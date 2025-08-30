ETV Bharat / lifestyle

ഏത് തെരെഞ്ഞെടുക്കും കണ്‍ഫ്യൂഷനായോ? ഈ ഓണത്തിന് വിപണി കീഴടക്കിയ കിടിലന്‍ ഔട്ട്ഫിറ്റുകള്‍ - ONAM TREND AND OUTFITS

ഫാഷനും ട്രെന്‍ഡൊക്കെ മാറിമറിയുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഓണത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓണത്തിന് ട്രഡീഷണല്‍ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. വ്യത്യസ്‌ത രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകളും ഓണക്കോടിയില്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സരയു മോഹന്‍
August 30, 2025

ണക്കോടി ഇല്ലാതെ എന്ത് ഓണം അല്ലേ? എന്നാല്‍ ഓണം എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പലരും പുതിയ ഫാഷനെ കുറിച്ചും ട്രെന്‍ഡിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. പുതിയ ഔട്ട് ഫിറ്റ് പരീക്ഷിക്കാനും പുതിയ ട്രെന്‍ഡുകളുടെ ഉത്സവകാലം കൂടിയാണ് ഓണം. നേരത്തെ ഓണത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു കോടി ധരിക്കാന്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസരം.

ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പുതിയ വസ്‌ത്രം ധരിക്കണമെങ്കില്‍ ഓണം വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാലും ഓണത്തിന് ഓണക്കോടിയും പുതിയ ട്രെന്‍ഡുമൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാതെ എന്ത് ഓണം അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള സിംപിള്‍ മുതല്‍ ബോറേ സ്റ്റൈല്‍ വരെ പരിചയപ്പെടാം.

ഫാഷനും ട്രെന്‍ഡൊക്കെ മാറിമറിയുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഓണത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓണത്തിന് ട്രഡീഷണല്‍ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. വ്യത്യസ്‌ത രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകളും ഓണക്കോടിയില്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാരി, ചുരിധാര്‍, ഫ്രോക്കുകള്‍, കുര്‍ത്തികള്‍, ധാവണി, ഷര്‍ട്ടും മുണ്ടും എന്നിങ്ങനെ എത്രെയെത്ര മനോഹരമായ വസ്‌ത്രങ്ങളാണ് വിപണിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഡിമാന്‍റാകുന്ന കേരള സാരി

എല്ലാവര്‍ഷവും കേരളാ സാരിക്ക് വലിയ ഡിമാന്‍റാണ് വിപണിയില്‍ ഉള്ളത്. സാരിയോട് എന്നും പ്രിയമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്തും കേരള സാരി തന്നെ പരീക്ഷിക്കാം. ഇതില്‍ ട്രെഡീഷണല്‍ പ്രിന്‍റുകളുള്ള സാരികളാണ് കൂടുതല്‍ പേരും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്. ഫ്ളോറല്‍ പ്രിന്‍റുകളും ബ്ലാക്ക് പ്രിന്‍റുകളും അജ്റക്കും, ജ്യോമെന്‍ട്രിക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഓണക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുരിദാര്‍ ആയാലും കുര്‍ത്തിയായലുമൊക്കെ കോട്ടന്‍ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ക്കാണ് ഡിമാന്‍റ്.

ബ്ലൗസിലും വ്യത്യസ്തത

സാരി മാത്രമല്ല ബ്ലൗസുകളും ഇത്തവണ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ട്രാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലൗസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. തോളി ല്‍ വരെ നീളമുള്ള പഫ്‌ഡ് സ്ളീവ് ബ്ലൗസ് സാരിക്കായി തിരെഞ്ഞുടുക്കുന്നുവരുണ്ട്. പ്രിന്‍റഡ് ബ്ലൗസുകളും ഇത്തവണ ഇടം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുകലംകാരി'യുടെയും ദാബുപ്രിന്‍റും ഫുള്‍ സ്ളീവ് ബ്ലൗസുകളോടുള്ള പ്രിയവും ഉണ്ട്. നോര്‍മല്‍ കേരള സാരിയാണെങ്കില്‍ ഹെവി വര്‍ക്കുകളുള്ള ബ്ലൗസുകളാണ് പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

