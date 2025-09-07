ETV Bharat / lifestyle

പ്രണയം പൂക്കുന്ന താഴ്‌വരകള്‍, ഒരു യവനകഥപോലെ സുന്ദരം; ഇന്ത്യ മുതല്‍ ജപ്പാന്‍വരെയുള്ള പൂക്കളുടെ മായാലോകം

പൂക്കൾ സംസ്‌കാരത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും എത്രമാത്രം ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന ചില ഇടങ്ങള്‍. പൂക്കളിഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വിനോദ യാത്രികർക്ക് മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ പോകാം. കൂടുതലറിയാം...

FLOWER PLACES IN INDIA PLACES TO TRAVL FOR FLOWER LOVERS CHELSEA FLOWER SHOW BLUE MOUNTAINS AUSTRALIA
From Japan To Thailand And India, Places Every Couple Must Visit To See Beautiful Flowers (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read

ല സഞ്ചാരികളും സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത് സാഹസികത, സംസ്‌കാരം എന്നിവയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വര്‍ണാഭമായ കാന്‍വാസിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര ആയിരിക്കും മനസിലെപ്പോഴും. മനസിന് കുളിര്‍മയേകുന്ന പൂക്കള്‍ കണ്ടാല്‍ പൂക്കളെ ഇഷ്‌പ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല അങ്ങിനെ അല്ലാത്തവരും നോക്കി നിന്നു പോകും. കാഴ്‌ചകൾ കാണുന്നതിനപ്പുറം, അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പൂക്കള്‍.

മൃദുവായ പിങ്ക് ദളങ്ങളാൽ ജപ്പാനിലെ തെരുവുകളെ മൂടുന്ന ചെറി പൂക്കൾ മുതൽ തായ്‌ലൻഡിലെ വിദേശ ഓർക്കിഡുകളും ഉഷ്‌ണ മേഖലാ പൂക്കളും വരെ നിറങ്ങളുടെ ലോകം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ട്യൂലിപ്പ് പാടങ്ങളും ഭംഗിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അത്ര പിന്നിലല്ല. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങള്‍ പ്രണയികളെയും പ്രകൃതിസ്‌നേഹികളെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര കേവലം പൂക്കൾ കാണുക എന്നത് മാത്രമല്ല, അവയ്‌ക്കൊപ്പം പൂക്കുന്ന സംസ്‌കാരത്തെയും വികാരങ്ങളെയും കാണുക എന്നത് കൂടിയാണ്.

FLOWER PLACES IN INDIA PLACES TO TRAVL FOR FLOWER LOVERS CHELSEA FLOWER SHOW BLUE MOUNTAINS AUSTRALIA
Tulip Flower (ETV Bharat)

പൂക്കളുടെ താഴ്‌വര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

പുഷ്‌പപ്രേമികൾക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ലോകത്ത് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും സമൃദ്ധമായ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ അത്ഭുതലോകമുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? അങ്ങ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അത്. യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഇവിടം ഹിമാലയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇവിടെ പൂക്കള്‍ സജീവമാകും. 500-ലധികം ഇനം പൂക്കള്‍ താഴ്‌വരയെ നിറങ്ങളാല്‍ ഭംഗിയാക്കുന്നു. മഞ്ഞുമൂടിയ കൊടുമുടികളിൽ നീല പോപ്പികൾ, ഓർക്കിഡുകൾ, പ്രിമുലകൾ എന്നിവ വളരുന്നു. പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ക്യാൻവാസിലൂടെയുള്ള ഉലാത്തല്‍ എന്നാണ് ട്രെക്കർമാർ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്.

ഹിറ്റാച്ചി സീസൈഡ് പാർക്ക്, ജപ്പാൻ

ഇബരാക്കി പ്രിഫെക്‌ചറിലാണ് സീസൈഡ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പുഷ്‌പ പ്രേമികളുടെയും സ്വപ്‌നമാണിവിടം. എല്ലാ വസന്തകാലത്തും ഈ സ്ഥലത്ത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറിയ നീല നെമോഫീലിയ പൂക്കള്‍ സമുദ്രസമാനമായ പ്രതീതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് കാണാം.

