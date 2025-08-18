ETV Bharat / lifestyle

കാച്ചിയ മോരും പച്ചടി കിച്ചടി അച്ചാറും... സദ്യവട്ടം ഒരുക്കേണ്ടെ? അറിയാം രുചിപ്പെരുമയുടെ ചക്രവർത്തി സദ്യയെക്കുറിച്ച് - ONAM CELEBRATION 2025

'സഗ്‌ധി' എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് സദ്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ സഹ ഭോജനം എന്നും അർഥം വരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

ONAM CELEBRATION 2025 ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SADYA LATEST CULTURAL FESTIVAL OF KERALA
Representative image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 11:12 AM IST

3 Min Read

"പത്രം വിസ്‌ത്രിതമെത്ര തുമ്പമലർ തോറ്റോടിനോരന്നവും, പുത്തൻ നെയ് കിനിയെ പഴുത്ത പഴവും കാളിപ്പഴം കാളനും, പത്തഞ്ഞൂറുകറിക്കു ദാസ്യമിയവും നാരങ്ങയും മാങ്ങയും നിത്യം ചമ്പകനാട്ടിലഷ്‌ടി തയിർ മോർ തട്ടാതെ കിട്ടും സുഖം". കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഭാവനയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി നാട്ടിലെ സദ്യയെക്കുറിച്ച് കാവ്യചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. സദ്യയില്ലാതെ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. കേരളീയരുടെ ഇഷ്‌ട ഭക്ഷണമായ സദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്.

സദ്യ; ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും

ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പമുള്ള മഹാഭോജനം എന്നർഥം വരുന്ന 'സഗ്‌ധി' എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് സദ്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ സഹ ഭോജനം എന്നും അർഥം വരുന്നു എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. തൊടു കറിയും അച്ചാറും ചേർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വിഭവങ്ങൾ വരെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് കൂട്ടം കറികളടങ്ങുന്ന സദ്യയാണ് വിധി പ്രകാരമുള്ള സദ്യയെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എരിവ്, ഉപ്പ്, പുളി, മധുരം, കയ്പ്പ്, ചവർപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് തരം രസങ്ങൾ സദ്യയിൽ അണിനിരക്കും. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സദ്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളതായി ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാൽ പണ്ട് സദ്യയിൽ പതിവില്ലായിരുന്ന കാരറ്റ്, കൈതച്ചക്ക, പയർ ഇവകൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും ഇന്ന് സദ്യയിൽ വിളമ്പുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കാണാം.

ONAM CELEBRATION 2025 ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SADYA LATEST CULTURAL FESTIVAL OF KERALA
Representative image (Freepik)

ആയ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സദ്യയുടെ കടന്ന് വരവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പഴയ ആയ്‌ രാജ്യം തിരുനെൽ‍‌വേലി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ സദ്യയിൽ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ രുചികളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ

പപ്പടം, ഉപ്പേരി, പഴം നുറുക്ക് (ഏത്തപ്പഴം മുറിച്ചു കഷ്‌ണങ്ങളാക്കി ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി ശർക്കര വിതറുന്നതാണ് പഴം നുറുക്ക്), ഉപ്പിലിട്ടവ, എരിശ്ശേരി, ഓലൻ, കാളൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, അവിയൽ, തോരൻ, സാമ്പാർ, മൊളോഷ്യം, കൂട്ടുകറി എന്നിവയാണ് പ്രഥമന് പുറമെയുള്ള സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ. വലിയ പപ്പടവും ചെറിയ പപ്പടവും ചിലയിടങ്ങളിൽ വിളമ്പാറുണ്ട്.

ഓണക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓണ സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ശർക്കര വരട്ടി, കായ ഉപ്പേരി, ചേന, ചേമ്പ് ഉപ്പേരികൾ ഓണ സദ്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംസ്‌കാരപഠന ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ദേശ-കാല വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓണസദ്യ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. തെക്കൻ, മധ്യ ജില്ലകളിൽ സസ്യ വിഭവങ്ങളെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ വിളമ്പാറുള്ളൂ. എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സസ്യേതര ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ സദ്യയിലെ ചില വിഭവങ്ങൾ പേര് മാറ്റി മലബാർ സദ്യകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

തെക്കൻ സദ്യകളിലെ പുളിശ്ശേരി കുറുക്കു കാളനാക്കി തൊടു കറിയാക്കിയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിൽ വിളമ്പാറുള്ളത്. ഉത്തര കേരളത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിഭവങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പതിവില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ രസം, മധുരക്കറി മുതലായവ കാലക്രമേണ കയറി പറ്റിയതാകാമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

