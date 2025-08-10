സ്ത്രീധന പീഡനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മഹത്യകളും രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായി വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ (NCRB) പ്രകാരം, ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ സ്ത്രീധനം മൂലം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നർക്കിടയിൽ പോലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക വിപത്ത് തന്നെയാണ്.
ഇത്തരം ദുരാചരങ്ങള്ക്കെതിരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ ഇടപെടലും ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് സാക്ഷരതയുള്ള, വിദ്യാസമ്പന്നരായ കേരളത്തില് പോലും സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വിസ്മയ മുതല് വിപഞ്ജിക വരെ ഇതിന് ബലിയാടായവരാണ്.
എന്നാല്, ഇത്തരം ദുരാചരങ്ങള്ക്കെതിരെ മറ്റെല്ലാവരില് നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി സമൂഹത്തിന് ഒരു മികച്ച മാതൃക തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ സന്താലി ഗോത്ര സമൂഹം. ഇവിടെയുള്ള ആളുകള് സ്ത്രീധനത്തെ ശക്തമായി എതിര്ക്കുകയും "സ്ത്രീ" ആണ് ധനമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവര് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വിവാഹത്തിൽ അവരെ തുല്യരായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ, വരൻ്റ ഭാഗത്തുനിന്നോ വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതെന്ന കര്ശന നിര്ദേശമുണ്ട്. "വിവാഹസമയത്തോ അതിനുശേഷമോ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദുരാചാരം നമ്മുടെ ജനതയ്ക്കിടയിലില്ല. സ്ത്രീധനത്തിനെതിരായ ഈ ശക്തമായ നിലപാട് നിയമത്തിനപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ ധാർമികതയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. സ്ത്രീയുടെ അന്തസിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത്," എന്ന് ആദിവാസി സംഘടനയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിക്കന്ദർ ഹെംബ്രാം പറഞ്ഞു.
വധുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ, ആഡംബരപൂർണമായ പാര്ട്ടി വേണമെന്ന് വധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്, അങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാല് വിവാഹം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ആദിവാസികളുടെ നേതാവായ സിക്കന്ദർ ഹെംബ്രാം പറഞ്ഞു.
മറ്റുള്ള ജനതയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിവാഹസമയത്ത് വരൻ്റെ കുടുംബം സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതിനുപകരം, വധുവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇവിടത്തെ പതിവ്. കൂടാതെ വധുവിൻ്റെ പിതാവിന് വരന് 12 രൂപ നല്കുന്നു. മകളെ വളർത്തിയതിനുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരൻ്റെ കുടുംബം വധുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശിക്കും സാരിയും നൽകുമെന്നും സിക്കന്ദര് പറഞ്ഞു.
ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടത് വരൻ
ഈ ഗ്രാമത്തിലെ നിയമപ്രകാരം വരനാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കേണ്ടത്. വിവാഹ ഘോഷയാത്ര മുതൽ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും വരൻ്റെ കുടുംബം വഹിക്കണം. വധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചെലവുകള് ഇല്ലെന്നും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ഭാരവും ഇല്ലെന്നും സിക്കന്ദര് പറഞ്ഞു.
വധുവിൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു ജോഡി കാളകള്
ഈ ഗോത്രത്തിലുള്ളവര് വധുവിൻ്റെ സഹോദരന് കൃഷിക്കായി ഒരു ജോഡി കാളകളെ നല്കണം. ഇനി ഒരു ജോഡി കാളകളെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം ഒരു കാളയെ നൽകിയാല് മതി, അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഒരു രൂപ നല്കിയാലും മതിയാവുമെന്നും സിക്കന്ദര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
