ്ങൾ, ഭാഷകൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 30 റൂമി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. സർവ വ്യാപകമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ പല വേദികളിലും പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്.
പ്രശസ്ത ഗായക സംഘങ്ങളുടെ പരിപാടികളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരികൾ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഗംഭീരമാക്കുന്നതാണ് പതിവ്. പണ്ഡിതരുടെ പൊടിപിടിച്ച കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുടെ സ്വാധീനം ഒതുങ്ങുന്നില്ല.
ഒരിക്കൽ പോപ്സ്റ്റാർ മഡോണ അദ്ദേഹത്തെ വരികൾ വേദിയിൽ വായിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് റോക്ക് ബാൻഡ് കോൾഡ്പ്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ ഒരു ഗാനത്തിലേക്ക് ചേർത്തു. റീലുകളിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നു പോകുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മിൽ പ്രചോദനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ആ വരികളുടെ ശക്തി വാക്കുകൾക്കും അതീതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പിന്നീട് ലോകത്തിലെ പല ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. "ജനപ്രിയ കവി" എന്ന വിശേഷണവും റൂമിക്ക് സ്വന്തം. വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന രചലകളിലൊന്നിൻ്റെ കവി കുടിയാണ് റൂമി.
ആരാണ് റൂമി?
റൂമി അഥവാ ജലാൽ അദ്-ദിൻ മുഹമ്മദ് റൂമി 1207-ൽ ബാൽഖിൽ ജനിച്ചു. അന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം കവികളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും കഥാകാരന്മാരുടെയും ഒരു സംഗമസ്ഥാനമായിരുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പേർഷ്യൻ കവിയും സൂഫി സന്യാസിയുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ബാൽഖ് പ്രവിശ്യയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിലെ കോന്യയിൽ അതായത് പഴയ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞതിനാൽ റൂമി എന്ന വിശേഷണ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളും അധ്യാപനങ്ങളും വിശ്വോത്തരവും ഒട്ടനേകം ലോകഭാഷകളിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയുമാണ്. റൂമിയുടെ ആത്മീയ ഈരടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്നവി എ മഅനവി എന്ന കൃതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത്. ദിവാൻ എ കബീർ എന്ന കൃതിയും പ്രശസ്തമാണ്. റൂമിയുടെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ കഥകളും ഉപമകളും തമാശകളും വിലാപങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു വിശാല ലോകത്തേക്കാണ് വായനക്കാരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്.
