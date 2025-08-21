തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതമാണ് ഇന്ന് ഏറെപേർക്കും. പലതിനും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിലും ഓട്ടത്തിലുമാണ്. ഇതിനിടെ നമുക്ക് നാമാകാൻ എവിടെയാണ് സമയം? നാം നമ്മളാകുന്ന, നമ്മുടെ ബലഹീനതകള് മറനീക്കുന്ന, ഒന്നുറക്കെ കരയാനാകുന്ന നാമിടങ്ങള് എത്രയുണ്ട്? വിരളമാകും അല്ലേ? ഇവിടെയാണ് ജപ്പാൻകാരുടെ 'റൂയികാട്സു' പ്രസക്തമാകുന്നത്.
എന്താണീ റൂയികാട്സു എന്നല്ലേ? വേദനിക്കുന്നവർക്ക് മനസ് തുറന്ന്, വേദന കരഞ്ഞുതീർക്കാനൊരിടം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റ് ക്ലബുകള് പോലൊരു 'കരച്ചില് ക്ലബ്'. ഇന്ത്യയില് ബെംഗളൂരു, ഡല്ഹി നഗരങ്ങളില് ഇത്തരം ക്ലബുകള് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. 2017മുതല് സൂറത്തിലും ക്രൈയിങ് ക്ലബുകളുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ മുംബൈയിലും ഇത്തരമൊരു ക്ലബ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേദന കരഞ്ഞ് തീർക്കാൻ വെമ്പുന്നവർക്ക് മാസത്തിലൊരിക്കല് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാം. വെറുതേ കരയാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അതേ മാനസിക അവസ്ഥയിലുള്ളവരെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരുമായി സംസാരിക്കാനും ഇത്തരം ക്ലബുകള് സഹായകമാകും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്, മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഇത്തരം ക്രൈയിങ് ക്ലബുകള് മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനാണ്.
ക്രൈയിങ് ക്ലബുകളില് യഥാർഥത്തില് സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?
മുംബൈയാണ് അടുത്തിടെ ക്രൈയിങ് ക്ലബ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. മികച്ച രീതിയിലാണ് ക്ലബ് പ്രവർത്തിച്ച് പോരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തില് സംഗീതം ആസ്വദിച്ച് ഒരുകപ്പ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മനസിന്റെ സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കാം. നിങ്ങള് വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ കേള്ക്കാനും പിന്തുണക്കാനും പരിഹാര മാർഗങ്ങള് നിർദേശിക്കാനും ഇവിടെ ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങളെ കേള്ക്കാൻ, ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ, ചേർത്ത് നിർത്താൻ ആളുണ്ട്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് അവർ വിശദീകരണം തേടില്ല. നിങ്ങളുടെ വികാരത്തെ കുറച്ച് കാണില്ല. മനസിന്റെ ഭാരം ഇറക്കിവച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങള്ക്ക് ക്രൈയിങ് ക്ലബ് വിടാം.
റൂയികാട്സു: കണ്ണീരൊപ്പാൻ ജപ്പാൻ തുറന്ന വാതില്
റൂയികാട്സു എന്ന വാക്ക് റൂയി (കണ്ണുനീർ), കാട്സു (പ്രവർത്തനം) എന്നിവ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. റൂയീകാട്സു മാത്രമല്ല, ഷുക്ത്സു (തൊഴിൽ വേട്ട), കൊങ്കട്സു (വിവാഹ വേട്ട) തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും ജപ്പാന്റെ സംഭാവനയാണ്. കരച്ചില് മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ജാപ്പനീസ് സംരംഭകൻ ഹിരോക്കി ടെറായി 2013ലാണ് ക്രൈയിങ് ക്ലബ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കുന്നവർക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം വൈകാരികമായ സിനിമകള് കാണാനും ആർദ്രമായ കഥകള് കേള്ക്കാനും കണ്ണുനനയ്ക്കുന്ന കത്തുകള് വായിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ക്രൈയിങ് ക്ലബ് രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഹിരോക്കി ടെറായി.
തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ സഹായവും റൂയികാട്സുവിലെത്തുന്ന ആളുകള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി. അവർക്ക് മുന്നില്, പലരും കാലങ്ങളായി മനസില് മൂടിക്കെട്ടിവച്ച വേദനകളുടെ ഭാണ്ഡം തുറന്നു. ഒരു പരീക്ഷണമെന്ന നിലയിലാണ് ടെറായി ഇങ്ങനൊന്ന് സ്ഥാപിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു വെല്നെസ് സെന്ററായി അത് മാറുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ഇത് സ്വീകരിച്ചു.
ക്രൈയിങ് ക്ലബില് എന്താണിത്ര കാര്യം?
കരഞ്ഞാല് വേദന കുറയുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേള്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ശരീരത്തില് നിന്ന് പിന്തള്ളാനുള്ള കഴിവ് കണ്ണുനീരിനുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. കണ്ണുനീർ ബലഹീനതയുടെ അടയാളമല്ല, മറിച്ച് സത്യസന്ധതയുടെ അടയാളമാണെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും പറയുന്നു.
ആഴത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ സിനിമയും സംഗീതവും കവിതയുമൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മുടെ കലാസൃഷ്ടികളത്രയും വികാരത്തെ അതിന്റെ പൂർണതയില് ആഘോഷിക്കുന്നവയാണ്. എന്നിട്ടും നിത്യജീവിതത്തില് ദുർബലത നമ്മെ പലപ്പോഴും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു.
പുരുഷന്മാർ കരയരുതെന്ന് പലരും പറയുന്നു. സ്ത്രീകള് കരയുന്നത് സ്വകാര്യമായി വേണം എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. കുട്ടികള് കരയുമ്പോള് അവരെ നിശബ്ദമാക്കിയാണ് നമുക്ക് ശീലം. ചുരുക്കത്തില് കരയുന്നത് മോശമാണെന്ന ചിന്താഗതിയാണ്. എന്നാല് ഇവയെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് ക്രൈയിങ് ക്ലബുകളില്. കണ്ണുനീർ മറയ്ക്കേണ്ടതല്ല, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. വേദന പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള് നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് മനസിലാക്കുകയാണ്.
സ്വയം അടിച്ചമർത്തി എത്ര നാള്?
അപരിചിതരുടെ മുന്നില് കരയുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരുതരം തുറന്നുകാട്ടലാണത്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലതിനെയും കണ്ണുനീർ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ക്രൈയിങ് ക്ലബുകളിലെ ഓരോ സെഷനുകളും നമുക്ക് നമ്മോടും സമൂഹത്തോടും നമ്മുടെ വേദനയോടും ഉള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സ്വയം അടിച്ചമർത്താനല്ല ഈ ക്ലബുകളിലത്രയും ശീലിപ്പിക്കുന്നത്, ഉള്ള് തുറക്കാനാണ്.
വിവര സ്രോതസുകള്:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10286-018-0526-y
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Femo0001085
Also Read: പങ്കാളി അകലെയാണെങ്കിലും നിരാശ വേണ്ട, ഇനി ചുംബിക്കാനും സ്പര്ശിക്കാനും കഴിയും; ഇതാ ചില മാര്ഗങ്ങള്