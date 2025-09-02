ETV Bharat / lifestyle

ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന പലതും തെറ്റാകാം; മുടി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിത്തുകൾ - HAIR CARE MYTHS

കേശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലാകാലങ്ങളായി പല മിഥ്യാധാരണകളും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലെ വസ്‌തുതകളെ കുറിച്ച് അറിയാം.

COMMON HAIR CARE MYTHS HAIR CARE TIPS MYTHS AND FACTS ABOUT HAIR CARE തലമുടി സംരക്ഷണം
Representational Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 2, 2025 at 2:28 PM IST

3 Min Read

ട്ടിയുള്ള ഇടതൂർന്ന മുടിയിഴകൾ ഏതൊരാളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലമുടി സംരക്ഷണത്തിനായി പല വിദ്യകളും പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് വേവലാതിപ്പെടാറുണ്ട്. പോഷകക്കുറവ്, കാലാവസ്ഥ, മലിനീകരണം, സമ്മർദ്ദം, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങീ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പതിവ് ഉപയോഗവും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരിയായ രീതിയിൽ മുടി പരിപാലിക്കാത്തതും മുടികൊഴിച്ചിലിന്‍റെ പ്രധാന കാരണമാണ്. എന്നാൽ മുടിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ട്കാലം മുതലെ ചില മിഥ്യാധാരണകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും മറ്റ് ചിലത് വിപരീത ഫലം നൽകുന്നവയാണ്. മുടി സംരക്ഷിണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും വസ്‌തുതകളും എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

തരാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരണ്ട തലയോട്ടിയിൽ
വരണ്ടതും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ തലയോട്ടിയിൽ താരൻ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ വരണ്ട തലയോട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് താരൻ ഉണ്ടാകുക എന്നത് മിഥ്യ ധാരണയാണ്. വരണ്ട തലയോട്ടിയിലെ താരൻ സ്വാഭാവികമായി അടർന്നു പോകുകയും പെട്ടന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ എണ്ണമയമുള്ള തലയോട്ടിയിലെ താരനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഉറക്കക്കുറവ്, സമ്മർദ്ദം, വൃത്തി കുറവ്, ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം താരന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഇടയ്ക്കിടെ മുടി വെട്ടിയാൽ വളരും
ഇടയ്ക്കിടെ മുടി വെട്ടുന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുടി വേഗത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കില്ല. മറിച്ച് മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് തടയാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഗുണം ചെയ്യും. മുടി ആരോഗ്യത്തോടെയും കട്ടിയോടെയും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേരുകളെ വേണം പോഷിപ്പിക്കാൻ.

സമ്മർദ്ദം മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കരണമാകില്ല
സമ്മർദ്ദം മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും എന്നതാണ് വസ്‌തുത. ഇത് മുടിയുടെ വേരുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മുടികൊഴിച്ചിലിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയവ പിന്തുടരാം.

നിരന്തരം ചീകുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കും
ദിവസേന ഒരുപാട് തവണ ചീകുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. മുടി ചീകാൻ ചീപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഘർഷണം മുടിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൈമാറുകയും സ്റ്റാറ്റിക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മുടി കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായി തോന്നാൻ ഇത് ഇടയാക്കും. എന്നാൽ അമിതമായി ചീകുന്നത് മുടിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും.

ദിവസേന മുടി കഴുകണം
ദിവസേന മുടി കഴുകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ദിവസേന കൂടുതൽ തവണ പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നും മുടി കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തലയോട്ടിയിലും മുടിയിഴകളിലും പൊടിയും അഴുക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത് തലമുടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ബ്ലോ-ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മുടിക്ക് ദോഷകരം
ശരിയാണ്, പതിവായി ബ്ലോ-ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും മുടി ഉണക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും മുടി മൃദുവായിരിക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

മുടി കഴുകാൻ ചൂടുവെള്ളം
ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുന്നത് കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. മാത്രവുമല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നത് മുടിയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും. തലയോട്ടിയിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും മുടി വരണ്ടതാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മുടി കഴുകാൻ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

