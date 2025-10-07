ETV Bharat / lifestyle

മുൾട്ടാണി മിട്ടിയോ കടലമാവോ; ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് മികച്ചത് ഏത് ?

മുൾട്ടാണി മിട്ടിയിലും കടലമാവിലും ഒട്ടേറെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇവയിൽ ചർമത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏതാണ് അറിയാം.

Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 7, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
ണ്ട് കാലം മുതലെ ചർമ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന രണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകളാണ് മുൾട്ടാണി മുട്ടിയും കടലപ്പൊടിയും. അധികം പണചെലവും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലത്ത സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ കൂട്ടുകളായതിനാൽ ഇന്നും ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. ചർമത്തെ ആഴത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനും, അധിക എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാനും, നിറം വർധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ മുൾട്ടാണി മുട്ടിയും കടലപ്പൊടിയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും അതിന്‍റേതായ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയിൽ ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന സംശയം ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ചർമ സംരക്ഷണത്തിൽ മുൾട്ടാണി മിട്ടിയുടെയും കടലപ്പൊടിയുടെയും പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് അറിയാം.

മുൾട്ടാണി മിട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ
എണ്ണമയമുള്ളതും മുഖക്കുരു സാധ്യതയുള്ളതുമായ ചർമമുള്ളവർക്ക് മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മുൾട്ടാണി മിട്ടി. ചർമ്മത്തിലെ അധിക എണ്ണ നീക്കം ചെയ്യാനും സുഷിരങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഹൈപ്പർപിഗ്മെന്‍റേഷൻ, സൂര്യപ്രകാശം മൂലമുള്ള കേടുപാടുകൾ എന്നിവ പരിഹരിച്ച് ചർമത്തിന്‍റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കും. ബ്ലാക്ക്‌ഹെഡ്‌സ്, വൈറ്റ്‌ഹെഡ്‌സ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്‌ത ചർമം മിനുസമാർന്നതുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചർമത്തിന്‍റെ ഇലാസ്‌തികത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് വഴി മുഖത്തെ ചുളിവുകളും നേർത്ത വരകളും ഇല്ലാതാക്കും. ഇത് വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറുക്കാനും യുവത്വം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും. ആന്‍റി ബാക്‌ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മുഖക്കുരുവിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്‌ടീരിയകളെ തടയാനും ബെസ്റ്റാണ് മുൾട്ടാണി മിട്ടി. അതേസമയം വരണ്ട ചർമമുള്ള ആളുകൾ പതിവായി മുൾട്ടാണി മിട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമം കൂടുതൽ വരണ്ടത്താക്കാനും പ്രകോപിപ്പിക്കാനും കാരണമായേക്കും.

കടലപ്പൊടിയുടെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ
വരണ്ടതും സെൻസിറ്റീവായതുമായ ചർമമുള്ളവർക്ക് മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കടലമാവ്. എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ചർമത്തിലെ മൃതകോശങ്ങൾ, അഴുക്ക് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്‌ത് ചർമത്തെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഫേഷ്യൽ പീൽ ഓഫ് മാസ്‌ക് ജെൽ കണ്ടെയ്‌നിംഗ് ഗ്രാംഫ്ലോർ എന്ന പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. അധിക സെബത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചർമത്തിലെ അമിത എണ്ണമയം ഇല്ലാതാക്കാൻ കടലമാവിന്‍റെ ഉപയോഗം ഗുണം ചെയ്യും. കറുത്ത പാടുകളും സൺ ടാനും ഹൈപ്പർപിഗ്മെന്‍റേഷനും കുറച്ച് ചർമത്തിന്‍റെ തിളക്കം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.

വാക്‌സിങിന് പകരം മുഖത്തെ നേർത്ത രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും കടലമാവ് മികച്ചതാണ്. ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റസ്, വിറ്റാമിൻ സി തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കലുകൾ മൂലമുള്ള കേടുപടകളിൽ നിന്ന് ചർമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും കോളാജാൻ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും കടലമാവ് സഹായിക്കും. ചർമത്തിലെ നേർത്ത വരകൾ, ചുളിവുകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കടലമാവ് പ്രകൃതിദത്ത മോയ്‌സ്‌ചറൈസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ചർമത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും ഇത് ഫലം ചെയ്യും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