FLOWER PLACES IN INDIA PLACES TO TRAVL FOR FLOWER LOVERS CHELSEA FLOWER SHOW BLUE MOUNTAINS AUSTRALIA
lavender (ETV Bharat)

എപ്പോഴും കേട്ടുവരുന്ന യക്ഷിക്കഥയിലെ കാടുപോലെ ശരത്കാലത്ത്, തീജ്വാലയുള്ള ചുവന്ന കൊച്ചിഡ കുറ്റിച്ചെടികള്‍ താഴ്വരയില്‍ നിറയും. മൗണ്ട് ഫുജിയുടെ അടിവാരത്താണ് ഷിബസാകുര ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഷിബസാകുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിങ്ക് മോസ് ഫ്ലോക്‌സ് ചെടി നിറയെ പൂവിടുന്നു. മഞ്ഞുമൂടിയ പർവതത്തില്‍ നിറയെ പൂക്കുന്ന ഇവ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കും.

ദുബായ് മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ, യുഎഇ

മരുഭൂമി അതിശയകരമായ ഡിസൈനുകളിൽ 150 ദശലക്ഷത്തിലധികം പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത പുഷ്പോദ്യാനമാണ് ഇവിടം. നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഈ സ്ഥലം സജീവമായിരിക്കും.

FLOWER PLACES IN INDIA PLACES TO TRAVL FOR FLOWER LOVERS CHELSEA FLOWER SHOW BLUE MOUNTAINS AUSTRALIA
rose (ETV Bharat)

ക്യൂകെൻഹോഫ് ഗാർഡൻസ്, നെതർലൻഡ്‌സ്

എല്ലാ വർഷവും വസന്തകാലത്ത് ക്യൂകോൺഹോഫ് ഗാർഡൻസ് ഏഴ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ട്യൂലിപ്പുകളുമായി സജീവമാകുന്നു. യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉദ്യാനം എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്യൂകെൻഹോഫ് ടുലിപ്പ് പ്രേമികള്‍ക്ക് ക്ലോസിങ് റെഡ്‌സ് മുതൽ എക്സോട്ടിക് ഹൈബ്രിഡുകൾ വരെ ഇവിടെ കാണാന്‍ കഴിയും.

നെതർലൻഡ്‌സിലെ ലിസെയിലെ മുനിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂകെൻഹോഫ് പാർക്കിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ 32 ഹെക്‌ടര്‍ വിസ്‌തൃതിയിലാണ് പൂക്കള്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത്.

പ്രൊവെൻസ്, ഫ്രാൻസ്

പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾക്കും പെർഫ്യൂമുകൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ് പ്രൊവെൻസിലെ ലാവെൻഡർ പാടങ്ങൾ. ജൂൺ അവസാനം മുതൽ ഈ കുന്നിൻ പ്രദേശം പർപ്പിൾ നിറത്താല്‍ സുന്ദരമാകുന്നു. വായു ലാവെൻഡറിൻ്റെ ശാന്തമായ സുഗന്ധത്താൽ നിറയുകയും ചെയ്യും. ഗോർഡെസ്, വലെൻസോൾ എന്നീ നഗരങ്ങള്‍ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട നഗരങ്ങളാണ്.

ലണ്ടനിലെ ചെൽസി പുഷ്‌പ പ്രദർശനം

ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ മാത്രമല്ല, പുഷ്‌പ പ്രേമികളെയും ഈ നഗരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പുഷ്‌പ പ്രദര്‍ശനം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്ന്. റോയൽ ആശുപത്രിയുടെ പരിസരത്താണ് പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കാറ്. ഗാര്‍ഡനിങ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അത്യാധുനിക ഡിസൈനുകൾ, അപൂർവ സസ്യ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ കാണാന്‍ കഴിയും.

ബ്ലൂ മൗണ്ടൻസ്, ഓസ്‌ട്രേലിയ

സിഡ്‌നിക്ക് പുറത്തുള്ള ബ്ലൂ മൗണ്ടൻസില്‍ മനോഹരമായ പാറക്കെട്ടുകളും യൂക്കാലിപ്റ്റസ് വനങ്ങളും മാത്രമല്ല, വസന്തകാലത്ത് പ്രാദേശികമായി വളരുന്ന പൂക്കള്‍ നടപ്പാതകളെയും താഴ്‌വരകളെയും വർണ്ണാഭമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ഫ്ലോറിയേഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്.

ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ട്യൂലിപ്പുകളും മറ്റ് പൂക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്‌പമേളയാണ്. തത്സമയ വിനോദവും തീം പുഷ്‌പ പ്രദർശനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

Also Read: ചെടികൾ ഇനി വേഗത്തിൽ വളരും; ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOWER PLACES IN INDIAPLACES TO TRAVL FOR FLOWER LOVERSCHELSEA FLOWER SHOWBLUE MOUNTAINS AUSTRALIAROMANTIC BLOOMS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.