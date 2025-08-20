പൊന്നിൻചിങ്ങം എത്തിയതോടെ കാത്തിരുന്ന നല്ല നാളെകൾ കൺമുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകൾക്കും തുടക്കങ്ങൾക്കും ഉത്തമമായ സമയമാണിത്. 2025-ലെ ചിങ്ങമാസ ഫലം അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു. അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ മാസത്തെ സമ്പൂർണ്ണഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അറിയാം വിശദമായി...
അശ്വതി
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നിങ്ങൾ അവസരോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കും. ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകും. വിദൂര ദേശങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബിസിനസിൽ പാർട്ണർഷിപ്പിന് മുതിരുന്നത് ഉത്തമമല്ല. പ്രണയിനികൾക്ക് ഉത്തമമായ കാലമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. രോഗബാധിതർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. പണി പൂർത്തിയാകാത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഭരണി
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ശരിയായ് വരാം. മക്കൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതിനുള്ള വഴികൾ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോകാനും പിതൃമാതൃ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാനും സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിയും. ഭൂമി/ വസ്തു/ ഗൃഹം ഇവ സംബന്ധിച്ച ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനിടയുണ്ട്. പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിൽ ഉന്നമനം ഉണ്ടാകും. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പിടിപെടാം.
കാർത്തിക
നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടർന്നു പോരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സംരംഭകർക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ വന്നെത്തും. ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ പോലുള്ളവ അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ്. കടബാധ്യത പരിഹരിക്കാൻ വഴി തെളിയുന്നതാണ്. പുതുസൗഹൃദങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും. ഇരുചക്രവാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഗൃഹനിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ കുടുംബത്തിൽ സജീവമായേക്കും.
രോഹിണി
നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. തൊഴിലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. സ്വന്തം ഫ്ളാറ്റിൽ താമസമാരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബത്തിൽനിന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിനും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതാണ്. രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്മനസ് ഉണ്ടാകും. പ്രണയാക്കുന്നവർക്ക് പ്രണയജീവിതം മധുരകരമായിരിക്കില്ല.
മകയിരം
കാര്യതടസവും ക്ലേശവും നിങ്ങളെ പിൻതുടരുന്നതായാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് കാത്തിരുന്ന അവസരങ്ങൾ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ്. ബിസിനസിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും മുന്നേറ്റമുണ്ടാവും. ഗൃഹനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനും കേറിത്താമസിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. പ്രണയികൾക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നു ചേരും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും.
തിരുവാതിര
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഊർജ്ജം ലഭിച്ചേക്കും. പഠനത്തിനുള്ള തടസങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതാണ്. കണ്ടകശനിക്കാലമെങ്കിലും സ്വാശ്രയ തൊഴിലിൽ മുന്നോട്ടു പോക്ക് സാധ്യമാവും. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വിശ്രമസമയം കുറവായിരിക്കും.
പുണർതം
ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും കൃത്യതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉത്തമസമയമാണ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭാവികാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാവും. ദാമ്പത്യത്തിൽ ഐക്യം ദൃഢമാവും. ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ കൂടെയുണ്ടാകും. മത്സരങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും ഉന്നതവിജയം കൈവരിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ പുഷ്ടി ഉണ്ടാകും.
പൂയം
പ്രവർത്തന മേഖല മന്ദഗതിയിലാവാൻ സാധ്യകാണുന്നുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ ഓരോ തടസങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. യാത്രകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പൊലീസ് കേസുകളിൽ ജാമ്യം നിൽക്കുന്നതിൽ കരുതലുണ്ടാവണം. വിദ്യാഭ്യാസവായ്പ അനുവദിക്കപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ്.
ആയില്യം
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാവും. തൊഴിലന്വേഷണം വിജയം കാണും. കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ജീവിത പുരോഗതിക്ക് തുണയാകും. കുടുംബത്തെ മനസിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും കഴിയും. ചില തിരിച്ചടികൾ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. എങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത്. സ്വന്തം തൊഴിലിൽ വരുമാന മാർഗം ഉയർത്താൻ ഭാഗികമായി സാധിക്കും. സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാവുന്നതാണ്.
