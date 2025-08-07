സാരിയും പട്ടുപാവാടയും മുല്ലപ്പൂവും... ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങൽ രീതിയാണിത്. പലർക്കും ഒന്നു മാറ്റിപ്പിടിക്കണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും ഓണം പോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ആരും വെസ്റ്റേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികം മെനക്കെടാറില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ട്രഡീഷണൽ ടച്ച് വിടാതെ മോഡേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികം ഓപ്ഷൻസ് അറിയാത്തതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
സാരിയും സെറ്റ് മുണ്ടും അല്ലാതെ വേറെ എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിലിതാ നിങ്ങള്ക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ ആറ് കിടിലൻ ഓപ്ഷനുകള്. മിനിമൽ ഓർണമെന്റ്സും ആക്സസറീസും സ്റ്റൈൽ ചെയ്താൽ ഇത്തവണത്തെ ഓണം കളർ ആകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേ വേണ്ട.
1. കസവ് കോ-ഓർഡ് സെറ്റ്
എവിടെ നോക്കിയാലും കോ-ഓർഡ് സെറ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോള്. കംഫർട്ടും ഡെയ്ലി വെയറായും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ടോപ്പ്-ബോട്ടം കോർഡിനേഷനാണിത്. മിക്കവരും ഒരേ ഫാബ്രിക്കിലാണ് തയ്ക്കുക. സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമല്ല, പുരുഷൻമാർക്കും ഒരു പോലെ സ്യൂട്ടാവുന്ന ഔട്ട്ഫിറ്റാണ് കോ-ഓർഡ് സെറ്റ്. ഈ അടുത്താണ് ഫാഷൻ ലോകത്ത് ഇത് ട്രെൻ്റ് ആയത്.
കോ-ഓർഡ് സെറ്റിന് മറ്റൊരു ഉപയോഗം കൂടിയുണ്ട്. മിസ് മാച്ചായും സെപ്പറേറ്റായും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹാൻഡ് വർക്ക്, ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവ കൂടി കോ-ഓർഡ് സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ നിരവധി കോമ്പിനേഷനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം. മിനിമൽ ഓർണമെന്റ്സായിരിക്കും നല്ലത്.
2. കേരള ഫ്യൂഷൻ ജംപ്സ്യൂട്ട്
മിക്കവരുടെയും ഇഷ്ട വസ്ത്രമാണ് ജംപ്സ്യൂട്ട്. സ്ട്രാപ്പ്ലെസ് വൈഡ്-ലെഗ് ജംപ്സ്യൂട്ട്, കാർഗോ ജംപ്സ്യൂട്ട്, ലിനൻ ജംപ്സ്യൂട്ട് തുടങ്ങി പലതരത്തിലുണ്ട്. കസവ് ബോർഡർ ഉള്ള ജംപ്സ്യൂട്ടയാലോ ഈ ഓണത്തിന്. കേരള കലാരൂപങ്ങൾ, തുളസി കതിർ തുടങ്ങിയ ഹാൻഡ് പെയിൻ്റ് കൂടി ചെയ്താൽ സഗതി ഉഷാർ ആവും. ഗോൾഡൻ വാച്ചും, കമ്മലും പെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ബ്ലശ് പിങ്ക്, ഓഫ് വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളായിരിക്കും ഓണം ഔട്ട്ഫിറ്റിന് അനുയോജ്യം.
3. കഫ്താൻ
ലൂസ് ഫിറ്റ് ഡ്രസാണ് കഫ്താൻ. ട്രെഡീഷ്ണൽ കഫ്താനാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻ്റ്. നീളം കുറഞ്ഞും കൂടിയുമെല്ലാം പല മോഡലുകളില് കഫ്താൻ ലഭ്യമാണ്. ജീന്സിനൊപ്പവും സ്കര്ട്ടിനൊപ്പവും പല തരത്തിലും രീതിയിലും കഫ്താൻ സ്റ്റൈല് ചെയ്യാം. ഡിജിറ്റല് പ്രിൻ്റുകളിലും ഹാന്ഡ് എംബ്രോയ്ഡറിയിലും ബീഡ്സ് വര്ക്കിലും കഫ്താൻ ലഭ്യമാണ്. എല്ലാത്തരം ശരീരപ്രകൃതക്കാര്ക്കും അനുയോജ്യമാണിത്. ലെതര് ബെല്റ്റുകളും മിനിമല് ലുക്കുമാണ് നല്ലത്.
4. ലിനൻ ഷർട്ടും കസവു സ്കർട്ടും
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഷർട്ടും സ്കർട്ടും. ഹെവി ചോക്കറാണ് പൊതുവെ ഇടുക. ഒപ്പം വളയും വാച്ചും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിനൻ തുണി കട്ടി കുറവയാതിനാൽ വേനൽകാലത്ത് അനുയോജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സിമ്പിൾ ബട്ട് എലഗൻ്റ് ലുക്ക് നൽകാൻ ലിനൻ ഷർട്ടും കസവു സ്കർട്ടും സഹായിക്കും.
5. മോണോക്രോം കോർഡ് സെറ്റ്
ടോപ്പും പാൻ്റും ഒരേ നിറത്തിലായിരിക്കും മോണോക്രോം കോർഡ് സെറ്റുകളില്. അലെങ്കിൽ ഒരു നിറത്തിൻ്റെ പല ഷേഡുകളുമാകാം. ഒരു ക്ലാസ് ലുക്ക് ലഭിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. കോലാപുരി ചെരിപ്പ്, ഗോള്ഡൻ സ്റ്റഡുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന് ചേരുന്നത്. കൂടാതെ കസവിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയും പെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
6. ഓഫ്-ഷോൾഡർ ബ്ലൗസ് കസവു ലെഹങ്ക
ഒട്ടുമിക്ക പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബ്ലൗസും ലെഹങ്കയും. വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്കും മറ്റുമാണ് സാധാരണ ലഹങ്ക കാണുക. ഓഫ്-ഷോൾഡർ ബ്ലൗസും കസവു ലെഹങ്കയും ആക്കിയാലോ ആ ഓണത്തിന്. ഹെവി വർക്കാണ് ബ്ലൗസിന് നൽകുക. ചോക്കർ ആണ് പെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്മൽ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹീൽസിന് പകരം ഷൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോഡേൺ ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.
ഔട്ട്ഫിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം
- ഏതൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടുന്നവരുടെ കംഫർട്ടാണ്.
- വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ തുണികളാണ് കേരള കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. കോട്ടൺ, വൂവൻ വിൻ്റ് പോലത്തെ തുണികൾ ഉപയോഗിക്കാം.
- വിയർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തുണിയും നിറവും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് വേനൽ കാലത്ത് ക്രീം, ഓഫ് വൈറ്റ് പോലുള്ള നിറങ്ങളാണ് അനുയോജ്യം.
- ഒരാളുടെ ശരീര പ്രകൃതത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണം ഔട്ട്ഫിറ്റ് തയ്പ്പിക്കാൻ. അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജ്വല്ലറിയും മറ്റും തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഫങ്ക്ഷൻ്റെ സ്വാഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് വേണം ഔട്ട്ഫിറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ.
