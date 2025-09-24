തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അസൂയയും കുശുമ്പും; കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

ETV Bharat / lifestyle

തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അസൂയ ഉടലെടുക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ കാര്യക്ഷമതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

Representative Image (Getty Images)
തൊരാളും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സ്വാതന്ത്രനാകുന്നത് അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടുക എന്നത് പല ആളുകളെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിലും പ്രയാസം ജോലിയിൽ നിലനിന്നുപോകുക എന്നതാണ്. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധതരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തുകയോ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യും. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അസൂയ ഉടലെടുക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്‌മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുകയും ജോലി നഷ്‌ടമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അസൂയയും കുശുമ്പും നിറഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

ശാന്തതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകർ അസൂയയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശാന്തതയോടെ പ്രൊഫഷണലായി തുടരുക. പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുമ്പോൾ എതിരാളിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുകയും അനാവശ്യ സംഘർഷങ്ങൾ തടയാനുമാകും. അതുകൊണ്ട് വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ബുദ്ധിപൂർവം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

നെഗറ്റീവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാം
അസൂയാലുക്കളായ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയോ ഗോസിപ്പുകൾ പരത്തുകയോ ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുകയോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയോ ചെയ്യാം. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സംഭാഷണം തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
അസൂയാലുക്കളായ സഹപ്രവർത്തകർ സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്‌മ മറച്ചു പിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അസൂയയോടെ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള കരുത്ത്‌ തനിക്കുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക.

അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുക
ചില സഹപ്രവർത്തകർ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും ഗോസിപ്പ് പരത്തിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാനായി കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകാതെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുത്താതിരിക്കുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയോ അനിഷ്‌ടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അസൂയാലുക്കളായവരെ അകറ്റി നിർത്താനും ഉത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ആവശ്യമെങ്കിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ തേടുക
സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടരുകയോ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം തേടാം. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എച്ച്ആർ ടീമിനെ വിവരമറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രശ്‌ന പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Also Read : 2047ഓടെ ലോകത്ത് 250 ദശലക്ഷം തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ; ഇന്ത്യ പരിഹാരമാകുമെന്ന് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

