പല്ലുകളിലെ മഞ്ഞ നിറം അകറ്റി തൂവെള്ളയാക്കാൻ ഈ വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ തന്നെ ധാരാളം
ഇനാമലിന് ഒരു കേടുപാടുകളും ഉണ്ടാക്കാതെ പല്ലുകളിലെ മഞ്ഞ നിറം അകറ്റാനുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.
Published : September 19, 2025 at 11:31 AM IST
ദന്താരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ രണ്ട് നേരം പല്ലു തേച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ പല്ലുകളുടെ നിറം മഞ്ഞയാകുന്നുണ്ടോ ? മഞ്ഞ പല്ലുകൾ കാരണം വായ തുറന്ന് ചിരിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ മടിക്കുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തെ വരെ ഇല്ലാതാക്കിയേക്കും. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പലതും പരീക്ഷിച്ചവരായിരിക്കും പലരും. വലിയ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന പല ഉത്പന്നങ്ങളും പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ. എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. പല്ലിന്റെ ഇനാമലിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാതെ പല്ലുകളെ വെളുപ്പിക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം.
പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞ നിറം അല്ലെങ്കിൽ കറകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം
- ചായ, കാപ്പി, റെഡ് വൈൻ തുടങ്ങിയവയുടെ അമിത ഉപയോഗം
- പുകവലി ശീലം
- മദ്യപാനം
- മോശം ദന്തശുചിത്വം
- വാർധക്യം
- ഇനാമലിന്റെ കട്ടി കുറയുക
- പഞ്ചസാര, അസിഡിറ്റി എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം
പല്ലുകളുടെ നിറം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
വെളിച്ചെണ്ണ
പള്ളികളിലെ കറകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണ. അൽപം വെളിച്ചെണ്ണ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലുകളിൽ പുരട്ടി പതിനഞ്ച് മിനുട്ട് നേരം തടവുക. വായുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. പല്ലുകളിലെ കറകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്.
ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനെഗർ
ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനഗറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസിഡിറ്റി പല്ലിലെ കറകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതിനായി അരകപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനെഗർ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിശ്രിതം വായിൽ 30 സെക്കൻഡ് നേരം വയ്ക്കുക. ശേഷം തുപ്പിക്കളയുക. തുടർന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. കറകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാം. അതേസമയം ആപ്പിൾ സിഡെർ വിനഗറിന്റെ അമിത ഉപയോഗം പല്ലിന്റെ ഇനാമലിനെ നശിപ്പിക്കും.
ഉമിക്കരി
പല്ലുകളെ തൂവെള്ള നിറത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉമിക്കരി. വായിലെ വിഷവസ്തുക്കൾ, കറകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. അതിനായി അൽപം ഉമിക്കരി പൊടിച്ച ശേഷം കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൗമ്യമായി പല്ല് തേക്കുക. ശേഷം കഴുകി കളയാം.
പല്ലിൽ കറയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- പല്ലുകളിൽ കറ വരുന്നത് തടയാൻ ദന്ത ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പതിവായി പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കാതിരുന്നത് പ്ലാക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയാക്കും. ഇത് പല്ലിന്റെ നിറം മാറാനും ബാക്ടീരിയ അടിഞ്ഞു കൂടാനും കാരണമാകും.
- വീഞ്ഞ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുക.
- അമിതമായ ചായ, കാപ്പി എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം.
- പുകവലി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാം
- മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാം. കറകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാനും പല്ലിന്റെ സ്വാഭാവിക നിറവും തിളക്കവും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്ധന്റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
