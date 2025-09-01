ഓവൻ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് അൽപം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും കരിയുമൊക്കെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഇനിമുതൽ ഓവനും പാനും വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുപെടേണ്ടതില്ല. എത്ര പഴയ ഓവൻ ആയാലും മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പുതുപുത്തനാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പവഴി പരിചയപ്പെടാം. സമയവയും ഊർജ്ജവും പാഴാക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിദത്തവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്. ബേക്കിങ് സോഡയും, വിനാഗിരിയുമാണ് പ്രധാനമായി ഇതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഓവൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
ഓവൻ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി
ആദ്യം അൽപം ബേക്കിങ് സോഡ വിതറുക. വിനാഗിരി ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിലേക്കാക്കി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തളിക്കുക. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം മൃദുവായ ഒരു സ്ക്രബോ ബ്രഷോ ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ഉരക്കുക. ശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി നനച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന രണ്ട് ക്ലാസിക് കീനിങ് സൊല്യൂഷനാണ് ബേക്കിങ് സോഡയും വിനാഗിരിയും. അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ബാക്ടീരിയകൾ പെരുകുന്നത് തടയാനും ഫലപ്രദമായ ഒരു വഴിയാണിത്. പാത്രങ്ങളിലോ ഓവൻ പാനുകളിലോ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കരിഞ്ഞ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈസിയായും പോറലുകൾ ഉണ്ടാകാതെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ ബേക്കിങ് സോഡയും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത മിശ്രിതം ബെസ്റ്റാണ്. പാത്രങ്ങൾ വെട്ടിതിളങ്ങാനും ഇത് ഗുണകരമാണ്.
ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ
- വളെരെ പെട്ടന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും
- പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു രീതിയാണിത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകില്ല.
- ലോഹം, സെറാമിക്, നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക്വെയർ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം ഉപരിതലങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത് സംരക്ഷിതമാണ്.
- വില കൂടിയ ക്ലീനറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മാർഗമാണിത്.
- എണ്ണമയം, അഴുക്ക്, ബാക്ടീരിയ എന്നിവ ഫലപ്രദമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഭക്ഷണം അടച്ചു വയ്ക്കുക
ഓവനിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. അടച്ച് വയ്ക്കാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയാനോ ഡ്രൈ ആകാനോ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ മൈക്രോവേവിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അടച്ച് വയ്ക്കുക.
ഹീറ്റ് പവർ സെറ്റ് ചെയ്യുക
മുട്ട, ബട്ടർ, ചോക്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവ മൈക്രോവേവിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പവർ സെറ്റ് ചെയ്തു വയ്ക്കുക. ഇവ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കുറഞ്ഞ ചൂട് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനാൽ ഓരോ തവണയും ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് പവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഓവനിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചൂട് എത്താതിരിക്കുകയും ഭക്ഷണം ശരിയായ വേവാത്ത അസ്ഥയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചൂടുത്താനും കൃത്യമായി പാകം ചെയ്ത് കിട്ടാനും ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഓവർലോഡാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഓവനിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ അളവിൽ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പാകമാകാതെ വരാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ ഓവനിൽ ഓവർലോഡായി ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
