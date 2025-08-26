ETV Bharat / lifestyle

സദ്യയും ഓണക്കോടിയും മാത്രം മതിയോ? വീട് വൃത്തിയാക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും വേണ്ടേ, എവിടെ തുടങ്ങാം, എങ്ങനെ ചെയ്യാം... - ONAM HOME DECORATION

ഓണത്തിന് വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വീടും പരിസരവും അലങ്കരിക്കാം. എവിടെ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാം...

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 10:28 AM IST

3 Min Read

ണം വൈബിലാണ് മലയാളികള്‍. അത്തം പിറക്കുന്നതോടെ ഓണത്തിനായുള്ള ഒരുക്കവും ആഘോഷവും തുടങ്ങും. ഓണക്കോടി എടുത്തും സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചും ഓണപ്പരിപാടികളും മറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്‌തും തിരക്കിലാകും മലയാളികള്‍. തിരക്കിനിടയില്‍ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കലും അലങ്കാരവും.

ഓണത്തിന് വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വീടും പരിസരവും അലങ്കരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മലയാളികളുടെ ഉത്സവങ്ങളില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകം കൂടിയാണിത്. അലങ്കാരമില്ലാതെ മലയാളികള്‍ക്ക് ആഘോഷങ്ങളില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
അത്തപ്പൂക്കളം (Canva)

പൂക്കളും പൂക്കളവും, അത് നിർബന്ധാ...

ഓണത്തിന്‍റെ ഐക്കണുകളില്‍ ഒന്നാണ് പൂക്കളം. മാവേലിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ അത്തം മുതല്‍ തിരുവോണം വരെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കും. ഓരോ ദിനത്തിനും അനുസരിച്ച് പൂക്കളുടെ നിറവും പൂക്കളത്തിന്‍റെ വലുപ്പവും മാറും. പൂക്കളം തീർക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്.

Also Read: പൂക്കളം അറിഞ്ഞിടണം; അത്തം മുതല്‍ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടതിങ്ങനെ

പൂക്കളുടെ ഉത്സവം കൂടിയാണല്ലോ ഓണം. പൂക്കളം മാത്രമല്ല വീട്ടകങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കാനും പൂക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉത്സവ പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കള്‍ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
അലങ്കാരം (Social Media)

ജമന്തി എന്നും ബന്ദി എന്നുമൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി മാലകോർത്ത് വാതില്‍, ചുമർ എന്നിവ അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഓട്ടുരുളിയില്‍ വെള്ളം നിറച്ച് ചെണ്ടുമല്ലി, ആമ്പല്‍ എന്നിവ മനോഹരമായി നിരത്തിയും അലങ്കരിക്കാം. ഇത് കേരള തനിമയും പാരമ്പര്യവും വീട്ടിലും മനസിലും നിറക്കും.

ഫർണിച്ചർ എങ്ങനെ വേണം...

വീട്ടകങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതില്‍ ഫർണിച്ചറുകളുടെ സ്ഥാനം അത്ര ചെറുതല്ല. കേരള തനിമയില്‍ തടിയില്‍ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഓണം വൈബിന് കൂടുതല്‍ മാച്ച് ആകുന്നത്. അവയ്‌ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കുഷ്യനുകളും കുഷ്യൻ കവറുകളും കൂടി ആയാല്‍ പ്രൗഢിയേറും. മോഡേണ്‍ ഫർണിച്ചറുകള്‍ തത്‌കാലം മാറ്റിനിർത്തുന്നതാകും നല്ലത്.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
ഫർണിച്ചർ (Canva)

വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍... എവിടെ തുടങ്ങണം

ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുൻപന്തിയിലാണ് മലയാളികള്‍. വീടും പരിസരവും സാധാരണയായി ദിവസവും എന്ന പോലെ വൃത്തിയാക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. എന്നിരുന്നാലും ഒരാഘോഷം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാല്‍ പ്രത്യേകമായൊരു വൃത്തിയാക്കല്‍ ആവശ്യമാണ്.

Also Read: കാച്ചിയ മോരും പച്ചടി കിച്ചടി അച്ചാറും... സദ്യവട്ടം ഒരുക്കേണ്ടെ? അറിയാം രുചിപ്പെരുമയുടെ ചക്രവർത്തി സദ്യയെക്കുറിച്ച്

ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കില്‍ വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് ദിവസവും സാധ്യമാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓണത്തിന് വീട് വൃത്തിയാക്കുക അല്‍പം കഠിനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണിത്. വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം.

വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കള്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ആരംഭിക്കാം. ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്‌തുക്കള്‍ കൂടിക്കിടന്നാല്‍ തന്നെ അഭംഗിയാണ്. ഇവയെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കലിലേക്ക് കടക്കാം.