മകം
മനസിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വിജയം കണ്ടേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടും. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും. ബിസിനസിൽ നന്നായി വളരാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ദാമ്പത്യത്തിൽ കലഹങ്ങൾ വന്നെത്തും. യാത്രകൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകും. പ്രണയിനികൾക്ക് നല്ലകാലം വന്നുചേരുന്നതാണ്.
പൂരം
ധനവരവിന് തടസങ്ങൾ വന്നുചേരാം. പുതിയ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ സാധ്യ ഉള്ളതിനാൽ മുൻ കരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പ്രണയിനികൾക്ക് തടസങ്ങൾ മുന്നിൽ പെടാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്ക് ഉടൻതന്നെ നാട്ടിൽ വന്നെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഗൃഹനിർമ്മാണം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായിവരുന്നതാണ്.
ഉത്രം
നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും മാറിമാറി കടന്നുവരാം. രക്തസമ്മർദ്ദം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടിവരാം. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മുൻപ് ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിജയം കൈവരിച്ചേക്കാം. ധനാഗമം സുഗമമായേക്കും. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടി വരും. വീടുപണിയിൽ മന്ദഗതി ഭവിക്കാം. കലാരംഗത്ത് വിജയം കൈവരിക്കും. ബന്ധുസമാഗമം ഉണ്ടാകും.
അത്തം
അമിതമായ ചിലവുകൾ വന്നുചേരാം. ദേഷ്യവും എടുത്തുചാട്ടവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ബന്ധുബലം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിലിൽ പുത്തൻ വഴിത്തിരിവുകൾ സംഭവിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും. കലാരംഗത്ത് സാന്നിധ്യം കുറയും. കൂടുതൽ നേരം തൊഴിലിടത്തിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. പ്രണയിനികൾക്ക് ഉത്തമമായ നാളുകൾ ആയിരിക്കില്ല. സാഹസ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുനിയരുത്.
ചിത്തിര
ഉന്നതരുടെ പിന്തുണ കൂടെ ഉണ്ടാകും. നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. പ്രൊമോഷൻ, ഇൻക്രിമെൻ്റ്, ബോണസ് എന്നിവ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാകും. പ്രണയിനികൾക്ക് അനുകൂല സന്ദർഭങ്ങൾ വന്നുചേരും. വിവാഹ കാര്യത്തിലെ തടസം മാറിക്കിട്ടും. കുടുംബത്തിൻ്റെ സഹകരണം ജീവിത യാത്രയിൽ വിലപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും. ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു.
ചോതി
തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതി പ്രകടമാവും. നിലവിലെ ജോലിയിൽ തുടർന്നുപോകാൻ കഴിയും. പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നിവക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട്. ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാവും. ചിട്ടി, നറുക്കെടുപ്പ്, ഇൻഷ്വറൻസ് ഇവകളിൽ നിന്നും ചെറിയ ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വിവിധ കലാമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകിട്ടാനിടയുണ്ട്. ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സഹോദരരുമായി കലഹമുണ്ടാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മക്കളുടെ ഭാവികാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്.
വിശാഖം
തൊഴിൽ രംഗത്തും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ജോലിയിൽ തുടർ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മകൻ്റെ പഠിപ്പിൽ ഉൽക്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവാം. വീടു പണിയിൽ മന്ദഗതി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ധനസഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കരുതൽ വേണം.
അനിഴം
തൊഴിലന്വേഷകർ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ബിസിനസിൽ പുരോഗതി കൈവരും. കുടുംബത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. അവരുടെ ശാഠ്യങ്ങൾ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതാക്കാം. കച്ചവടങ്ങളിൽ ചെറിയ നഷ്ടങ്ങൾ കൈവരാം. ബന്ധുക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കും. കടബാധ്യതകൾ കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാപാര യാത്രകൾ ഫലപ്രദമാവും. വിവാഹക്കാര്യം നീണ്ടുപോകാം.
തൃക്കേട്ട
തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് പുതുജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും. ശത്രുക്കൾ ഒഴിയും. ഭൂമി വിൽക്കാനും നല്ല ലാഭം കിട്ടാനും സാധ്യത കാണുന്നു. സഹോദരാനുകൂല്യവും വന്നെത്തുന്ന കാലമാണ്. പ്രണയിനികൾക്ക് നല്ല കാലമാണ്. കഷ്നഷ്ടങ്ങളും കൂടി വന്നേക്കാം. യാത്രകൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഓഫിസോ വീടോ വാഹനമോ മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ പണച്ചെലവുണ്ടാവുന്നതാണ്.
