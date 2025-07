ETV Bharat / lifestyle

നിലം ഉഴുതുമറിക്കാന്‍ കാളകള്‍ വേണ്ട; വെറുമൊരു സ്‌കൂട്ടര്‍ മതി, പരീക്ഷണം വിജയഗാഥയാക്കി അജിത് - INNOVATION OF KARNATAKA FARMER

Farmer use electric vehicle for ploughing the field ( ETV Bharat )