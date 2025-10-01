ETV Bharat / lifestyle

അടുക്കള സിങ്കിലെ ദുർഗന്ധം ഇനി ഇല്ലേ ഇല്ല; ഈ പൊടികൈകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ

അടുക്കള സിങ്കിൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കും. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ പരിചയപ്പെടാം.

ESSENTIAL GUIDE TO CLEANING KITCHEN HOW TO CLEAN KITCHEN SINK EASILY kitchen CLEANING TIPS TIPS TO GET RID OF SINK DRAIN SMELL
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 1, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ മുക്കും മൂലയും ദിവസേന വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും വീടിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ മൂക്ക് പൊത്തേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളാൽ വീടിനകത്ത് ദുർഗന്ധം തങ്ങി നിൽക്കാം. അതിൽ പ്രധാന കാരണം അടുക്കളയിലെ സിങ്ക് ആയിരിക്കാം. ഭക്ഷണാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് സിങ്കിനകത്ത് നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരാനും പാറ്റകൾ, ചെറുപ്രാണികൾ എന്നിവ പെരുകാനും ഇടയാക്കും. ഇത് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പുറമെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കും. അതിനാൽ സിങ്ക് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായുള്ള കുറുക്കുവഴികൾ പരിചയപ്പെടാം.

പെപ്പർമിന്‍റ് ഓയിൽ
സിങ്കിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പെപ്പർമിന്‍റ് ഓയിൽ. രാത്രിയിൽ പാത്രം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു കഷ്‌ണം പഞ്ഞിയിലേക്ക് അൽപം പെപ്പർമിന്‍റ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സിങ്കിൽ ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ തുള്ളി പെപ്പർമിന്‍റ് ഓയിലും അൽപം വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്‌ത് സിങ്കിന്‍റെ പൈപ്പിനുള്ളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ദുർഗന്ധം തടയുമെന്ന് മാത്രമല്ല ചെറുപ്രാണികളെയും എലികളെയും തുരത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും
സിങ്കിൽ മുഴുവൻ ബേക്കിങ് സോഡ വിതറി വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. ഒരു സ്പോഞ്ചോ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി ഉരച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാം. ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഈർപ്പം തുടച്ച് നീക്കുക. പൈപ്പിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാനും ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

നാരങ്ങയും ഉപ്പും
ദുർഗന്ധം തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നാരങ്ങ. ഒരു നാരങ്ങ രണ്ടായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിൽ മുക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സിങ്ക് മൃദുവായി ഉരക്കുക. ശേഷം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം. ദുർഗന്ധം അകറ്റി ഫ്രഷ്‌നസ് നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

നാഫ്‌തലീൻ ബോൾസ്
രാത്രിയിൽ പാത്രം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു നാഫ്‌തലിൻ ബോൾ സിങ്കിന്‍റെ ഡ്രെയിനേജിലേക്കിടുക. സിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അടുക്കളയിൽ നിന്നും പാറ്റകൾ, ചെറുപ്രാണികൾ, എലികൾ എന്നിവയെ തുരത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. അതേസമയം ഭക്ഷണവസ്‌തുക്കൾ നാഫ്‌തലിനുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലെ രാസവസ്‌തുക്കൾ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ്.

നാരങ്ങയും ബേക്കിങ് സോഡയും
അൽപം ബേക്കിംഗ് സോഡ സിങ്കിലേക്ക് വിതറുക. ഒരു നാരങ്ങ പകുതിയായി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സിങ്ക് നന്നായി ഉരക്കുക. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. സിങ്കിനുള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ ഫലപ്രദമാണിത്.

ഉപ്പും ബേക്കിങ് സോഡയും
ഉപ്പും ബേക്കിങ് സോഡയും സമാസം ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ഇത് സിങ്കിലേക്ക് വിതറുക. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക. സിങ്കിനുള്ളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനും ദുർഗന്ധം ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

Also Read : മെഴുകുതിരി മുതൽ ഡിറ്റർജന്‍റുകൾ വരെ; പടിക്ക് പുറത്താക്കേണ്ട വസ്‌തുക്കൾ; മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ധൻ