ആദ്യം ഫാൻ വൃത്തിയാക്കാം. ഫാനുകള്‍ പൊടിപിടിക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവയാണ്. ഫാനുകള്‍ നിത്യവും വൃത്തിയാക്കുക അസാധ്യവും. അതിനാല്‍ ആദ്യം ഫാനില്‍ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫാൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ അതിന് മുകളിലുള്ള പൊടി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ഫാൻ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Also Read: ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് സെറ്റായി, പെയർ ചെയ്യാൻ ചെരുപ്പ് ഏതാ...?; നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് റിച്ചാക്കുന്ന ചില ചെരുപ്പുകളിതാ

ഇനി ലൈറ്റുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാം. മൈക്രോ ഫൈബർ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പലപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നവയാണ് കണ്ണാടിയും സോപ്പ് സ്റ്റാൻഡും ക്ലോത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡുമെല്ലാം. ഇവയെ വിട്ടുകളയരുത്. വെട്ടിത്തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന കണ്ണാടിയൊക്കെ വീടിന് അഴകേകും.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍ (Canva)

അടുക്കളയിലെ സിങ്ക്, വാഷ്‌ ബേസിനുകള്‍, ടോയ്‌ലെറ്റ് എന്നിവയും വൃത്തിയാക്കാം. ഇവ വൃത്തിയാക്കാൻ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. പകരം ബേക്കിങ് സോഡ, നാരങ്ങ, വിനാഗിരി ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കാനായി ഡിസിൻഫെക്‌ടൻ്റുകളും മൈക്രോ ഫൈബർ തുണികങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

ഇനി തറ വൃത്തിയാക്കാം. അടിച്ചുവാരി തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ തറയും ക്ലീൻ. അവസാനം കിടക്ക വിരികളും കർട്ടനും കുഷ്യൻ കവറുകളും മറ്റും മാറ്റാം. അല്‍പം റൂം ഫ്രഷ്‌ണർ കൂടി ആയാല്‍ വീട് സ്വർഗമായി.

Also Read: ആദ്യം കണ്ടറിയണം, പിന്നെ ഉണ്ടറിയണം; ഓണസദ്യ വിളമ്പുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു 'നേക്കുണ്ട്'

ണം വൈബിലാണ് മലയാളികള്‍. അത്തം പിറക്കുന്നതോടെ ഓണത്തിനായുള്ള ഒരുക്കവും ആഘോഷവും തുടങ്ങും. ഓണക്കോടി എടുത്തും സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചും ഓണപ്പരിപാടികളും മറ്റും പ്ലാൻ ചെയ്‌തും തിരക്കിലാകും മലയാളികള്‍. തിരക്കിനിടയില്‍ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് വീട് വൃത്തിയാക്കലും അലങ്കാരവും.

ഓണത്തിന് വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വീടും പരിസരവും അലങ്കരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മലയാളികളുടെ ഉത്സവങ്ങളില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകം കൂടിയാണിത്. അലങ്കാരമില്ലാതെ മലയാളികള്‍ക്ക് ആഘോഷങ്ങളില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
അത്തപ്പൂക്കളം (Canva)

പൂക്കളും പൂക്കളവും, അത് നിർബന്ധാ...

ഓണത്തിന്‍റെ ഐക്കണുകളില്‍ ഒന്നാണ് പൂക്കളം. മാവേലിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ അത്തം മുതല്‍ തിരുവോണം വരെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂക്കളമൊരുക്കും. ഓരോ ദിനത്തിനും അനുസരിച്ച് പൂക്കളുടെ നിറവും പൂക്കളത്തിന്‍റെ വലുപ്പവും മാറും. പൂക്കളം തീർക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്.

Also Read: പൂക്കളം അറിഞ്ഞിടണം; അത്തം മുതല്‍ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടതിങ്ങനെ

പൂക്കളുടെ ഉത്സവം കൂടിയാണല്ലോ ഓണം. പൂക്കളം മാത്രമല്ല വീട്ടകങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കാനും പൂക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉത്സവ പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്ന ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കള്‍ അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
അലങ്കാരം (Social Media)

ജമന്തി എന്നും ബന്ദി എന്നുമൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി മാലകോർത്ത് വാതില്‍, ചുമർ എന്നിവ അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഓട്ടുരുളിയില്‍ വെള്ളം നിറച്ച് ചെണ്ടുമല്ലി, ആമ്പല്‍ എന്നിവ മനോഹരമായി നിരത്തിയും അലങ്കരിക്കാം. ഇത് കേരള തനിമയും പാരമ്പര്യവും വീട്ടിലും മനസിലും നിറക്കും.

ഫർണിച്ചർ എങ്ങനെ വേണം...

