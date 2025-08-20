സൗന്ദര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനായി ബ്യൂട്ടി പാര്ലറിലേക്ക് വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മില് പലരും. തലമുടി മനോഹരമാക്കാനും മുഖം മിനുക്കാനുമൊക്കെ ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിപാര്ലറില് കയറിയിറങ്ങാത്തവര് ഇന്ന് കുറയും. നമുക്ക് നല്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിനപ്പുറം ചിലത് കൂടി ഇവര് കരുതി വയ്ക്കുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നറിയാം.
ബ്യൂട്ടിപാര്ലര് സ്ട്രോക്ക് സിന്ഡ്രോം ലക്ഷണങ്ങളും പ്രതിരോധവും
സൗന്ദര്യം തേടി ബ്യൂട്ടിപാര്ലറിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്കും. തലകറക്കം, മുട്ടുവേദന, ബോധം നഷ്ടമാകല് മുതല് തളര്ച്ച വരെ തുടങ്ങി വിവിധ ബ്യൂട്ടി പാര്ലര് സ്ട്രോക്ക് സിന്ഡ്രോം(ബിപിഎസ്എസ്) നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ബ്യൂട്ടി പാര്ലര് സ്ടോക്ക് സിന്ഡ്രോം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കാം എന്നും പരിശോധിക്കാം?
ബ്യൂട്ടി പാര്ലര് സിന്ഡ്രോം എന്നത് ഒരു പക്ഷാഘാതമാണ്. തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകള്ക്ക് അമിത സമ്മര്ദ്ദം മൂലമോ പരിക്ക് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഒരു ബേയ്സിനിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോള് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വെര്ട്ടബ്രല് ആര്ട്ടറി അഥവാ നട്ടെല്ലിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴല് ഞെരുക്കപ്പെടും. ഇത് മൂലം ഈ രക്തക്കുഴലിന്റെ ഭിത്തിയില് വിള്ളലോ പൊട്ടലോ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് രക്തചംക്രമണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നുകയും ഇത് പക്ഷാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ അപൂര്വമായി മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അത് വളരെ കടുത്തതായിരിക്കും. 'നാഷണല് ലൈബ്രറി മെഡിസിന്' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാശംങ്ങളുള്ളത്.
ലക്ഷണങ്ങള്
- കടുത്ത തലവേദന
- തലകറക്കം
- സംസാരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട്
- കാഴ്ചയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, രണ്ടായി കാണുക
- ശരീരത്തിന്റെ പകുതി തളരുക
- പൂര്ണമായും തളരുക, ബോധം നഷ്ടമാകുക
- ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
- കഴുത്തില് നീര്
92 ശതമാനം പേര്ക്കും തലവേദനയാണ് തുടക്കം. കൊഴുപ്പും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും കൂടുതലായി അടിഞ്ഞ് കൂടുന്ന അര്ത്തറോസ്ക്ലീറോസിസ് അഥവ രക്തധമനികള്ക്ക് കട്ടികൂടുന്ന അവസ്ഥയും ബ്യൂട്ടി പാര്ലര് സ്ടോക്ക് സിന്ഡ്രോമിലൂടെ സംഭവിക്കാം. പുകവലിക്കാര്, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദമുള്ളവര്, പ്രമേഹ രോഗികള്, അമിത വണ്ണക്കാര്, എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, ഹൃദ്രോഗികള്, മഹാധമനിയില് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര് തുടങ്ങിയവര്ക്കും ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് വിജയവാഡ ജിജിഎച്ചിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര് ഡോ.ജി ഇവാഞ്ചലിന് ബ്ലെസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മുന്കരുതലുകള്
- തലമുടി കഴുകുമ്പോള് കഴുത്തിന് മതിയായ താങ്ങ് നല്കുക
- തല അധികം പുറത്തേക്ക് വളയ്ക്കാതിരിക്കുക
- എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായാല് അവരോട് നിര്ത്താന് ആവശ്യപ്പെടുക
- ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ്യൂട്ടി പാര്ലറിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് അറിവുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച് മനസിലാക്കുക
- കഴുത്തിനടിയില് മൃദുവായ തുണികള് വച്ച് സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കുക
ചികിത്സ
- തലച്ചോറിന്റെ സിടി എംആര്ഐ സ്കാനിങിലൂടെ ഇത് തിരിച്ചറിയാം
- ഡോപ്ലര് പരിശോധനയിലൂടെയും രക്തക്കുഴലുകളുടെ സ്ഥിതി മനസിലാക്കാം.
തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ഏത് പക്ഷാഘാതവും ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ ഇതും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോള് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വന്നേക്കാം