തൃക്കാക്കരയപ്പൻ്റെ ഓണ സദ്യ

പപ്പടം, ഉപ്പ്, പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, എരിശ്ശേരി, കാളൻ, അവിയൽ, ഓലൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, അച്ചാറുകൾ, ഇഞ്ചിക്കറി, രസം, പാലടപ്രഥമൻ തുടങ്ങിയവയാണ് തിരുവോണസദ്യയുടെ വിഭവങ്ങൾ. അവസാനമായി രസവുമുണ്ടാകും. ഇത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലും തിരുവോണത്തിന് തൃക്കാക്കരയിൽ സദ്യയുണ്ട്. സാമ്പാർ, കാളൻ, എരിശ്ശേരി, ഇഞ്ചിത്തൈര്, ചേനക്കറി അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങു കറി, പയറ് തോരൻ, പാൽപ്പായസം തുടങ്ങിയവയാണ് തൃക്കാക്കര സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങൾ.

ഫ്യൂഡൽ ഉത്പന്നമായ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയ്ക്ക് ജനപ്രീതി ഉണ്ടായത് കേരളീയോത്സവങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കാർഷിക സമ്പദ്ഘടനയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായി ജീവിച്ച മലയാളിയ്ക്ക് കാർഷികോത്സവമായിരുന്നു ഓണം. നാലുകെട്ടിലും കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലും അന്തപ്പുരങ്ങളിലും മാത്രം രുചി അറിഞ്ഞിരുന്ന സദ്യ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ജനപ്രിയ ഭക്ഷണമാണ്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഓണസദ്യയിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പോയ കാലത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഓർമകളെ തുടച്ചു നീക്കാനും കള്ള കർക്കടകത്തിൻ്റെ പഞ്ഞം മാറ്റാനും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള മലയാളികൾ നാക്കിലയിട്ട് വിളമ്പി വിളിക്കും... ഓണത്തപ്പാ... തിരുവോണം വന്നതറിഞ്ഞില്ലെ... തിരുവോണക്കറിയെന്തെല്ലാം... ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും, കാടും പടലും എരിശ്ശേരി വാഴയ്ക്കാ ചുണ്ടുപ്പേരി മാമ്പഴമിട്ടൊരു പുളിശ്ശേരി...

ALSO READ: തേങ്ങയരച്ച നല്ല നാടൻ മീൻകറി, ഒപ്പം മൊരിച്ച് വറുത്തൊരു മീൻ; ദേശം കടന്ന് 'ന്യൂ കിസാന്‍റെ' രുചിപ്പെരുമ

"പത്രം വിസ്‌ത്രിതമെത്ര തുമ്പമലർ തോറ്റോടിനോരന്നവും, പുത്തൻ നെയ് കിനിയെ പഴുത്ത പഴവും കാളിപ്പഴം കാളനും, പത്തഞ്ഞൂറുകറിക്കു ദാസ്യമിയവും നാരങ്ങയും മാങ്ങയും നിത്യം ചമ്പകനാട്ടിലഷ്‌ടി തയിർ മോർ തട്ടാതെ കിട്ടും സുഖം". കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഭാവനയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി നാട്ടിലെ സദ്യയെക്കുറിച്ച് കാവ്യചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. സദ്യയില്ലാതെ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല. കേരളീയരുടെ ഇഷ്‌ട ഭക്ഷണമായ സദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്.

സദ്യ; ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും

ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പമുള്ള മഹാഭോജനം എന്നർഥം വരുന്ന 'സഗ്‌ധി' എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് സദ്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ സഹ ഭോജനം എന്നും അർഥം വരുന്നു എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. തൊടു കറിയും അച്ചാറും ചേർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വിഭവങ്ങൾ വരെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് കൂട്ടം കറികളടങ്ങുന്ന സദ്യയാണ് വിധി പ്രകാരമുള്ള സദ്യയെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എരിവ്, ഉപ്പ്, പുളി, മധുരം, കയ്പ്പ്, ചവർപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് തരം രസങ്ങൾ സദ്യയിൽ അണിനിരക്കും. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സദ്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളതായി ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാൽ പണ്ട് സദ്യയിൽ പതിവില്ലായിരുന്ന കാരറ്റ്, കൈതച്ചക്ക, പയർ ഇവകൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും ഇന്ന് സദ്യയിൽ വിളമ്പുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കാണാം.

