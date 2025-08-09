പൂക്കളും ദീപങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വീടുകൾ. കുഞ്ഞ് കൈകൾ നിറയെ പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും. അതെ, ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സഹോദര–സഹോദരീ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ, ഐക്യത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമായാണ് എല്ലാവരും രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
ആശംസകളും സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറുന്നതാണ് രക്ഷാബന്ധൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ എന്ത് ആശംസയാ അയക്കാ!, എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കും? എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുകയണോ. വിഷമിക്കണ്ട, ഇതാ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഖി സന്ദേശങ്ങളും ഗിഫ്റ്റ് ഐഡിയകളും...
രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ
- "സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ, ബാല്യകാല ഓർമ്മകൾ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ, ഹാപ്പി രക്ഷാബന്ധൻ".
- "രാഖി വെറുമൊരു നൂലല്ല. അതൊരു വാഗ്ദാനമാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ പങ്കിട്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ"
- "എൻ്റെ സഹോദരിയായതിനും എൻ്റെ സുഹൃത്തായതിനും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയായതിനും നന്ദി. രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ"
- "വഴികാട്ടിയും സുഹൃത്തും രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ എൻ്റെ സഹോദരൻ/സഹോദരിയ്ക്ക് രാഖി ആശംസകൾ"
- "ജീവിത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയട്ടെ, ഹാപ്പി രക്ഷാബന്ധൻ"
- "നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് രാഖി ദിനാശംസകൾ"
- "നീ എൻ്റെ വഴികാട്ടിയും സംരക്ഷകനും സുഹൃത്തും ആയിരുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരന് രാഖി ആശംസകൾ".
- "രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ! കാലവും ദൂരവും എത്ര പിന്നിട്ടാലും നമ്മുടെ ബന്ധം ശക്തമായി തുടരും"
- "നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ സ്നേഹത്താൽ തുന്നിച്ചേർത്തതാണ്. രാഖി ആശംസകൾ".
- "അടുത്തായാലും അകലെയായാലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. രാഖി ആശംസകൾ".
സമ്മാനങ്ങൾ ഇതാ
- സഹോദരങ്ങൾക്ക്: വാച്ചുകൾ, ഗ്രൂമിങ് കിറ്റുകൾ, ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണങ്ങൾ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത മഗുകൾ, ഫോട്ടകൾ.
- സഹോദരിമാർക്ക്: ആഭരണങ്ങൾ, ചർമ്മസംരക്ഷണ സെറ്റുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത സമ്മാനങ്ങൾ
- കുട്ടികൾക്കായി: കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ, ചോക്ലേറ്റ് ഹാംപറുകൾ, കളറിങ് കിറ്റുകൾ
- മറ്റ് ഐഡിയകൾ: കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കാർഡുകൾ, ഓർമ്മകളുടെ സ്ക്രാപ്പ്ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു വീഡിയോ മൊണ്ടാഷ് പോലും സമ്മാനമായി കൊടുക്കാം.
പിന്നിലെ കഥയിതാണ്
കൃഷ്ണൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ, സഹോദരി സുഭദ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു നൂൽ കെട്ടുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർണ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തിളങ്ങുകയും വിജയിയായി പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതായാണ് ഐതിഹ്യം. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രക്ഷാ ബന്ധൻ എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്.
പിന്നീട്, ദ്രൗപതി തൻ്റെ സാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം കീറി കൃഷ്ണൻ്റെ ചോരയൊലിക്കുന്ന വിരലിൽ കെട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീട് ദ്രൗപതിയുടെ അന്തസ് സംരക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണൻ ആ കടം വീട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമയായിട്ടാണ് സഹോദരിമാർ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ രാഖി കെട്ടുന്നത്. ഒരു സംരക്ഷണ കവചമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
എപ്പോഴാണ് രക്ഷാബന്ധൻ?
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 9 നാണ് രക്ഷാബന്ധൻ
- പൂർണിമ ആരംഭിക്കുന്നത്: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 8 ഉച്ചയ്ക്ക് 2:12 ന്
- പൂർണിമ അവസാനിക്കുന്നത്: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 9 ഉച്ചയ്ക്ക് 1:24 ന്
- രാഖി കെട്ടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം: 2025 ഓഗസ്റ്റ് 9 രാവിലെ 5:47 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1:24 നും ഇടയിൽ
