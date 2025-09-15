ETV Bharat / lifestyle

'ബാഗി ജീൻസും ഷൂസുമണിഞ്ഞ് ടൗണിൽ ചെത്തി നടക്കാം...'; ഔട്ട് ലുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ സിമ്പിള്‍ ടിപ്പുകള്‍

ജെൻസി ഏറ്റ് പിടിച്ച, ബിടിഎസ് ഫാഷനൊപ്പം കയറിക്കൂടിയ ബാഗി പാൻ്റുകള്‍ പരക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാഗി പാൻ്റുകള്‍ എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

MILITARY PANT STYLING FASHION STYLING TIPS WOMEN POP FASHION TIPS
Ananya Panday in Smart Casual Cargo Look (Instagram @AnanyaPanday)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Y2K നൊസ്റ്റാൾജിയയിൽ നിന്ന് കാർഗോ പാൻ്റ്‌സ് ഔദ്യോഗികമായി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബോളിവുഡിലടക്കം ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ബാഗി പാൻ്റും കാർഗോ ജീൻസും ഒക്കെയാണ്. സ്ട്രീറ്റ്‌വെയർ ട്രെൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗി പാൻ്റ്‌സൊക്കെ 80കളിലെ കോളജ് ട്രെൻഡായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്‌തുത. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോള്‍ ജെൻസി ഏറ്റ് പിടിച്ച, ബിടിഎസ് ഫാഷനൊപ്പം കയറിക്കൂടിയ ബാഗി പാൻ്റുകള്‍ പരക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നതാണ് സത്യം.

MILITARY PANT STYLING FASHION STYLING TIPS WOMEN POP FASHION TIPS
Representative Image (Canva)

ദീപിക പദുക്കോണിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ലുക്കുകൾ, ക്രോപ്പ് ടോപ്പുകൾക്കൊപ്പം ഓവർസൈസ്‌ഡ് കാർഗോകൾ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ട്രെൻഡ്‌ ആണ്. ആർമി കാർഗോ പാൻ്റുകള്‍ക്കാണ് ആരാധകർ അധികവും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്‌ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്‌ടമാണ്. ഷാഹിദ് കപൂറും കാർത്തിക് ആര്യനും സ്‌നീക്കറിനും ഷർട്ടിനുമൊപ്പം സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന കാർഗോകൾക്കും ആരാധകർ ഏറെയാണ്. കാഷ്വൽ ചിക് ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

MILITARY PANT STYLING FASHION STYLING TIPS WOMEN POP FASHION TIPS
Representative Image (Canva)

ചില കാർഗോ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കാം

ഫിറ്റഡ് ടാങ്ക് ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് വൈറ്റ് ടീ-ഷർട്ട് എന്നിവയോടൊപ്പം കാർഗോ പാൻ്റുകൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായതായി കാണുന്നു. വീക്ക്എൻഡ് സ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാനോ കോഫീ ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നോർമൽ കാഷ്വൽ വെയറായി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണിത്. സ്‌നീക്കറുകളും ക്രോസ്ബോഡി സ്ലിങ് ബാഗും ബേസ്ബോൾ തൊപ്പിയും ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ലുക്ക് ആകും. ബ്രഞ്ച്-റെഡി ഫാഷന് പറ്റിയ കോമ്പോ ഇതാണെന്നാണ് പ്രശസ്‌ത ന്യൂമെറോ യുനോയിലെ ഡിസൈൻ ഹെഡ് സാംറേഷ് ദാസ് പറയുന്നത്.

MILITARY PANT STYLING FASHION STYLING TIPS WOMEN POP FASHION TIPS
Representative Image (Canva)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്രോപ്പ് ചെയ്‌ത ബ്ലേസർ, ടക്ക്-ഇൻ ബട്ടൺ-ഡൗൺ ഷർട്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാർഗോ പാൻ്റ് സ്റ്റൈൽ ആക്കാവുന്നതാണ്. വൃത്തിയുള്ള ഫിനിഷിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്. സ്ലീക്ക് ബെൽറ്റുകളോ കുറഞ്ഞ മാലയോ ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ലുക്ക് ആക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ കാഷ്വൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണിത്.

ഇത് കൂടാതെ കാർഗോ പാൻ്റിനൊപ്പം ഓവർ സൈസ്‌ഡ് ടീഷർട്ടോ ഷർട്ടോ ഇട്ടും സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓവർസൈസ്‌ഡ് ഹൂഡികൾ, ബോംബർ ജാക്കറ്റുകൾ ഡെനിം ജാക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫാഷൻ-ഫോർവേഡ് ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഹൈ-ടോപ്പ് സ്‌നീക്കറുകളുപയോഗിച്ചും ഔട്ട് ഫിറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

മോണോക്രോമാറ്റിക് കാർഗോ ലുക്ക്

MILITARY PANT STYLING FASHION STYLING TIPS WOMEN POP FASHION TIPS
Representative Image (Canva)

ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് കാർഗോ ലുക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള പാൻ്റും ടോപ്പും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അൽപം പ്രൊഫഷണലായി ലുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാവുന്ന മാർഗം കൂടിയാണിയാണിത്. കറുപ്പ്, മ്യൂട്ട് സാൻ്റ് കളർ, ബെയ്‌ജ് എന്നീ കളറുകളാകും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഓഫിസ് വെയർ അല്ലാത്ത ക്യാഷ്വൽ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കളറിൽ മാറ്റം വരുത്തി മഞ്ഞ, പച്ച പോലുള്ള കളറുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മോണോക്രോം വസ്ത്രങ്ങൾ ഉയരം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരം സ്‌ത്രങ്ങളാണ്. കോംബാറ്റ് ബൂട്ടുകൾ, സ്ലീക്ക് സ്‌നീക്കറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ സാൻഡലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലുക്കിന് കംപ്ലീഷൻ വരുത്താവുന്നതുമാണ്.

Also Read: ശരീരം ഫിറ്റാകും മനസ് ശാന്തമാകും; സൂര്യനമസ്‌കാരത്തിന് ഗുണകളേറെ, വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ

For All Latest Updates

TAGGED:

MILITARY PANT STYLINGFASHIONSTYLING TIPSWOMEN POP FASHION TIPSSTYLE CARGO PANTS LIKE A STAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.