എത്ര നല്ല വീട് പണിതാലും എത്ര നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയാലും മൂന്നാം പക്കം തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു അതിഥിയാണ് എട്ടുകാലികൾ. ഇവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ചില്ലറയല്ല. വീടിൻ്റെ മൂലയിലും റാക്കുകളിലുമെല്ലാം ഇവ വല്ല നിർമിച്ച് ഇരയെ കാത്തിരിക്കും.
വീടിൻ്റെ മൂലകളും ജനാലകളും അലമാരകളുമാണ് ചിലന്തികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മുടെ കണ്ണ് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വല കെട്ടി താമസിക്കുന്ന എട്ടുകാലിയെ തുരത്താൻ ഇതാ ചില പൊടിക്കൈകൾ.
ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക
വീടുകളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ചിലന്തികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വല കെട്ടി ഇരകളെ പിടിക്കുന്നതും. മറ്റൊന്ന് വല നിർമിക്കാതെ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നവയും. ഇവയിൽ ചിലത് ഏറെ അപകടകാരികളാണ്.
വല നിർമിച്ച് ഇരയെ പിടിക്കുന്നവർ
|പേര്
സവിശേഷതകൾ
|കോമൺ ഹൗസ് സ്പൈഡർ
|വീടുകളുടെ കോണുകളിലും മറ്റും വല കെട്ടി ഇരയെ പിടിക്കുന്നു. അപകടകാരികൾ അല്ല.
|സെല്ലാർ ചിലന്തികൾ
സാധാരണയായി ചുമരുകൾ, അടുക്കള, അലമാരകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.
|ബ്രൗൺ റെക്ലൂസ് സ്പൈഡർ
അപൂർവമായാണ് കാണുക. അപകടകാരിയും വിഷം ഉള്ളതുമാണ്.
|യെല്ലോ സാക് സ്പൈഡർ
കട്ടിലുകൾ, ചരടുകൾ, ചില്ലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെറിയ “സാക്” പോലുള്ള വല നിർമിക്കുന്നു.
വല നിർമിക്കാതെ ഇര പിടിക്കുന്നവർ
|പേര്
|സവിശേഷതകൾ
|ജംപിങ് സ്പൈഡർ
കാഴ്ച ശക്തി കൂടുതലുള്ള ചിലന്തിയാണ്. ഇരയെ കണ്ടാൽ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു.
|വൂൾഫ് സ്പൈഡർ
വേഗത കൂടിയ ചിലന്തിയാണിത്. നിലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുക.
തുരത്താൻ ചില വിദ്യകളിതാ...
- പെപ്പർമിൻ്റ് ഓയിൽ: ചിലന്തികൾ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനും അവയെ നശിപ്പിക്കാനും പെപ്പർമിൻ്റ് ഓയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ അല്പം ഓയിലൊഴിച്ച് തുറന്നുവയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുക.
- വിനാഗിരി: അരക്കപ്പ് വിനാഗിരിയിൽ അത്രതന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് ചിലന്തികളുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. വീടിൻ്റെ മൂലയിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
- വെളുത്തുള്ളി: ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി വെള്ളത്തിലിട്ട് പലയിടങ്ങളിലായി സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ, തുറന്ന് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ എട്ടുകാലി വരില്ല.
- യൂക്കാലി തൈലവും ലെമൺ ഫ്ളേവറിലുള്ള റൂം ഫ്രഷ്നർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ലെമൺ ഫ്ളേവർ ഉള്ള ഫ്ലോർ ക്ലീനർ, മെഴുകുതിരി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
ഇതും ശ്രദ്ധിക്കുക
- ചുമരുകളിൽ വിള്ളലോ മറ്റോ ഉണ്ടോയെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുക.
- കർട്ടൻ, വിരികൾ എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കുക.
- വാതിലികളും ജനലുകളും തുറന്നിടാതിരിക്കുക.
