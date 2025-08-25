ETV Bharat / lifestyle

ഒഴിവാക്കൂ ഈ അപകടകരമായ ശീലങ്ങള്‍; വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ നല്‍കുമ്പോള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം;

മൃഗഡോക്‌ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അവയുടെ ജീവൻ വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം വിശദമായി.

Pet medicine (Getty image)
Published : August 25, 2025 at 1:20 PM IST

ളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഒരംഗമായി കാണുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അവയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മളിലും വിഷമമുണ്ടാക്കും. നായ മുടന്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ പൂച്ചയ്‌ക്ക് പനി ബാധിക്കുമ്പോഴോ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ നമ്മൾ ചെറിയ പൊടികൈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം.

എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ വലിയ അപകമുണ്ടെന്ന കാര്യം ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. മൃഗഡോക്‌ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുന്നത് അവയുടെ ജീവൻ വരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകളും അവയുടെ ആരോഗ്യ ഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയല്ല. അതിനാലാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കൃത്യ സമയത്ത് ഡോക്‌ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.

മൃഗഡോക്‌ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പല മനുഷ്യ മരുന്നുകളും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അസുഖത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തിയും അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഈ അളവ് കുറയുന്നത് അവയുടെ രോഗം കുറയാതെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് അവയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. മൃഗങ്ങൾ മരുന്നുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ മരുന്നുകൾ തന്നെ ആവശ്യമായി വരും.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്‌തം

വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മരുന്നുകൾ വിശദീകരിച്ചു ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ, തെറാപ്യൂട്ടിക് ഗുഡ്‌സ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ മരുന്നുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എപിവിഎംഎയും (ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പെസ്റ്റിസൈഡ്‌സ്&വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻസ് അതോറിറ്റി) ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഒരു ഉൽപന്നത്തിന് അംഗീകാരം നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ഏജൻസികളും ഫലപ്രാപ്‌തിയും സുരക്ഷയും പരിഗണിക്കുന്നു. എപിവിഎംഎ പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും പരിഗണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമുകളിൽ വലിയ തോതിൽ നൽകുമ്പോൾ അവ ജലാശയങ്ങളിൽ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ജലജീവികളെയും ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിപണി

മൃഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകളുടെ വിപണി ചെറുതാണ്. എല്ലായെപ്പോഴും അവ ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല. അത്തരം മരുന്നുകൾ പുതിയതായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാകാം മൃഗഡോക്‌ടർമാർ മനുഷ്യരുടെ മരുന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചില രോഗാവസ്ഥകളിൽ, ഓഫ്-ലേബൽ പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ മൃഗഡോക്‌ടർമാർക്ക് നിയമപരമായി അനുമതിയുണ്ട്.

അംഗീകൃത മരുന്നുകൾ

മനുഷ്യർക്കും വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും കഴിക്കാവുന്ന അംഗീകൃത മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. അവയിൽ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ആൻ്റിഡിപ്രസൻ്റുകൾ, കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡുകൾ (ആൻ്റിഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകൾ), ആൻ്റിപരാസിറ്റിക്‌സ്, കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്വാസകോശത്തിലെയും അസ്ഥിയിലെയും അർബുദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീമോതെറാപ്പി മരുന്നാണ് ഡോക്സോരുബിസിൻ. നായ്ക്കളിൽ, ലിംഫോമകൾ, മെലനോമകൾ, അസ്ഥിയിലെ അർബുദങ്ങൾ എന്നിവ ചികിത്സിക്കാൻ ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിലും നായ്ക്കളിലും, സ്‌തനാർബുദം ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്സോരുബിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ, മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗ അണുബാധകളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഐവർമെക്റ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാം.

പാരസെറ്റമോൾ അപകടകാരിയോ?

മനുഷ്യരും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും പല മരുന്നുകളും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമല്ല. അത് മൃഗങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം. വേദനസംഹാരികളായ ഇബുപ്രോഫെനും പാരസെറ്റമോളും നായ്ക്കൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വിഷമാണ്. അവ മൃഗങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിനും വൃക്കകൾക്കും ദോഷം വരുത്തുകയും അവയുടെ ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പൂച്ചയുടെ കരളിലെ പ്രോട്ടീനുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ കരളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണ്, അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാരസെറ്റമോളിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് അവയുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഓക്‌സിജൻ വഹിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ചെള്ളിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർമെത്രിൻ നായ്ക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതമാണ്, പക്ഷേ പൂച്ചകൾക്ക് വളരെ വിഷാംശം ഉള്ളതാണ് - ഇത് വിറയൽ, അപസ്‌മാരം, മരണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ മരുന്നുകളുടെ അളവിനോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, അതിനാൽ തെറ്റായ മരുന്നുകളുടെ ചെറിയ അളവ് പോലും മാരകമായേക്കാം. മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള മരുന്നുകൾ, മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത മരുന്നുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മരുന്നുകൾ എന്നിവ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകാം.

കാർപ്രോഫെൻ മുമ്പ് മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നോൺ-സ്റ്റിറോയിഡൽ മരുന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നായ്ക്കൾക്ക് മാത്രമേ നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. വേദനയ്‌ക്കോ വീക്കത്തിനോ ആണിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വളർത്തുമൃഗത്തിന് നിർദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ മനുഷ്യർ കഴിക്കരുത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് മനുഷ്യന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായി കാണപ്പെടുമെങ്കിലും ഫോർമുലേഷനിലോ ഡോസിലോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് മനുഷ്യരിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളോ വിഷബാധയോ ഉണ്ടാക്കും.

നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗത്തിന് അസുഖമോ പരിക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗത്തെ മൃഗഡോക്‌ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. അവർ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചികിത്സയും അളവും നിർദേശിക്കും, അങ്ങനെ മാത്രം മരുന്ന് കൊടുക്കുക.

