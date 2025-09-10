'മേക്കപ്പ് കൂടുതലാണോ ചേട്ടാ?': പുട്ടിയല്ല, ഇത് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്ന ഒന്ന്; സുരക്ഷിതമായ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം
ഏറെപേരും മേക്കപ്പും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ അല്ല. മറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.
Published : September 10, 2025 at 5:07 PM IST
ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മേക്കപ്പ് ദിനം. ലിപ്സ്റ്റിക്കുകൾ, കോംപാക്റ്റ് പൗഡറുകൾ, ഫൗണ്ടേഷനുകൾ, മസ്കാരകൾ, കൺസീലറുകൾ എന്നിവ ദൈനംദിന ദിനചര്യകളുടെ ഭാഗമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. ഏറെപേരും മേക്കപ്പും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ അല്ല. മറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്.
എന്നാൽ ഇന്നും നിരവധി പേർക്കും എങ്ങനെ ഇടണെമെന്നോ ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. ഒരു അശ്രദ്ധ മതി മുഖത്തിൻ്റെ യഥാർഥ നിറത്തിനും ചർമ്മത്തിനും ദോഷം ചെയ്യാൻ. മേക്കപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുച്ച് അറിഞ്ഞാലോ. ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. നേഹ സൂദുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മേക്കപ്പ് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്നും ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനുള്ള മാർഗവുമാണ്.
കണ്ടതെല്ലാം വാരി തേക്കല്ലേ, പണികിട്ടും...
ഗ്ലാമർ, പരസ്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡുകൾ എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് ആളുകൾ അന്ധമായി ഉത്പന്നങ്ങൾ തെരെഞ്ഞുക്കുന്നതാണ് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ്. നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് പറ്റിയതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം.
കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേക്കപ്പ് കഴുകി കളയാനും മറക്കരുത്. പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് മുഖത്ത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയിൽ തേച്ച് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. യതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ മുഖത്ത് പുരട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ, മുഖക്കുരു, ഗുരുതരമായ അണുബാധ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
വിശ്വാസയോഗ്യമായ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാലാവധിയും പരിശോധിക്കണം. മസ്കാര, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കരുത്. കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയും പരിപാലനയും ഇല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. നാരങ്ങ, മഞ്ഞൾ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എന്നിവ നേരിട്ട് ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുന്നതും തെറ്റാണ്.
വാങ്ങിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക
നോൺ-കോമഡോജെനിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ അടയുകയും മറ്റ് അണുബാധയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ചർമ്മം സെൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് നോക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല. ഡെർമറ്റോളജിക്കലി പരീക്ഷിച്ചതും ക്ലിനിക്കൽ അംഗീകൃതവുമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
എങ്ങനെ തുടങ്ങാം
- ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകി ടോണർ പുരട്ടുക.
- ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും ഉപയോഗിക്കുക.
- അടുത്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുക. നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം വാങ്ങിക്കാൻ.
- ശേഷം കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളിലേയ്ക്കും കടക്കുക. ഐ മേക്കപ്പ് ബോൾഡ് ആണെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് ലിപ് ഷേഡ് ഉപയോഗിക്കുക, തിരിച്ചും.
- അവസാനം സെറ്റിങ് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് മേക്കപ്പ് സെറ്റാക്കുക.
എങ്ങനെ കളയാം
- കണ്ണിലെയും ചുണ്ടിലെയും മേക്കപ്പ് വേണം ആദ്യം നീക്കം ചെയാൻ
- ക്ലെൻസർ, എണ്ണ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കുക
- ശേഷം മൃദുവായ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക
- ടോണറും മോയ്സ്ചറൈസറും പുരട്ടുക
- ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്
