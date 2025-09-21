ETV Bharat / lifestyle

പാവയ്‌ക്കച്ചെടി നനയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം മനസില്‍ വച്ചോളു; നടാന്‍ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം, 'വിഷം' തളിയ്‌ക്കാതെ വിളയിക്കാനും വഴിയുണ്ട്!

അധികം പേരും പാവയ്‌ക്കയുടെ കയ്പ്പ് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും വിവിധ വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്‌ക്കുള്ളത്.

BITTER GOURD BENEFITS BITTER GOURD GROWING TIPS പാവയ്‌ക്ക കൃഷി BITTER GOURD PEST CONTROL TIPS
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (freepik)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് കയ്പ്പയ്ക്ക അഥവാ പാവയ്‌ക്ക. ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയ പാവയ്‌ക്കയിൽ പൊട്ടാസ്യം, ജീവകം ബി1, ബി2, ബി3 ജീവകം സി, മഗ്നീഷ്യം, ഫോളേറ്റ് സിങ്ക്, ഫോസ്‌ഫറസ്, മാംഗനീസ്, ഭക്ഷ്യനാരുകൾ, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, കാൽസ്യം എന്നിവയും അടങ്ങയിയിരിക്കുന്നു. പാവയ്‌ക്കയുടെ കയ്പ്പ് അധികം പേരും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും വിവിധ വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്കായി വിപണിയെയാണ് ഏറെ പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളോര്‍ത്ത് കഴിക്കുന്ന ഇവ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പലരും ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ട്. രാസ കീടനാശിനികളുടെ പ്രയോഗമാണ് ആളുകളെ ഇത്തരത്തില്‍ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒന്ന് മനസുവച്ചാല്‍ ഗ്രോ ബാഗില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏറെ എളുപ്പത്തില്‍ നമുക്ക് തന്നെ വിളയിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് പാവയ്‌ക്ക. നടാനാണെങ്കില്‍ ഇതു തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് സമയവും. പാവയ്‌ക്ക് കൃഷിയ്‌ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയന്ന് നോക്കാം...

BITTER GOURD BENEFITS BITTER GOURD GROWING TIPS പാവയ്‌ക്ക കൃഷി BITTER GOURD PEST CONTROL TIPS
പാവയ്‌ക്ക (canva)

നടീലില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്ന പ്രിയ, പ്രീതി, CO 1 തുടങ്ങിയവയാണ് കേരളത്തില്‍ സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങള്‍. വിത്ത് മുളപ്പിച്ചും അല്ലെങ്കില്‍ നഴ്‌സറികളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തൈകള്‍ നട്ടോ പാവയ്‌ക്ക കൃഷി ചെയ്യാം. മുളയ്‌ക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ളവയാണ് പാവയ്‌ക്ക് വിത്തുകള്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്തുകൾ 12-18 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക.

ഇതുവഴി കട്ടിയുള്ള പുറംതോട് മൃദുവാകുകയും മുളയ്ക്കല്‍ വേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. 2–3 സെൻ്റീമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് വിത്തുകള്‍ നടേണ്ടത്. ഇതു മുളയ്‌ക്കാന്‍ 7–10 ദിവസങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരും.

മണ്ണും വെളിച്ചവും

ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണാണ് പാവയ്‌ക്കയ്‌ക്ക് ഇഷ്‌ടം. അതിനാല്‍ തന്നെ ധാരാളം കമ്പോസ്റ്റോ പഴകിയ ചാണകമോ കലർത്തിയ നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുക. ചട്ടിയിൽ നടുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 12-15 ഇഞ്ച് ആഴവും വീതിയുമുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ പൂർണ്ണ സൂര്യപ്രകാശം (ദിവസവും 6-7 മണിക്കൂർ) ആവശ്യമാണ്. വള്ളിച്ചെടിയായതിനാല്‍ ഇതിന് പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി മുളങ്കമ്പുകൾ, കയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വല ഉപയോഗിച്ച് 6–7 അടി ഉയരത്തില്‍ പന്തലൊരുക്കാം.

നനയും വളപ്രയോഗവും

മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ പതിവായി നനയ്ക്കുക, പക്ഷേ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കരുത്. പൂപ്പൽ തടയാൻ ഇലകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നനയ്ക്കുക. പൂവിടുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ 3-4 ആഴ്‌ചയിലും ഒരു സമീകൃത ജൈവ വളമോ ഒരു പിടി കമ്പോസ്റ്റോ വളമായി നല്‍കാം.

കീടനിയന്ത്രണവും വിളവെടുപ്പും

വള്ളി പടര്‍ന്ന് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ മുതൽ ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കൽ വേപ്പെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളായ പച്ചത്തുള്ളൻ, മൊസൈക് രോഗം പരത്തുന്ന വെള്ളീച്ചകൾ തുടങ്ങിയവയെ ചെടിയില്‍ നിന്നും അകറ്റി നിര്‍ത്തും. നടീലിനു ശേഷം 55–70 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാവയ്‌ക്ക വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാകും.

ALSO READ: ഏത്‌ വിദേശിയും ഇവിടെ വിളയും; ബ്രസീൽ ജൈൻ്റ് മുതൽ ബ്ലാക്ക് ലീഫ് വരെ, ഡയസിന്‍റെ തോട്ടത്തിലെ പൈനാപ്പിള്‍ വെറൈറ്റികള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

BITTER GOURD BENEFITSBITTER GOURD GROWING TIPSപാവയ്‌ക്ക കൃഷിBITTER GOURD PEST CONTROL TIPSHOW TO GROW BITTER GOURD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.