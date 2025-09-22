ETV Bharat / lifestyle

വേണമെങ്കില്‍ 'കൈതച്ചക്ക' ടെറസിലും കായ്‌ക്കും; സ്ഥലപരിമിതി ഇനിയൊരു പ്രശ്‌നമേ അല്ല, പരിചരണം വളരെ 'സിംപിള്‍'

കീടനാശിനിയോ അധിക പരിചരണമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൃഷിയാണ് പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി. ചെറിയ തണലില്‍ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ഈ പഴം ഇനി ടെറസിലും കൃഷി ചെയ്യാം. ഇതുമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി.

Pineapple cultivation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
റെ പേർക്കും ഇഷ്‌ടമുള്ള പഴമാണ് പൈനാപ്പിള്‍. ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുള്ളൊരു മുള്ളൻ പഴം. കൈതച്ചക്ക, മുണ്ടച്ചക്ക എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളില്‍ പൈനാപ്പിള്‍ അറിയപ്പെടുന്നു.

കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി ചെയ്യാനും നിരവധി പേർ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതാണ് പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷിക്ക് ആരാധകരെ കൂട്ടുന്ന പ്രധാന ഘടകം. നമ്മുടെ മണ്ണിനും കാലാവസ്ഥയ്‌ക്കും അനുയോജ്യമാണ് താനും. കീടനാശിനികളോ വൻതോതിലുള്ള പരിചരണമോ ആവശ്യമില്ല എന്നതും പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷിയെ ജനകീയമാക്കുന്നു.

പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി (ETV Bharat)

ഇത്രയൊക്കെ സിംപിളായ പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ വൈകിക്കേണ്ട. ഇനി സ്ഥലമില്ല എന്നതാണോ നിങ്ങളെ വലയ്‌ക്കുന്ന പ്രശ്‌നം? അതിനും പ്രതിവിധി ഉണ്ട്. അധിക പരിചരണമോ കീടനാശിനിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ പൈനാപ്പിള്‍ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെറസില്‍ കൃഷി ചെയ്യാം.

ചെറിയ തണലില്‍ നന്നായി വിളവ് നല്‍കാൻ പൈനാപ്പിള്‍ ചെടികള്‍ക്ക് സാധിക്കും. അതിനാല്‍ ടെറസ് കൃഷി വിജയിക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. 18 മാസം മുതല്‍ 24 മാസം കൊണ്ട് ടെറസിലെ പൈനാപ്പിള്‍ വിളവെടുക്കാനാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി (ETV Bharat)

പൈനാപ്പളിന്‍റെ ഏത് ഭാഗം നടണം?

പൈനാപ്പിളിന്‍റെ തലപ്പ് അഥവാ കിരീടം പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സാധാരണ നടാറ്. എന്നാല്‍ ഇതിനെക്കാള്‍ മികച്ച ഭാഗം മറ്റൊന്നാണ്. പൈനാപ്പിളിന്‍റെ ഇലയിടുക്കിലെ കന്നുകളാണ് നടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തെന്നാല്‍ ചെടി നേരത്തെ പൂക്കുകയും നേരത്തെ തന്നെ വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ്. ഇത്തരം കന്നുകള്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ മാത്രം പഴത്തിന്‍റെ തലഭാഗം നടാം.

പൈനാപ്പിള്‍ (ETV Bharat)

ടെറസില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക...

സാധാരണയായി ടെറസിലെ കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കാറ്. എന്നാല്‍ പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷിക്ക് ഗ്രോ ബാഗുകള്‍ അത്ര നല്ല ഓപ്‌ഷനല്ല. ചെറിയ ഡ്രമ്മുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റുകള്‍ എന്നിവയില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത്തരം ബക്കറ്റുകളില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കാതെ വാർന്ന് പോകുന്നതിനായി ബക്കറ്റില്‍ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങള്‍ ഇടണം.

വളവും പോട്ടിങ്ങും എങ്ങനെ?

ചാണക പൊടിയാണ് പ്രധാന വളം. പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റും ചേർക്കാറുണ്ട്. മണ്ണിനൊപ്പം ഉണങ്ങിയ ചാണക പൊടിയും കമ്പോസ്റ്റും ചേർത്താണ് പോട്ടിങ് തയാറാക്കേണ്ടത്.

പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി (ETV Bharat)

നടാൻ പറ്റിയ സമയം?

മെയ്-ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലാണ് പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ ഉത്തമമായ സമയം. എന്നാല്‍ സീസണില്‍ അല്ലാതെയും കൃഷി ചെയ്യാം.

പൈനാപ്പിള്‍ കൃഷി (ETV Bharat)

Also Read: രണ്ട് തൈകളില്‍ തുടക്കം; ചാമ്പയ്‌ക്ക കൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്‌ത് സൗരഭ്, വൈറ്റമിന്‍ കലവറ ഈ വിദേശി

