ബന്ധങ്ങള് സ്വർണം പോലെയാണ്. എത്രയേറെ ഉണ്ടോ, അത്രയേറെ സന്തോഷം... ഒരു കാലത്ത് മലയാളികളുടെ മനസില് പതിഞ്ഞ പ്രശസ്തമായൊരു ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡിന്റെ പരസ്യവാക്യമാണിത്. സൗഹൃദമോ പ്രണയമോ എന്തുമാകട്ടെ ബന്ധങ്ങള് ആരോഗ്യകരമാണെങ്കില് എപ്പോഴും നല്ലതുതന്നെ. നയൻറീസ് കിഡ്സും ടുകെ കിഡ്സും കടന്ന് തലമുറ ഇങ്ങ് ജെൻസി കിഡ് വിശേഷണത്തിലെത്തി നില്ക്കുമ്പോള് ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും മാനവുമൊക്കെ അങ്ങിനെ മാറി മറിയുകയാണ്.
ആദ്യം ബെസ്റ്റി വന്നു, പിന്നീട് അത് സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പും ഫ്രെണ്ട്സ് വിത്ത് ബെനിഫിറ്റും ഡേറ്റിങ്ങും ഒക്കെയായി അതങ്ങ് പരന്നൊഴുകി. ഇടക്ക് ചിലർ പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴുതി. ലിവ് ഇൻ റിലേഷനും വിവാഹവുമൊക്കെ മറ്റൊരു വഴിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചിലത് മാത്രമാണ്. ബന്ധങ്ങള് നിർവചിക്കാൻ ഇപ്പോള് മനോഹരമായ പല നിർവചനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം.
ബന്ധങ്ങളേക്കാള് വൈവിധ്യമാണ് ബന്ധങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങള്ക്ക്. ഗോസ്റ്റിങ്, ലവ് ബോംബിങ്, കിറ്റണ് ഫിഷിങ്, ഗാസ് ലൈറ്റിങ്, ബ്രെഡ് ക്രമ്പിങ്, കുഷ്യനിങ്, സോംബീയിങ് അങ്ങനെ നീളുന്നു അവ. ഇക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്തായി ചേർന്നതാണ് കോബ്വെബ്ബിങ്. പച്ച മലയാളത്തില് പറഞ്ഞാല് ചിലന്തിയൊക്കെ വലനെയ്യുന്നില്ലേ, അതു തന്നെ സാധനം. എന്നാല് ഈ ചിലന്തിവലയ്ക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പില് എന്ത് കാര്യം..? കാര്യമുണ്ട്.
എന്താണ് കോബ്വെബ്ബിങ്...
പലരും പറയുന്നത് കേള്ക്കാറുണ്ട്, അവൻ അല്ലെങ്കില് അവള് ടോക്സിക് ആണെന്ന്. പ്രണയത്തിലോ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലോ സൗഹൃദത്തിലോ ഒക്കെ ഈ ടോക്സിസിറ്റി നിലനില്ക്കുന്നു എന്നതാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യം. ടോക്സിക് പങ്കാളിയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിലർക്കൊക്കെ സാധിക്കാറുണ്ട്, ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്നാല് എത്ര ടോക്സിക് ആണെങ്കിലും പങ്കാളിയില് നിന്ന് വിട്ട് പോരാൻ കഴിയാത്തവർ ഏറെയാണ്. ടോക്സിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടങ്ങളില്. ഒരു വ്യക്തിക്കും അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നയാൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീവ്രമായ വൈകാരിക അടുപ്പത്തെയാണ് ടോക്സിക് ബോണ്ടിങ് അഥവാ ട്രോമ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചിലർ ടോക്സിക് ബന്ധങ്ങളില് പെട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വരെ തുനിയാറുണ്ട്. അപകടകരമായ ബന്ധങ്ങളില് പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെ കണക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തകള് പറയും.
ടോക്സിക് ബന്ധങ്ങളില് നിന്ന് അത്രപെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപോരുക സാധ്യമാകുന്നുവെങ്കില് ആത്തക്കാർ ധൈര്യശാലികളാണ്. ബന്ധങ്ങളില് നിന്ന് തിരിച്ച് നടന്നു, പക്ഷേ ആ ഓർമകളില് നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകാൻ പലരും വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. ഒന്നിച്ചുളള നല്ലനിമിഷങ്ങളില് നിങ്ങള് ഫോണില് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങള്, വാർഡ്രോബില് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങള്, ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അയച്ച മെസേജുകള്, നിങ്ങള് ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന വിശേഷാവസരങ്ങള്, നല്ല ഓർമകള് സമ്മാനിച്ച നമ്മളിടങ്ങള്... അങ്ങനെ കേവലം ഒരു വ്യക്തിയില് നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറങ്ങി പോരേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതില് നിന്നുമാണ്. ഇവിടെയാണ് കോബ്വെബ്ബിങ് പ്രസക്തമാകുന്നത്.
കോബ്വെബ്ബിങ് എന്ന ഹീലിങ് പ്രാക്ടീസ്
സ്വൈപ് ആന്ഡ് സ്ക്രോളിന് അത്രകണ്ട് വേഗതയേറിയ ഇക്കാലത്ത് ബന്ധങ്ങളെക്കാള് വേഗത്തിലാണ് ട്രെൻഡുകള് വന്നുപോകുന്നത്. കോബ്വെബ്ബിങ് പക്ഷേ ഇവയില് നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നില്ക്കുകാണ്. ഇതൊരു കളിയല്ല, മികച്ചൊരു ഹീലിങ് പ്രാക്ടീസ് ആണിത്. മനസിലെ മുറിവുണക്കാൻ അത്യുത്തമം.
കാര്യം വളരെ സിംപിളാണെന്ന് പറയുമ്പോള് തോന്നാം. പക്ഷേ ഒരു ബ്രേക്ക് അപിന് ശേഷം അത് മറന്ന് തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കില് അതിനായി ശ്രമിക്കുക എന്നത് വേദന തന്നെ. പക്ഷേ മാനസികാരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്. നാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ. അതിനായി പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ടെക്നിക്കാണ് കോബ്വെബ്ബിങ്. നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഇടങ്ങളില് നിന്ന് നിങ്ങള് ഇറങ്ങിപ്പോന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചോ, ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഓർമകള് മായ്ച്ച് കളയുക. അതത്ര സിംപിളായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ മനപ്പൂർവം അതിനായി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
സൗമ്യമായി തന്നെ ഈ മെത്തേഡിനെ സമീപിക്കുക. മനപ്പൂർവം നാം മറ്റിടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക. വ്യക്തമായ വൈകാരിക അതിരുകള് ക്രമീകരിക്കുക. ഓർമകള് ചിലന്തിവല പോലെയാണ്. നമ്മെ അതില് നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ വല പൊട്ടിച്ചെറിയണം. മാനസികാരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്. വിട്ടുവീഴ്ചയരുത്...
