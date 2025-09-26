'അന്ന് കണ്ട ആളേ അല്ല, ആകെ മാറിപ്പോയി'; ബന്ധങ്ങള് വീര്പ്പുമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ടോക്സിക് റിലേഷന്ഷിപ്പ്
പ്രണയബന്ധത്തില് പെട്ടെന്ന് യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വീര്പ്പുമുട്ടിക്കുന്ന ചില ബന്ധങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം ബന്ധങ്ങള് തിരിച്ചറിയാം ഇതാ ചില വഴികള്.
Published : September 26, 2025 at 4:35 PM IST
സ്വപ്നങ്ങളോടെയും പ്രതീക്ഷകളോടെയും ആഗ്രഹങ്ങളോടെയുമായിരിക്കും പലരും ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തര്ക്കും തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ ഇഷ്ട്ടപ്പെടാന് ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങള് ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തില് അവരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
പങ്കാളിയെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും അതിലുപരി ചങ്കായി എന്നും കട്ടയ്ക്ക് കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസവുമുണ്ടെങ്കില് ആ ബന്ധം മനോഹരമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പലരും എത്തുന്നത്.
എന്നാല് ഒരാളുമായി കൂട്ടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലായിരിക്കും അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥത്തിന്റെ വശം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. മോശമാണെങ്കില് ചിലര് അതില് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന് പറ്റാതെ വീര്പ്പുമുട്ടുന്നുണ്ടാവും. ചാടിക്കയറി യേസ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്ന തോന്നലുകളും അത്തരക്കാരിലുണ്ടായെന്നരിക്കാം. എന്നാല് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി ഒരു ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതില് കാര്യമുണ്ടോ?എപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ്. എന്നാല് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങള് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലാണോ ഉള്ളത്. അതോ ടോക്സിക്കായ ബന്ധത്തിലാണോ? തിരിച്ചറിയാനിതാ ചില വഴികള്.
- നിരന്തരമായി നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ
ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് പോലും നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? സ്വന്തം തെറ്റ് മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കില് അതൊരു നല്ല പങ്കാളിയായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെയോ രൂപഭാവത്തെയോ നിരന്തരം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിരന്തരം കേള്ക്കുമ്പോള് കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇത് തകര്ത്തു കളയും. നിങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാന് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കില് ഓരോ തവണയും അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഇത്തരം പെരുമാറ്റം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയല്ല പകരം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.
- എന്തിനും ഏതിനും ലക്ഷണരേഖ വരയ്ക്കാറുണ്ടോ
സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും പോലും പുറത്ത് പോകുമ്പോള് പങ്കാളിയുടെ സമ്മതം വേണം. സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം പോലും പറയാന് ഇത്തരക്കാര് സമ്മതിക്കില്ല. നിരന്തരം വീഡിയോ കോളില് വരികയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനോ സുഹൃത്തുക്കളോട് മിണ്ടാന് പോലും പങ്കാളിയുടെ സമ്മതം വേണം. ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളെങ്കില് മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും മാനസികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും.
- ആളാകെ മാറി പോയോ
പ്രണയബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുമ്പോള് നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളില് നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്രത്തോളം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോള് അന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യവും പങ്കാളിയില് നിന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സ്വഭാവത്തില് പല വ്യത്യാസം വരാം. അപ്പോഴായിരിക്കും അന്ന് കണ്ട ആളേ അല്ലെന്നും ആകെ മാറി പോയി എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത്തരം ചിന്തകള് ഉണ്ടെങ്കില് അത് മാനസികപരമായി ബാധിക്കും.
- ഭയമുണ്ടോ
ടോക്സിക് ബന്ധത്തിലാണെങ്കില് ടോക്സിക്ക് ആവുന്ന വ്യക്തി എപ്പോള് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇത് മറ്റേ പങ്കാളിയില് ഭയവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കും. പങ്കാളിക്ക് ഒരിക്കല് പോലും സമാധാനം കൊടുക്കാത്തവരായിരിക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങള്ക്ക് പോലും ഇവര് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കികൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ടെന്ഷനടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവവും കൂടുതലാണ്.
ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങളില് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെട്ടായിരിക്കും പങ്കാളി ജീവിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഭയപ്പെടുത്തിയുമായിരിക്കും ഇവര് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാലോ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ മരിച്ചു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താന് ഇവര് മടിക്കില്ല.
- എന്തുപറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല
ഒരു ബന്ധത്തില് വിശ്വാസം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിരന്തരം നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കില് സൂക്ഷിക്കണം. ഏതൊരു ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. അതില്ലെങ്കില് അവിടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങളെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. അല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിരന്തരമായ സംശയം, നിങ്ങള് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില് പോലും നിങ്ങള്ക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുന്ന ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാം.
- മിണ്ടാറേയില്ലേ
സന്തോഷകരമായ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. തുറന്നതും സത്യസന്ധവും ആദരവോടുകൂടിയ ആശയവിനിമയമാണ് ബന്ധങ്ങള് നിലനിര്ത്താന് എപ്പോഴും നല്ലത്. പങ്കാളി പറയുന്നത് കേള്ക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും വേണം. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തിന് നല്ലതാണ്. എന്നാല് ടോക്സിക് ബന്ധത്തിലാണെങ്കില് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം പങ്കാളി നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയോ നിശബ്ദമായിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇത് പങ്കാളികള്ക്കിടയില് അകലം സൃഷ്ടിക്കും.