വീട്ടകങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതില്‍ ഫർണിച്ചറുകളുടെ സ്ഥാനം അത്ര ചെറുതല്ല. കേരള തനിമയില്‍ തടിയില്‍ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകളാണ് ഓണം വൈബിന് കൂടുതല്‍ മാച്ച് ആകുന്നത്. അവയ്‌ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കുഷ്യനുകളും കുഷ്യൻ കവറുകളും കൂടി ആയാല്‍ പ്രൗഢിയേറും. മോഡേണ്‍ ഫർണിച്ചറുകള്‍ തത്‌കാലം മാറ്റിനിർത്തുന്നതാകും നല്ലത്.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
ഫർണിച്ചർ (Canva)

വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍... എവിടെ തുടങ്ങണം

ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുൻപന്തിയിലാണ് മലയാളികള്‍. വീടും പരിസരവും സാധാരണയായി ദിവസവും എന്ന പോലെ വൃത്തിയാക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍. എന്നിരുന്നാലും ഒരാഘോഷം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാല്‍ പ്രത്യേകമായൊരു വൃത്തിയാക്കല്‍ ആവശ്യമാണ്.

Also Read: കാച്ചിയ മോരും പച്ചടി കിച്ചടി അച്ചാറും... സദ്യവട്ടം ഒരുക്കേണ്ടെ? അറിയാം രുചിപ്പെരുമയുടെ ചക്രവർത്തി സദ്യയെക്കുറിച്ച്

ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കില്‍ വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് ദിവസവും സാധ്യമാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓണത്തിന് വീട് വൃത്തിയാക്കുക അല്‍പം കഠിനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണിത്. വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം.

വീട്ടിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്‌തുക്കള്‍ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ക്ലീനിങ് ആരംഭിക്കാം. ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്‌തുക്കള്‍ കൂടിക്കിടന്നാല്‍ തന്നെ അഭംഗിയാണ്. ഇവയെ ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കലിലേക്ക് കടക്കാം.

ആദ്യം ഫാൻ വൃത്തിയാക്കാം. ഫാനുകള്‍ പൊടിപിടിക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവയാണ്. ഫാനുകള്‍ നിത്യവും വൃത്തിയാക്കുക അസാധ്യവും. അതിനാല്‍ ആദ്യം ഫാനില്‍ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫാൻ വൃത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ അതിന് മുകളിലുള്ള പൊടി പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ഫാൻ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Also Read: ഓണം ഔട്ട്‌ഫിറ്റ് സെറ്റായി, പെയർ ചെയ്യാൻ ചെരുപ്പ് ഏതാ...?; നിങ്ങളുടെ ലുക്ക് റിച്ചാക്കുന്ന ചില ചെരുപ്പുകളിതാ

ഇനി ലൈറ്റുകള്‍ വൃത്തിയാക്കാം. മൈക്രോ ഫൈബർ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റുകള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പലപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നവയാണ് കണ്ണാടിയും സോപ്പ് സ്റ്റാൻഡും ക്ലോത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡുമെല്ലാം. ഇവയെ വിട്ടുകളയരുത്. വെട്ടിത്തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന കണ്ണാടിയൊക്കെ വീടിന് അഴകേകും.

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAM ONAM 2025 ONAM HOME DECORATION AND CLEANING SIMPLE FLOWER CARPET DESIGNS
വീട് വൃത്തിയാക്കല്‍ (Canva)

അടുക്കളയിലെ സിങ്ക്, വാഷ്‌ ബേസിനുകള്‍, ടോയ്‌ലെറ്റ് എന്നിവയും വൃത്തിയാക്കാം. ഇവ വൃത്തിയാക്കാൻ രാസവസ്‌തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. പകരം ബേക്കിങ് സോഡ, നാരങ്ങ, വിനാഗിരി ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കാനായി ഡിസിൻഫെക്‌ടൻ്റുകളും മൈക്രോ ഫൈബർ തുണികങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

ഇനി തറ വൃത്തിയാക്കാം. അടിച്ചുവാരി തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ തറയും ക്ലീൻ. അവസാനം കിടക്ക വിരികളും കർട്ടനും കുഷ്യൻ കവറുകളും മറ്റും മാറ്റാം. അല്‍പം റൂം ഫ്രഷ്‌ണർ കൂടി ആയാല്‍ വീട് സ്വർഗമായി.

Also Read: ആദ്യം കണ്ടറിയണം, പിന്നെ ഉണ്ടറിയണം; ഓണസദ്യ വിളമ്പുന്നതിനും കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു 'നേക്കുണ്ട്'

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TP DECORATE HOME FOR ONAMONAM 2025ONAM HOME DECORATION AND CLEANINGSIMPLE FLOWER CARPET DESIGNSONAM HOME DECORATION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.