ETV Bharat / lifestyle

ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് ഈസിയായി പരിഹരിക്കാം; ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഇതാ - TIPS TO GET RID OF BLACKHEADS

Representative Image ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : June 13, 2025 at 12:07 PM IST 2 Min Read

പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ്. മൂക്കിലും താടിയിലും നെറ്റിയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഇത് മുഖത്തിന്‍റെ ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചർമത്തിന് വേണ്ടത്ര പരിചണം നൽകാതെ വരുമ്പോഴും സുഷിരങ്ങളിൽ അഴുക്ക് അടിഞ്ഞ് കൂടുമ്പോഴുമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മൃതകോശങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാതെ വരുക, അമിതമായ എണ്ണമയം, ബാക്‌ടീരിയല്‍ ഇന്‍ഫക്ഷന്‍ എന്നിവയും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സിന് കരണമാകുന്നവയാണ്. ഈ പ്രശ്‍നം പരിഹരിക്കാൻ ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറില്‍ പോകുന്നവർ നിരവധിയാണ്. എന്നാൽ എവിടെയും പോകാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രശ്‍നം പരിഹരിക്കാം. ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ ഇതാ... സ്റ്റീമിംഗ്

ഒരു പാത്രത്തിൽ അൽപം വെള്ളമെടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ശേഷം ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ മുഖം 10 മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്‌ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രബ്ബ്‌ ചെയ്യുക. ശേഷം കഴുകി കളയാം. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുക. ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് അകറ്റാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണിത്. മുൾട്ടാണി മിട്ടി

1 ടീസ്‌പൂൺ മുൾട്ടാണി മിട്ടിയിലേക്ക് അൽപം റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയാം. ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചർമത്തിലെ അധിക എണ്ണ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ബേക്കിംഗ് സോഡ സ്‌ക്രബ്

1 ടീസ്‌പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് പുരട്ടി മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മോയ്‌സ്‌ചറൈസ് ചെയ്യുക. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം.

കറുവപട്ടയും നാരങ്ങനീരും

രണ്ട് ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ കറുവപട്ട പൊടിയിലേക്ക് അതേ അളവില്‍ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി മൃദുവായി സ്‌ക്രബ് ചെയ്യുക. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. തേനും നാരങ്ങനീരും

ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ തേനും ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി സാവധാനം സ്‌ക്രബ് ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റ് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. Also Read : വൈറ്റ്ഹെഡ്‌സ് അകറ്റാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് പരിഹാരം