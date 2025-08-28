ETV Bharat / lifestyle

സ്‌പാ ചെയ്യാൻ പാർലറിലേക്ക് ഓടേണ്ട; മാസ്‌കും സ്‌ക്രബും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം - EASY STEP TO DO SPA AT HOME

ചർമവും മുടിയും സ്‌പാ ചെയ്യാൻ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി സമയവും പൈസയും കളയുന്നതിനു പകരം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ...

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2025 at 5:41 PM IST

തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ പലർക്കും കഴിയാറില്ല. എന്നാൽ ഉള്ള സമയം കണ്ടെത്തി ചർമവും മുടിയും ശരീരവുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായി മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ബ്യുട്ടി പാർലറുകളെയും സ്‌പാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് പലരും. ചർമ പരിപാലനത്തിന് ഇത്തരം വഴികൾ തേടുന്നതിന് പകരം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സ്‌പാ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

ബോഡി സ്‌ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം
ആദ്യം അടുക്കളയിലെ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ബോഡി സ്ക്രബ്ബ്‌ തയ്യാറാക്കാം. പഞ്ചസാരയും ചെറു ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ സ്ക്രബ്ബ്‌ നനഞ്ഞ ചർമത്തിൽ പുരട്ടി വൃത്താകൃതിയിൽ മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മോയിസ്‌ചറൈസർ പുരട്ടാം.

ഫേസ് മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാം
എല്ലാ തരം ചർമങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത മാസ്‌ക് തയ്യാറാക്കുക. ശേഷം ഇത് ചർമത്തിൽ പുരട്ടി മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്‌ത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയാം. തൈരും തേനും മഞ്ഞളും അവൊക്കാഡോയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മിശ്രിതം ഫേസ് മാസ്‌കായി ഉപയോഗിക്കാം. ചർമത്തിലെ വീക്കം, ബാക്‌ടീരിയയുടെ വളർച്ച എന്നിവ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഹെയർ മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാം
വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുടിയ്ക്ക് യോജിച്ച ഒരു ഹെയർ മാസ്‌ക് തയ്യാറാക്കാം. വരണ്ടതോ കേടായതോ ആയ മുടിയുള്ള ആളുകൾ അവോക്കാഡോ, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. വാഴപ്പഴം, മുട്ട, തേൻ, ഒലിവ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിയുടെ തിളക്കവും കട്ടിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഫൂട്ട് സ്‌ക്രബ്
പദങ്ങളുടെ പരിപാലനവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി ഓട്‌സ്, ഉപ്പ്, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു സ്ക്രബ്ബ്‌ തയ്യാറാക്കുക. കാലുകൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അൽപ നേരം മുക്കിവച്ചതിന് ശേഷം സ്‌ക്രബ് ഉപയോഗിച്ച് മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാം. ഒരു ടവ്വൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈർപ്പം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മോയിസ്‌ചറൈസർ പുരട്ടാം.

ലിംഫറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് മസാജ് ചെയ്യാം
ശരീരത്തിലെ ലിംഫറ്റിക് ദ്രാവകത്തിന്‍റെ ഒഴുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താനും വീക്കം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൃദുലമായ മസാജ് രീതിയാണ് ലിംഫറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് മസാജ്. ഇതും കൂടി ചെയ്‌തതിന് ശേഷം സ്‌പാ അവസാനിപ്പിക്കാം. കഴുത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കാലുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നേരിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി കഴുത്തിന് മുകളിലേക്ക് വേണം മസാജ് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രക്തചംക്രമണം വർധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്‌തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