Also Read : പ്രസവശേഷമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ട്ടിയുള്ള ഇടതൂർന്ന മുടിയിഴകൾ ഏതൊരാളുടെയും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലമുടി സംരക്ഷണത്തിനായി പല വിദ്യകളും പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരേപോലെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് വേവലാതിപ്പെടാറുണ്ട്. പോഷകക്കുറവ്, കാലാവസ്ഥ, മലിനീകരണം, സമ്മർദ്ദം, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങീ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പതിവ് ഉപയോഗവും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരിയായ രീതിയിൽ മുടി പരിപാലിക്കാത്തതും മുടികൊഴിച്ചിലിന്‍റെ പ്രധാന കാരണമാണ്. എന്നാൽ മുടിയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ട്കാലം മുതലെ ചില മിഥ്യാധാരണകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും മറ്റ് ചിലത് വിപരീത ഫലം നൽകുന്നവയാണ്. മുടി സംരക്ഷിണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും വസ്‌തുതകളും എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

തരാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരണ്ട തലയോട്ടിയിൽ
വരണ്ടതും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ തലയോട്ടിയിൽ താരൻ ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ വരണ്ട തലയോട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് താരൻ ഉണ്ടാകുക എന്നത് മിഥ്യ ധാരണയാണ്. വരണ്ട തലയോട്ടിയിലെ താരൻ സ്വാഭാവികമായി അടർന്നു പോകുകയും പെട്ടന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ എണ്ണമയമുള്ള തലയോട്ടിയിലെ താരനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഉറക്കക്കുറവ്, സമ്മർദ്ദം, വൃത്തി കുറവ്, ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം താരന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഇടയ്ക്കിടെ മുടി വെട്ടിയാൽ വളരും
ഇടയ്ക്കിടെ മുടി വെട്ടുന്നത് മുടിയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മുടി വേഗത്തിൽ വളരാൻ സഹായിക്കില്ല. മറിച്ച് മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് തടയാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഗുണം ചെയ്യും. മുടി ആരോഗ്യത്തോടെയും കട്ടിയോടെയും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേരുകളെ വേണം പോഷിപ്പിക്കാൻ.

സമ്മർദ്ദം മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കരണമാകില്ല
സമ്മർദ്ദം മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദം മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും എന്നതാണ് വസ്‌തുത. ഇത് മുടിയുടെ വേരുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മുടികൊഴിച്ചിലിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയവ പിന്തുടരാം.

നിരന്തരം ചീകുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കും
ദിവസേന ഒരുപാട് തവണ ചീകുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. മുടി ചീകാൻ ചീപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഘർഷണം മുടിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൈമാറുകയും സ്റ്റാറ്റിക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മുടി കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായി തോന്നാൻ ഇത് ഇടയാക്കും. എന്നാൽ അമിതമായി ചീകുന്നത് മുടിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും.

ദിവസേന മുടി കഴുകണം
ദിവസേന മുടി കഴുകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ദിവസേന കൂടുതൽ തവണ പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നും മുടി കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തലയോട്ടിയിലും മുടിയിഴകളിലും പൊടിയും അഴുക്കും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നത് തലമുടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ബ്ലോ-ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മുടിക്ക് ദോഷകരം
ശരിയാണ്, പതിവായി ബ്ലോ-ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും മുടി ഉണക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും മുടി മൃദുവായിരിക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

മുടി കഴുകാൻ ചൂടുവെള്ളം
ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുടി കഴുകുന്നത് കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. മാത്രവുമല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നത് മുടിയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും. തലയോട്ടിയിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും മുടി വരണ്ടതാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മുടി കഴുകാൻ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്‌ധന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

Also Read : പ്രസവശേഷമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിലിന് പരിഹാരം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMON HAIR CARE MYTHSHAIR CARE TIPSMYTHS AND FACTS ABOUT HAIR CAREതലമുടി സംരക്ഷണംHAIR CARE MYTHS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.