നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളാണ് മുരിങ്ങയ്ക്കുള്ളത്. ഇലയും പൂവും കായുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പച്ചക്കറി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസുവച്ചാല് നമ്മുടെയൊക്കെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തില് എളുപ്പം വളര്ത്തിയെടുക്കാവുന്ന ചെടിയാണ് മുരിങ്ങ. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കേമനാണ് ഈ മുരിങ്ങ. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങള് മുരിങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുരിങ്ങ വീട്ടുവളപ്പിലും തൊടികളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ചതും.
വൈറ്റമിന് സി, എ, കാത്സ്യം, പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ്, പ്രൊട്ടീന് എന്നീ ധാതുക്കള്ക്ക് പുറമെ ബീറ്റാ കരോട്ടിന്, അമിനോ ആസിഡ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയ ഫെനോലിക്സ് , കരോട്ടിനോയ്ഡ്, അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ധാതുക്കള് മുരിങ്ങയില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാതം, കഫം, ആര്ത്തവപ്രശ്നങ്ങള്, ശരീരവേദന, ഹെര്ണിയ, രക്തസമ്മര്ദം, ന്യുമോണിയ എന്നിവയ്ക്കുവരെ പണ്ടുമുതലേ ആയുര്വേദത്തില് മുരിങ്ങ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മുരിങ്ങ തൈയെങ്കിലും വീട്ടുവളപ്പിലും തൊടിയിലുമൊക്കെ നട്ടില്ലേ? സ്ഥലപരിമിതിയാണ് പ്രശ്നമെങ്കില് ഇനി അതിനും പരിഹാരമുണ്ട്. മുരിങ്ങ തൈ എങ്ങനെയാണ് നട്ടുവളര്ത്തേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
ചെടിമുരിങ്ങ തയാറാക്കുന്ന വിധം
നല്ലയിനം വിത്തുകള് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആറു മുതല് എട്ടുമണിക്കൂര് വരെ വെള്ളത്തില് കുതിര്ത്തിടുക. പിന്നീട് ചകിരിച്ചോര് മിശ്രിതത്തില് വിത്തുകള് പാകി നനയ്ക്കുക. രണ്ടാഴ്ച വളര്ച്ചയെത്തുമ്പോള് തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മിശ്രിതത്തിലേക്ക് നടാം. ഇനി വിത്തുകള് കിട്ടിയില്ലെങ്കില് ചെടിമുരിങ്ങളുടെ തൈകള് നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള നഴ്സറികളിലോ കൃഷിഭവനിലോ ലഭിക്കും.
ചെടിനടാനുള്ള മിശ്രിതം
ചുണ്ണാമ്പ് ചേര്ത്ത മണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അടിവളമായി ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിന് പിണ്ണാക്ക് ആട്ടിന്കാഷ്ഠ മിശ്രിതം നല്കാം.
നടേണ്ട വിധം
നിലത്താണ് മുരിങ്ങ തൈ നടുന്നതെങ്കില് നന്നായി സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഇടത്ത് നടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു മീറ്റര് നീളവും ഒരുമീറ്റര് വീതിയും ആഴമുള്ള കുഴിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് കാലിവളമോ അല്ലെങ്കില് ചകിരിച്ചോര് മണ്ണ് എന്നിവ ഒരേ അളവില് നിറയ്ക്കണം. അരക്കിലോ കുമ്മായവും അരക്കിലോ വേപ്പിന് പിണ്ണാക്കും ചേര്ത്ത് കുഴിയില് നന്നായി ഇളക്കി നനച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെടികള് നടാം. ഒരടി ഉയരമ്പോള് അറ്റം നുള്ളിക്കൊടുത്ത് വശങ്ങളിലെ ശിഖരങ്ങല് വേഗത്തില് വളരാനും വിളവ് വര്ധിക്കാനും സഹായിക്കും.
പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിലും തൈകള് നടാം
മുക്കാല് മീറ്റര് വ്യാസമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മിന്റെ മുകള്ഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റി അടിഭാഗത്ത് വെള്ളം ചോര്ന്നുപോകാന് തക്കവണ്ണമുള്ള ദ്വാരങ്ങള് ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിശ്രിതം നിറയ്ക്കാം. അതിന്റെ നടുക്ക് മുരിങ്ങ തൈ നടാം.
അനുയോജ്യമായ സമയം
ഒക്ടോബര് മുതല് മാര്ച്ച് വരെയാണ് ചെടികള് നടാന് അനുയോജ്യമായ സമയം. തൈ നടമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യ തടത്തില് വെള്ളം തീരെ കെട്ടിക്കിടക്കരുത്. കാരണം മുരിങ്ങയുടെ തോലിന് ഉറപ്പ് കുറവായതിനാല് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞ് പോകും. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില് ചെടിക്ക് വളര്ച്ച കൂടുതലാണ്.
രണ്ടുമൂന്ന് ആഴ്കള്ക്കൊണ്ട് മുരിങ്ങ ചെടിക്ക് പുതിയ വേരുകള് വരും. പുതിയ ഇലകള് തളിര്ത്തു വരുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുതായി നനച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നീട് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കുതിര്ത്ത് വെള്ളത്തില് നേര്പ്പിച്ച് മുരിങ്ങ തൈയുടെ മുരട്ടില് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല് ഇട്ടുകൊടുക്കാം.
ഇല പറിക്കുമ്പോള്
മുരിങ്ങയുടെ തൂമ്പ് മാത്രം നിര്ത്തി ചുറ്റുമുള്ള ഇലകള് മൊത്തമായി പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. തൂമ്പിന് അടിഭാഗത്ത് മൂന്ന് പട്ടമുതിര്ന്ന ഇലയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നിര്ത്തണം. വേനല്ക്കാലത്ത് ഒന്നരാടന് നനയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കൊമ്പുകള് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാന് ഇടയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം.
