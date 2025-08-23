ETV Bharat / lifestyle

'എനിക്ക് ഇത് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടത്'; ആദ്യം പ്രണയലേഖനം, ഇപ്പോള്‍ കിടലന്‍ വീഡിയോ, പുതിയ വര്‍ക്കൗട്ട് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് താരം - RIMI TOMY WORKOUT VIDEO

സംഗീത യാത്രയ്‌ക്കൊപ്പം വലിയ മേക്കോവറിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിമി ടോമി.

SINGER RIMI TOMY RIMI TOMY GYM FITNESS TRANSFORMATION RIMI TOMY RIMI TOMY LIFESTYLE VIDEO
Rimi Tomy (Rimitomy@Instagram)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read

സംഗീതത്തിനപ്പുറം എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സുകൊണ്ടും അവതരണ ശൈലികൊണ്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് റിമി ടോമി. പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന റിമി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. തന്‍റെ സംഗീത യാത്രയെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ ആരാധകരുമായി പലപ്പോഴും റിമി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഫിറ്റ്നസിലും ആരോഗ്യത്തിലുമൊക്കെ റിമി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്നുണ്ട്. തന്‍റെ വ്യായാമത്തെ കുറിച്ചും ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം റിമി ആരാധകര്‍ക്കായി വീഡിയോയും ഫോട്ടോസുമെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

തന്‍റെ സംഗീത യാത്രയ്ക്കിടെ വലിയ മേക്കോവറിലൂടെയാണ് റിമി മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്കായ താരത്തിന്‍റെ പുതിയ വര്‍ക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. സ്ക്വാട്ട് വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ റിമി അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ചത്.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പ് സ്‌ക്വാട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വര്‍ക്ക് ഔട്ട്. എന്നാല്‍ കാല്‍മുട്ടിന്‍റെയും തോളിന്‍റെയും പ്രശ്‌നം കാരണം എനിക്ക് ആ വര്‍ക്ക് ഔട്ട് നിര്‍ത്തേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് ആ വര്‍ക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്‍റെ ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വര്‍ക്കൗട്ട്. നിങ്ങളുടെ നല്ല സന്ദേശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. റിമി ടോമി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

നിരവധി പേരാണ് റിമി ടോമിയുടെ പോസ്‌റ്റിന് കമന്‍റും ലൈക്കുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജിമ്മില്‍ പോവാനുള്ള മോട്ടിവേഷന്‍ റിമി ചേച്ചിയാണ്, കാലിന് പരിക്കേറ്റ് നടക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അനായാസമായി സ്‌ക്വാട്ട് അനായാസമായി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

നേരത്തെയും ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ റിമിടോമി ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ജിമ്മിന് റിമി പ്രണയലേഖനം എഴുതിയത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു റിമി ആ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. എന്‍റെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. എന്തിനേറെ എനിക്ക് ഒരു പനി വരുമ്പോള്‍ പോലും എന്‍റെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എങ്ങനെ ജിമ്മില്‍ പോകും എന്നതാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥലം എന്‍റെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല എന്‍റെ ആത്മാവിനേയും ഉയര്‍ത്തുന്നു.

തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും ജിമ്മില്‍ പോകാറുണ്ട് എന്നും അവിടുത്തെ പോസറ്റീവ് വൈബും സംഗീതമൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമൊക്കെ റിമി കുറിച്ചിരുന്നു.

Also Read:' എന്‍റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം'; ജിമ്മിന് റിമിയുടെ പ്രണയലേഖനം...

സംഗീതത്തിനപ്പുറം എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സുകൊണ്ടും അവതരണ ശൈലികൊണ്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ ഇടം പിടിച്ച താരമാണ് റിമി ടോമി. പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന റിമി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്. തന്‍റെ സംഗീത യാത്രയെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ ആരാധകരുമായി പലപ്പോഴും റിമി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഫിറ്റ്നസിലും ആരോഗ്യത്തിലുമൊക്കെ റിമി വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്നുണ്ട്. തന്‍റെ വ്യായാമത്തെ കുറിച്ചും ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം റിമി ആരാധകര്‍ക്കായി വീഡിയോയും ഫോട്ടോസുമെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ നിരന്തരം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.

തന്‍റെ സംഗീത യാത്രയ്ക്കിടെ വലിയ മേക്കോവറിലൂടെയാണ് റിമി മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്കായ താരത്തിന്‍റെ പുതിയ വര്‍ക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. സ്ക്വാട്ട് വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ റിമി അടുത്തിടെ പങ്കുവച്ചത്.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പ് സ്‌ക്വാട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വര്‍ക്ക് ഔട്ട്. എന്നാല്‍ കാല്‍മുട്ടിന്‍റെയും തോളിന്‍റെയും പ്രശ്‌നം കാരണം എനിക്ക് ആ വര്‍ക്ക് ഔട്ട് നിര്‍ത്തേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോള്‍ എനിക്ക് ആ വര്‍ക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്‍റെ ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വര്‍ക്കൗട്ട്. നിങ്ങളുടെ നല്ല സന്ദേശങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. റിമി ടോമി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

നിരവധി പേരാണ് റിമി ടോമിയുടെ പോസ്‌റ്റിന് കമന്‍റും ലൈക്കുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജിമ്മില്‍ പോവാനുള്ള മോട്ടിവേഷന്‍ റിമി ചേച്ചിയാണ്, കാലിന് പരിക്കേറ്റ് നടക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അനായാസമായി സ്‌ക്വാട്ട് അനായാസമായി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

നേരത്തെയും ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ റിമിടോമി ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ജിമ്മിന് റിമി പ്രണയലേഖനം എഴുതിയത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു റിമി ആ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. എന്‍റെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. എന്തിനേറെ എനിക്ക് ഒരു പനി വരുമ്പോള്‍ പോലും എന്‍റെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എങ്ങനെ ജിമ്മില്‍ പോകും എന്നതാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥലം എന്‍റെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല എന്‍റെ ആത്മാവിനേയും ഉയര്‍ത്തുന്നു.

തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും ജിമ്മില്‍ പോകാറുണ്ട് എന്നും അവിടുത്തെ പോസറ്റീവ് വൈബും സംഗീതമൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമൊക്കെ റിമി കുറിച്ചിരുന്നു.

Also Read:' എന്‍റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം'; ജിമ്മിന് റിമിയുടെ പ്രണയലേഖനം...

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGER RIMI TOMYRIMI TOMY GYMFITNESS TRANSFORMATION RIMI TOMYRIMI TOMY LIFESTYLE VIDEORIMI TOMY WORKOUT VIDEO

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.