ETV Bharat / lifestyle

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലെ പ്രാണിയെ തുരത്താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി - TIPS TO GET RID OF INSECTS IN RICE

Representative Image ( Getty Images )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : May 13, 2025 at 3:20 PM IST 2 Min Read

വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നവരാണ് മിക്കവരും. പരിപ്പ്, പയർ, കടല, പഞ്ചസാര, അരി, ആട്ട എന്നിവയിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രാണികൾ കയറി കൂടാറുണ്ട്. പയറും കടലയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇവ. ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല തവണ വൃത്തിയാക്കിയാലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്തവ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വരെ എത്തും. ഇത്തരം പ്രാണികളോ അവയുടെ ലാർവയോ മുട്ടയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അകത്ത് ചെന്നാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ അരിയിലും പയർ വർഗങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രാണികൾ വരാതിരിയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവയെ തുരത്താനുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികൾ ഇതാ. ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം

ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വയ്ക്കാവുന്ന പയർ വർഗങ്ങൾ 4 ദിവസത്തോളം ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്രാണികളുടെ ലാർവയും മുട്ടകളുമൊക്കെ നശിച്ചുപോകും. നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ നിന്നെടുത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാം. വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം

അരി, ഗോതമ്പ്, പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവ അടച്ച് വച്ച് മാത്രം സൂക്ഷിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാം. സൂര്യന്‍റെ ചൂട് താങ്ങാനാവാത്ത പ്രാണികളെ തുരത്താൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണിത്. ആര്യവേപ്പില

ഔഷധ ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സസ്യമാണ് ആര്യവേപ്പ്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലെ പ്രാണികളെ തുരത്താനും ബെസ്റ്റാണിത്. അരിയും ധാന്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ അൽപം ആര്യവേപ്പില ഇട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ചെള്ളുകൾ പോലെയുള്ള പ്രാണികൾ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഗ്രാമ്പു

അരിയിലും ധാന്യങ്ങളിലും പ്രാണികൾ വരാതിരിക്കാനും അവയെ ഓടിക്കാനും ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ഗ്രാമ്പൂവിന്‍റെ ഗന്ധം ചെറു പ്രാണികൾക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. അതിനാൽ പ്രാണി ശല്യം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ടുവച്ചാൽ മതി.

തീപ്പെട്ടി

പ്രാണി ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ തീപ്പെട്ടിയോ ? കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യമൊക്കെ തോന്നാം. തീപ്പെട്ടിയിൽ സൾഫർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രാണികൾ ഇതിനടുത്ത് വരില്ല. അതിനാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് സമീപം തീപ്പെട്ടി തുറന്ന് വയ്ക്കാം. പ്രണികളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മികച്ചൊരു മാർഗമാണിത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞളും

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾ, തുടങ്ങിയവ മുഴുവനായോ കഷണങ്ങളായോ ഇട്ടു വയ്ക്കാം. ചെള്ള് ശല്യം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാനും അവയുടെ മുട്ടകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. Also Read : Also Read :