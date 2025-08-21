ഏറെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ശരീര ഭാഗങ്ങളില് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കാലുകള്. കാലുകള്ക്ക് രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്. മണ്ണ്, ചളി, മലിന ജലം എന്നിവയില് നിന്നൊക്കെ രോഗാണുക്കള്ക്ക് കാലുകളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.
നഖങ്ങളിലും വിരലുകള്ക്കിടയിലും ഉപ്പൂറ്റിയിലുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ബാധിച്ചവർ നമുക്കിടയില് ഏറെയുണ്ട്. ചെരുപ്പ് ധരിക്കാനോ എന്തിന് നിലത്തൊന്ന് ചവിട്ടാനോ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ നാം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. കാലിലുണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകീറലാണ് സാധാരണയായി ഏറെപേരിലും കാണുന്ന പ്രശ്നം.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്ന് പോകുന്ന കാര്യമാണ് പാദ സംരക്ഷണം. വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ ചില പ്രകൃതിദത്ത ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം. അതെന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കിയാല്ലോ.
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് - ശുശ്രൂഷ
തണുപ്പുകാലത്ത് കാല് വിണ്ടുകീറുന്നതും പൊട്ടുന്നതും സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെ നിസാരക്കാരനായി കാണുന്നവരാണ് പകുതിയിൽ കൂടുതലും. പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് പ്രരംഭ ശുശ്രൂഷ.
- ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കാലുകൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുക: കാല് വിണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കാലുകൾ 20 മിനിറ്റു നേരത്തേയ്ക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക. ശേഷം കാൽ തുടച്ച് മോയിസ്ചറൈസർ പുരട്ടുക. കാലിലെ വിണ്ടുകീറൽ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സഹായിക്കും.
- മോയിസ്ചറൈസർ മെയിൻ: കാലിൽ എപ്പോഴും മോയിസ്ചറൈസർ പുരട്ടിയാൽ ചർമ്മത്തിൽ ഈർപ്പവും ഓയിലും നിലനിർത്തി മൃദുവാക്കും.
- സോപ്പ് ഇനി വേണ്ട: വിണ്ടുകീറുന്ന കാൽപാദം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ന്യൂട്രൽ സോപ്പുകളോ, സോപ്പ് –ഫ്രീ സൊല്യൂഷനുകളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ വരൾച്ച കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് - പരിപാലനം
കാലുകൾ വിണ്ടുകീറുന്നത് അധികമായാൽ വേദനയും മറ്റും കാരണം നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ വരും. പാദ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപാലനമാണ്. ഫൂട്ട് മാസ്ക്, ഓയിൽമെൻ്റ്, ലോഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.
കാലു വിണ്ടുകീറുന്നതിന് ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഉത്തമമാർഗമാണ് ആര്യവേപ്പില. രണ്ടു തണ്ട് ആര്യവേപ്പിലയും സ്വൽപം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് അരച്ച് കാലിൽ പുരട്ടുക. അരമണുക്കൂറിന് ശേഷമ അവ കഴുകി കളയുക. കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക.
വിണ്ടുകീറൽ കൂറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ സോറിയാസിസ്, പ്രമേഹം, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം ഇത്.
തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് - ശ്രദ്ധ
- ഇടക്കിടെ കാലുകൾ വൃത്തിയായി കഴുക.
- കാലിലെ നഖങ്ങൾ വെട്ടുക.
- കാൽപാദങ്ങളിൽ മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്.
- ചർമത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മറ്റും നലനിർത്താൻ ഫൂട്ട് ക്രീം, ലോഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
- പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുക.
- പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- ചെരുപ്പ്, ഷൂ, സോക്സ് എന്നിവ കഴുകി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
ഫൂട്ട് മാസ്ക് എങ്ങനെ തായാറാക്കാം
കാൽപാദങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും നിലനിർത്താൻ കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാവുന്ന ചില ഫുട്ട് മാസ്ക്കുകൾ ഇതാ.
തേനും വെളിച്ചെണ്ണയും
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലവണം ഇളക്കുക. കാലുകൾ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ മിശ്രിതം തേച്ച് പുരട്ടുക. വിണ്ടുകീറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ പുരട്ടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിനു ശേഷം ചെറുചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയുക. വരണ്ടതും വിണ്ടുകീറിയതുമായ പാദങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാസ്ക്കാണിത്.
ഓട്സും തൈരും
കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്ത ഓട്സും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനും തൈരും സംയോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം കാലിൽ പുരട്ടുക. പതിനഞ്ചു മിനിറ്റിനു ശേഷം ചെറുചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയുക.
ബേക്കിങ് സോഡ, ഒലിവ് ഓയിൽ മാസ്ക്
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിങ് സോഡയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡെഡ് സ്കിൻ പോകും. പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ മിശ്രിതം പാദത്തിൽ പുരട്ടി ചെറുതായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയാവുന്നതാണ്.
വെള്ളരിക്ക - കറ്റാർവാഴ മാസ്ക്
തൊലി കളഞ്ഞ പകുതി വെള്ളരിക്കയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം കാലിൽ പുരട്ടുക. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകു കളയുക.