മൂലം
തൊഴിലിടത്തിൽ അംഗീകാരം കൈവരും. നറുക്കെടുപ്പ്, ചിട്ടി,ഇൻഷ്വറൻസ് ഇവകളിൽ ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തും. ഭാവിയിൽ പ്രയോജന ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനാകും. ഗവേഷകർക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. പിതാവിന് പ്രശസ്തിയുണ്ടാവുന്ന കാലമായിരിക്കും. കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പണങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാവും.
പൂരാടം
ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാവും. സന്തോഷം കൈവരുന്നതാണ്. ജോലിയിൽ ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തൊഴിൽ തേടിയുള്ള അലച്ചിൽ കുറയും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് വ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ധനപരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. പ്രണയജീവിതം സാഫല്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം കാണുന്നുണ്ട്. തൊഴിലിലും കലയിലും ഉയർച്ച വന്നുചേരും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടും. ഗൃഹനിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ്. കുടുംബ ജീവിതം സുഖകരമായി തുടരാനാവും.
ഉത്രാടം
ദിവസ വേതനക്കാർക്ക് എന്നും ജോലി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ധനസഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തുതന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കൈവരുന്നതാണ്. ഭൂമി സംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരങ്ങൾ നീളുന്നന്നത് മനക്ലേശമുണ്ടാക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി ഭിന്നാഭിപ്രായത്തിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.
തിരുവോണം
പരിശ്രമങ്ങൾ ഭാഗികമായി വിജയം കാണുന്നതാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് സഹകരണം കുറയും. പ്രതീക്ഷിച്ച സഹായം വൈകുന്നതാണ്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുറയുന്നാതണ്. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലെത്താനായി അമിത യാത്രക്കൂലി നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ദേഹസുഖവും മനസുഖവും ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. അപരിചിതരുമായുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് ധനലാഭം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിതൃസ്വത്തിൻ്റെ ഓഹരി ലഭിച്ചേക്കും.
അവിട്ടം
സ്ഥിതിഗതികൾ അനുകൂലമാവാൻ അത്യദ്ധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏകാഗ്രതയുണ്ടാവും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വേണ്ടി വന്നേക്കും. കടം വാങ്ങി വ്യാപാരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. മകളുടെ ജോലിക്കാര്യത്തിൽ ശുഭവാർത്തയെത്താം. ധനസഹായം വന്നെത്തും.
ചതയം
കാര്യനിർവഹണത്തിലും ചുമതലകളിലും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. പ്രണയികൾക്ക് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുചേരാം. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നതാണ്. കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തുവാനാവും. ധനമാർഗം അത്ര സുഗമമാവില്ല. എങ്കിലും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ തടസപ്പെടില്ല. കുടുംബത്തിനൊപ്പം വിനോദയാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറയില്ല.
പൂരൂരുട്ടാതി
തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റുന്നതിൽ ആശങ്കയുയരും. കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്നു വന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനവൈകല്യം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. കടബാധ്യതകൾ വീട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞേക്കും. സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അന്യദേശത്ത് തൊഴിൽ സാധ്യതയുണ്ടാവും. പ്രതികാരബുദ്ധി ഉപേക്ഷിക്കണം. വാക്കുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം. അപ്രതീക്ഷിത സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഉത്രട്ടാതി
കാര്യതടസങ്ങൾ അകലുന്നതാണ്. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടേക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം / ശമ്പള വർദ്ധനവ് കാണുന്നുണ്ട്. വ്യാപാരത്തിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമേറും. ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വരാം. തെറ്റിദ്ധാരണ ബന്ധങ്ങളെ കലുഷമാക്കാം.
രേവതി
ആലോചിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുത്. ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധം ഉയർച്ചക്ക് വഴിതുറക്കും. വരുമാനമാർഗത്തിലെ തടസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടിയേക്കും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കാം. വലിയ സാമ്പത്തിക മുടക്കുകൾക്ക് തത്കാലം മുതിരാതിരിക്കുക. കുടുംബത്തിനൊപ്പം യാത്രകൾക്ക് അവസരമുണ്ടാവും. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശുഭവാർത്ത വന്നുചേരുന്നതാണ്.