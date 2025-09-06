ETV Bharat / lifestyle

"കെയര്‍ ഈസ് ലവ്", തെരുവ് നായകള്‍ക്ക് ഇവര്‍ "ദൈവങ്ങള്‍"

Suman and Sonali Majumdar give food to street dogs (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 5:06 PM IST

റാഞ്ചി: കേരളത്തിൽ മാത്രം അല്ല, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് തെരുവ് നായകൾ. ടിവി തുറന്നാൽ കാണുന്നതും മറ്റും തെരുവ് നായ ആക്രമിച്ചു, പേ വിഷബാധയേറ്റു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളാണ്. ഈ ആക്രമ സ്വഭാവത്തിന് കാരണം പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താറില്ല.

എന്നാൽ ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ അവസ്ഥ ഇതല്ല. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, പരിക്കേറ്റ നായ്ക്കളും ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടെത്താനാകില്ല. അതിന് കാരണം, സുമനും സൊണാലി മജുംദാറും എന്ന ദമ്പതികളാണ്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് നായകളെ നോക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, "നായകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദമ്പതികള്‍" എന്നാണ് ഇവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സുമനും സൊണാലി മജുംദാറും (ETV Bharat)

രാവിലെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഹാജർ വയ്ക്കും‌. വാലാട്ടിയും കുരച്ചും അല്‍പ നേരം സ്‌നേഹ പ്രകടനമായിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും മജുംദാർ ദമ്പതികൾ ഒരുക്കും. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ പരിചരണം.

കെയര്‍ ഈസ് ലൗവ്

തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതും ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതുമായ ചർച്ചകൾ രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലാണ് മജുംദാർ ദമ്പതികൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും, പരിക്കേറ്റ, രോഗികളായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നായ്ക്കളെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് 166 നായകളുണ്ട് വീട്ടിൽ.

രണ്ട് നായകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണിത്. മജുംദാർ ദമ്പതികളുടെ വീടിന്ന് അഭയകേന്ദ്രമാണ്. “മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വേർതിരിവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി കഴിയാനാണ് ഈ വീട്" എന്നായിരുന്നു മജുംദാർ ദമ്പതികളുടെ മറുപടി. മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷണം, പരിചരണം തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വെല്ലുവിളികൾ ഏറെ, എന്നിട്ടും പരിചരണത്തിന് കുറവില്ല

ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ദിവസേന നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക, രോഗികളായ നായകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകുക, പുതുതായി വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സ്ഥലം ഒരുക്കുക എന്നിങ്ങനെ വെല്ലുവിളികളുടെ നീണ്ട ലിസ്‌റ്റ് തന്നെയുണ്ട്.

തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സുമനും സൊണാലി മജുംദാറും (ETV Bharat)

ഒരോ ദിവസവും വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് വരുന്ന നായക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോഴാണ് ബജറ്റ് കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വന്നത്. എന്നാലും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും കൈവിടാതെ ജീവിക്കുകയാണ് മജുംദാർ ദമ്പതികൾ.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുലൂടെ അറിഞ്ഞതോടെ നിരവധി സഹായങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അതും ഒരു ആശ്വാസമാണ്. സേവ്യർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള പ്രാദേശിക കമ്പനികളും സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്.

രോഗികളായ നായകളെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വേദന നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നായകളും മനുഷ്യരെപ്പോലെയാണ്, അവയ്ക്ക് വേണ്ടത് സ്നേഹം മാത്രമാണെന്ന് മജുംദാർ ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ നായയെയും തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും കൂടിയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

2025 ഓഗസ്‌റ്റിൽ, ഡൽഹിയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള തെരുവ് നായകളെ നീക്കം ചെയ്‌ത് എട്ട് ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ഷെൽട്ടറുകളിൽ പാർപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. നായകളുടെ കടിയേറ്റതും പേവിഷബാധയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വിധി വന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് മനുഷ്യത്വരഹിതവും അസാധ്യവുമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മൃഗസ്നേഹികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

സുമനും സൊണാലി മജുംദാറും (ETV Bharat)

മതിയായ ഷെൽട്ടർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും 2023 ലെ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) നിയമങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷ സാധ്യതയും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓഗസ്‌റ്റ് 22-ന് കോടതി വിധി ഭേദഗതി ചെയ്‌തു. തെരുവ് നായകളെ പിടികൂടി, വന്ധ്യംകരിച്ച്, വാക്‌സിനേഷൻ നൽകി, അതേ പ്രദേശത്തേക്ക് തിരികെ വിടണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