പുത്തന്‍ മേക്കോവറില്‍ കസവുസാരി

കസവുസാരി മലയാളികളെ സംന്ധിച്ച് മായാത്ത ട്രെന്‍ഡ് തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് പല ഡിസൈനിലും വരുന്നുണ്ട്. കളര്‍ കരയാണ് ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പേരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസിനൊപ്പവും കംഫര്‍ട്ടബിളാണ്. മാത്രമല്ല മോഡേണ്‍ ഔട്ട്ലുക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതരത്തില്‍ പ്രിന്‍റുകള്‍ വരുന്ന സാരിയും തിരഞ്ഞെടു ക്കുന്നവരും കൂടുതലാണ്.

വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയ ദാവണി

ഈ ഓണത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാവണി. ഓണത്തിന്‍റെ പകിട്ട് അപ്പാടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദാവണി തന്നെയാണ്. പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതൊയാണ് ഓണത്തിനായി ദാവണി ആളുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

കഫ്‌താന്‍ ഡ്രസ്

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കണ്ടാല്‍ മുണ്ടും നേര്യതും പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഫാഷന്‍ മേഖലയിലേക്ക് ഈ വസ്‌ത്രം എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി. പല രീതിയിലും ഈ വസ്‌ത്രം ചെയ്‌തെടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. എന്നാല്‍ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് കഫ്‌താന്‍ ഡ്രസും വസ്‌ത്ര വിപണിയില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുണ്ടും നേര്യതും സാരിയുമൊക്കെ ഉടുക്കാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്ക് കഫ്‌താന്‍ ഡ്രസ് മനോഹരമായി തന്നെ ധരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഉത്സവസീസണില്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് പരിപാടികളിലും ഈ വസ്‌ത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പാവാട ബ്ലൗസ് വെറൈറ്റി

ഈ ഓണത്തിന് പാവാടയും ബ്ലൗസും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ബ്ലൗസിലെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നില്‍. പ്രിന്‍ഡുള്ള ബ്ലൗസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. കളര്‍ഫുള്ളായ പ്രിന്‍റുകളും ഫ്ളോറല്‍ പ്രിന്‍റുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രായഭേമന്യേ തന്നെയാണ് പാവാടയും ബ്ലൗസും പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

കുര്‍ത്തയും ചുരിദാറും

ഓണത്തിന് കുര്‍ത്തിയും ചുരിദാറും തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എളുപ്പത്തില്‍ ധരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. വെറൈറ്റി പാറ്റേണുകളുമുണ്ട്. ഓണം മൂഡിനായി തെരെഞ്ഞടുക്കുന്ന തരത്തില്‍ കസവ് സാരിപോലെയുള്ള കോട്ടണ്‍ കുര്‍ത്തികളും ചുരിദാറുകളും വിപണി കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്ലീവ്ലെസും ആലിയ കട്ടുമൊക്കെ ട്രെന്‍ഡിങ്ങ് ആണ്.

പ്രിന്‍റഡ് ഷര്‍ട്ടും മുണ്ടും

പ്രിന്‍റഡ് ഷര്‍ട്ടാണ് കൂടുതലും വിപണിയിലും ഓണം ഫാഷനായും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിന്‍റഡ് ഷര്‍ട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ ഡിസൈന്‍ മുണ്ടിന്‍റെ കരയോട് പാച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്താല്‍ വ്യത്യസ്തമായി. ഒംബ്രൈ ഡൈ ചെയത മുണ്ടുകൾ ഇപ്പോള് വിപണിയില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. (പകുതിഭാഗം സാധാരണ കേരള സ്റ്റെലും പകുതി ഡൈ ചെയ്തതുമായ ഫാഷനിലുളള മുണ്ടുകള്‍)