ONAM CELEBRATION 2025 ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SADYA LATEST CULTURAL FESTIVAL OF KERALA
Representative image (Freepik)

ആയ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സദ്യയുടെ കടന്ന് വരവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പഴയ ആയ്‌ രാജ്യം തിരുനെൽ‍‌വേലി വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നതിനാൽ സദ്യയിൽ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ രുചികളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ

പപ്പടം, ഉപ്പേരി, പഴം നുറുക്ക് (ഏത്തപ്പഴം മുറിച്ചു കഷ്‌ണങ്ങളാക്കി ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി ശർക്കര വിതറുന്നതാണ് പഴം നുറുക്ക്), ഉപ്പിലിട്ടവ, എരിശ്ശേരി, ഓലൻ, കാളൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, അവിയൽ, തോരൻ, സാമ്പാർ, മൊളോഷ്യം, കൂട്ടുകറി എന്നിവയാണ് പ്രഥമന് പുറമെയുള്ള സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ. വലിയ പപ്പടവും ചെറിയ പപ്പടവും ചിലയിടങ്ങളിൽ വിളമ്പാറുണ്ട്.

ഓണക്കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓണ സദ്യയിലെ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ശർക്കര വരട്ടി, കായ ഉപ്പേരി, ചേന, ചേമ്പ് ഉപ്പേരികൾ ഓണ സദ്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംസ്‌കാരപഠന ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ദേശ-കാല വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഓണസദ്യ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. തെക്കൻ, മധ്യ ജില്ലകളിൽ സസ്യ വിഭവങ്ങളെ സദ്യ വട്ടത്തിൽ വിളമ്പാറുള്ളൂ. എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സസ്യേതര ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ സദ്യയിലെ ചില വിഭവങ്ങൾ പേര് മാറ്റി മലബാർ സദ്യകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

തെക്കൻ സദ്യകളിലെ പുളിശ്ശേരി കുറുക്കു കാളനാക്കി തൊടു കറിയാക്കിയാണ് ഉത്തര കേരളത്തിൽ വിളമ്പാറുള്ളത്. ഉത്തര കേരളത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിഭവങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പതിവില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ രസം, മധുരക്കറി മുതലായവ കാലക്രമേണ കയറി പറ്റിയതാകാമെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

തൃക്കാക്കരയപ്പൻ്റെ ഓണ സദ്യ

പപ്പടം, ഉപ്പ്, പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, എരിശ്ശേരി, കാളൻ, അവിയൽ, ഓലൻ, പച്ചടി, കിച്ചടി, അച്ചാറുകൾ, ഇഞ്ചിക്കറി, രസം, പാലടപ്രഥമൻ തുടങ്ങിയവയാണ് തിരുവോണസദ്യയുടെ വിഭവങ്ങൾ. അവസാനമായി രസവുമുണ്ടാകും. ഇത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മലയാള മാസത്തിലും തിരുവോണത്തിന് തൃക്കാക്കരയിൽ സദ്യയുണ്ട്. സാമ്പാർ, കാളൻ, എരിശ്ശേരി, ഇഞ്ചിത്തൈര്, ചേനക്കറി അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങു കറി, പയറ് തോരൻ, പാൽപ്പായസം തുടങ്ങിയവയാണ് തൃക്കാക്കര സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങൾ.

ഫ്യൂഡൽ ഉത്പന്നമായ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയ്ക്ക് ജനപ്രീതി ഉണ്ടായത് കേരളീയോത്സവങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായി ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കാർഷിക സമ്പദ്ഘടനയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായി ജീവിച്ച മലയാളിയ്ക്ക് കാർഷികോത്സവമായിരുന്നു ഓണം. നാലുകെട്ടിലും കോട്ടകൊത്തളങ്ങളിലും അന്തപ്പുരങ്ങളിലും മാത്രം രുചി അറിഞ്ഞിരുന്ന സദ്യ ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ജനപ്രിയ ഭക്ഷണമാണ്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഓണസദ്യയിൽ ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പോയ കാലത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഓർമകളെ തുടച്ചു നീക്കാനും കള്ള കർക്കടകത്തിൻ്റെ പഞ്ഞം മാറ്റാനും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള മലയാളികൾ നാക്കിലയിട്ട് വിളമ്പി വിളിക്കും... ഓണത്തപ്പാ... തിരുവോണം വന്നതറിഞ്ഞില്ലെ... തിരുവോണക്കറിയെന്തെല്ലാം... ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും, കാടും പടലും എരിശ്ശേരി വാഴയ്ക്കാ ചുണ്ടുപ്പേരി മാമ്പഴമിട്ടൊരു പുളിശ്ശേരി...

ALSO READ: തേങ്ങയരച്ച നല്ല നാടൻ മീൻകറി, ഒപ്പം മൊരിച്ച് വറുത്തൊരു മീൻ; ദേശം കടന്ന് 'ന്യൂ കിസാന്‍റെ' രുചിപ്പെരുമ

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM CELEBRATION 2025ONAM FESTIVAL 2025ONAM SADYA LATESTCULTURAL FESTIVAL OF KERALAONAM CELEBRATION 2025

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.