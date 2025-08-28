ETV Bharat / lifestyle

യുവത്വമുള്ള ചർമം വേണോ ? ഡയറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ - FOODS THAT AGE YOU FASTER

അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്‍റെ മാത്രമല്ല ചർമത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ അകാല വാർധക്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാം.

Representative Image (Freepik)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2025 at 11:00 AM IST

ക്കാലത്തും യുവത്വമുള്ള ചർമം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ പ്രായം കൂടുംതോറും ചർമത്തിൽ വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. തന്മാത്രകൾക്കും കോശങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകളുടെ ഫലമായാണ് വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്. പ്രായമാകുന്നതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രക്രിയ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതാണ്. ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ചർമത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും അകാല വാർധക്യത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ വാർധക്യത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന 6 ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.

കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ
കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം ചർമത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. മിതമായ അളവിൽ കഫീൻ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് ചർമം മങ്ങാനും വരണ്ടതാകാനും കാരണമാകും. കൂടാതെ അകാല വാർധക്യ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കും. അതിനാൽ കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്താം.

മദ്യപാനം
മദ്യപാനം ശരീരത്തിന്‍റെ മാത്രമല്ല ചർമത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യവും മോശമാകും. അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ പോഷകങ്ങൾ, ജലാംശം, വിറ്റാമിൻ എ എന്നിവയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കും. ഇത് വരണ്ട ചർമം, ചുളിവുകൾ, വീക്കം, ചുവപ്പ് നിറം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല അമിതമായ മദ്യപാനം കരളിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്‌തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ തസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചർമത്തിൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകാനും ഇടയാക്കും.

പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ
അമിതമായ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ചർമത്തിൽ വീക്കമുണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല ചർമത്തെ മൃദുവും യുവത്വമുള്ളതുമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കൊളാജൻ, എലാസ്റ്റിൻ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചർമത്തിന്‍റെ ഇലാസ്‌തികത നഷ്‌ടമാകാനും ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. ഇത് ചർമാരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുകയും അകാല വർധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ, എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ്, സോഡാ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

സംസ്‌കരിച്ച മാംസങ്ങൾ

സംസ്‌കരിച്ച മാംസങ്ങളിൽ നൈട്രേറ്റുകളും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പതിവായി സംസ്‌കരിച്ച മാംസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ചർമത്തിൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കാനും ഇലാസ്‌തികത നഷ്‌ടമാകാനും ഇടയാക്കും. കൂടാതെ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപഭോഗം ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കും. അതിനാൽ ബേക്കൺ, സോസേജുകൾ, ഡെലി മീറ്റുകൾ, ഉണക്കിയതോ ഉപ്പിലിട്ടതോ ആയ മാംസം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

എരിവുള്ള ഭക്ഷണം
എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ചൂട് വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇത് ചർമത്തിൽ വീക്കം, ചുവപ്പ്, പൊട്ടൽ, മുഖക്കുരു എന്നിവയുണ്ടാകും. ഇവയെല്ലാം ചർമത്തിന്‍റെ പ്രായമായാൽ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ അമിതമായി എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം.

വൈറ്റ് ബ്രെഡ്
വൈറ്റ് ബ്രെഡിൽ ഉയർന്ന ഗ്ലൈസെമിക് സൂചികയുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചാരയുടെ അളവ് വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഗ്ലൈക്കേഷൻ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ (AGEs) രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥകളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ വീക്കമുണ്ടാക്കുകയും വാർധക്യ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാനും ഇത് കാരണമാകും. അതിനാൽ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് പോലുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം രോഗ നിർണയത്തിന് മുതിരാതെ ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുക.

