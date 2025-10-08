'രണ്ട് സെക്കൻഡ് തരൂ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ'; ചർച്ചയിലും ഓഫിസ് മീറ്റിങ്ങിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ, ഈ ട്രിക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കൂ

'രണ്ട് സെക്കൻഡ് തരൂ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ'; ചർച്ചയിലും ഓഫിസ് മീറ്റിങ്ങിലും അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ, ഈ ട്രിക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കൂ
ശാന്തമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഇതാ എളുപ്പവഴികൾ...
Published : October 8, 2025 at 2:55 PM IST
തോക്കിൽ കേറി വെടിവയ്ക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും സർവസാധാരണയായണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇടയിൽ കേറി സംസാരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ തമാശയായി കണ്ട് വിട്ട് കളയാറുണ്ടെങ്കില്ലും മറ്റ് ചില നേരത്ത് വലിയ വഴക്കിലേയ്ക്കും തർക്കത്തിലേയ്ക്കും എത്തിക്കും.
നമ്മളില് പലരും ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കുന്നത് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഒരു മീറ്റിങ് കൂടിയാലോ ചർച്ച നടത്തിയാലോ അത്രയും കാലമുണ്ടായ സമാധനം അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും വിയോജിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ.
എങ്കിൽ ഇനി വിഷമിക്കണ്ട. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ചർച്ചകളും മറ്റും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ. താഴെ പറയുന്ന ചില്ല ആശയവിനിമയ വിദ്യകൾ അതിന് സഹായിക്കും. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ആശയവിനിമയ ദിനമാണ്. ശാന്തമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഇതാ എളുപ്പവഴികൾ.
ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റൂൾ
ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളിലും മറ്റും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈയൊരു റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും മറ്റും സാധിക്കും. ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നേക്കിയാല്ലോ. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണം ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ. പല വഴക്കുകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കാനും തെറ്റുദ്ധാരണകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനും സാധിക്കും.
ഇന്ന് ഞാൻ നാളെയും ഞാൻ
മറ്റൊരു ട്രിക്കാണ് 'ഞാൻ' പ്രയോഗം. ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയോ മീറ്റിങ്ങോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ പറയുന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് 'എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ..', 'എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം....'. 'ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു...' തുടങ്ങിയ പദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. കേൾക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തത അനുഭവപ്പെടുകയും പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും. അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങളും മറ്റും കുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
റൗണ്ട്-ടേബിൾ മെത്തേഡ്
പറയാൻ പോകുന്നത് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിനെ പറ്റിയാണ്. പല വലിയ ചർച്ചകളും മറ്റും നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു രീതിയിലാണ്. എന്ന് കരുതി വട്ടത്തിലുള്ള മേശ വേണമെന്നല്ല, മറിച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അർഥം. പരസ്പരം അറിയാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കാനും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കാനും മറ്റും ഈ ഒരു രീതി നല്ലതാണ്.
മീറ്റിങ് നോട്ട് മിമിക്ക്
ചർച്ചകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലും മറ്റും കാണുന്ന സ്ഥിരം ഐറ്റമാണ് പരിഹാസം, കളിയാക്കൽ തുടങ്ങിയവ. ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മിമിക്ക് ചെയ്ത് പറയുന്ന രീതി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ചില ജെ.കെകൾ (ജസ്റ്റ് കിഡിങ്) വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാര്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാര്യമായി കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
ത്രീ-ചെയർ ട്രിക്ക്
പേര് കേട്ട് പേടിക്കണ്ട. സംഗതി വളരെ നിസാരമാണ്. രണ്ട് പേർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുക. പല ചർച്ചകളും വഴക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക. നിക്ഷ്പക്ഷനായി നിൽക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില സമയങ്ങളിൽ പൊട്ടൻ ആട്ടം കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നതും രസമാണ്.
സൈലൻസ് പ്ലീസ്
പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിശബ്ദത. എന്നാൽ ഡിസ്കഷനും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് നൽകേണ്ടതും എടുക്കേണ്ടതും അത്യവശ്യമാണ്. ചായ കുടിക്കുക, ശുദ്ധ വായു ശ്വസിക്കുക, ഫൺ ആക്റ്റിവിറ്റിയിൽ ഏൽപ്പെടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസും ശരീരവും ഒന്ന് റീലാക്സ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ടീം അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നൽകുന്നതും നല്ലതാണ്.
പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം
മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മേൽ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. സമ്മർദ്ധം ചെലുത്തി നിർബന്ധിച്ച് പണി എടുപ്പിക്കുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം. മറിച്ച് ഇരുക്കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകണം. സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പേഴ്സൺ പ്രശ്നങ്ങളും മൂഡ് സ്വിങ്സും മറ്റും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ സൗമ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ഇൻഹെയ്ൽ-എക്സൈൽ
എത്രയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും വഴക്കും തല്ലും എല്ലാം സർവസാധാരണയാണ്. വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. സംഘർഷ സമയത്ത് ശ്വാസം നല്ലവണം ഉള്ളിൽ എടുക്കുക. മനസും ശരീരവും ഒപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ സമയത്ത് നല്ലവണം ചിന്തിച്ച് വേണം പ്രതികരിക്കാൻ.
എല്ലാത്തിനും നന്ദി
ചർച്ചകളും മീറ്റിങ്ങും എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് നമ്മുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. വലിയ വിലയ പരിപാടികളിലും മറ്റും കണ്ടട്ടില്ലേ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ സഹപ്രവർത്തകരോട് നന്ദി പറയുകയും ഓവറോൾ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും വേണം.
