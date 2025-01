ETV Bharat / lifestyle

കിടപ്പുമുറിയിലെ വാതിലിനുമുണ്ട് സ്ഥാനം; സ്ഥാനം മാറിയെങ്കില്‍ പരിഹാരമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ സമ്പത്തും അഭിവൃദ്ധിയും കൂടും - BEDROOM DOOR VASTU TIPS

vastu bedroom door location and changes to be made ( getty images )