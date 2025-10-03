ETV Bharat / lifestyle

ചർമത്തിന്‍റെ തിളക്കം നഷ്‌ടമായോ? നോ ടെൻഷൻ; പാൽ ഐസ് ക്യൂബിലുണ്ട് പരിഹാരം

ഈജിപ്ഷ്യൻ കാലം മുതൽ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് പാൽ. ചർമത്തിന്‍റെ തിളക്കം നിലനിർത്താൻ പാൽ ഐസ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

RAW MILK ICE CUBES FOR SKIN CARE RAW MILK ICE CUBES BEAUTY BENEFITS SKIN CARE TIPS WITH MILK ICE CUBES NATURAL WAYS TO GET GLOWING SKIN
Representative Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് പാൽ. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് തുടങ്ങീ അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നതിന് പുറമെ ചർമ സംരക്ഷണത്തിനും മികച്ചതാണിത്. ചർമാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ പാലിലുണ്ട്. മൃതകോശങ്ങളെ പുറംതള്ളാനും മുഖക്കുരു അകറ്റാനും തുടങ്ങീ വിവിധ ചർമ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പാൽ ഫലപ്രദമാണ്. ചർമത്തെ മോയ്‌സ്‌ചറൈസ് ചെയ്യാനും തിളക്കമുള്ളതും മൃദുവമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. എന്നാൽ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ അസംകൃത പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അസംസ്‌കൃത പാൽ ഐസ് ക്യൂബുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തിന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും.

ഈജിപ്ഷ്യൻ കാലം മുതൽ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ചേരുവയാണ് പാൽ. ക്ലിയോപാട്ര രാജ്ഞി പതിവായി പാലിൽ കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ ചർമത്തെ മൃദുവും തിളക്കമുള്ളതുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇന്നും ചർമത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്. പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒരു ജനപ്രിയ ചർമ സംരക്ഷണ വസ്‌തുകൂടിയാണ് പാൽ.

പാൽ ഐസ് ക്യൂബുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം
പച്ച പാലിലേക്ക് മഞ്ഞൾ, തേൻ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നയി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ മിശ്രിതം ഒരു ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് നിറക്കുക. ഇത് ഐസ് ക്യൂബുകളാകുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്‌ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ഓരോ ഐസ് ക്യൂബെടുത്ത് ചർമത്തിൽ മൃദുവായി വൃത്താകൃതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക. ദിവസേന ഇത് ആവർത്തിക്കുക. രണ്ട് ആഴ്‌ചകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മികച്ച ഫലം കണ്ടുതുടങ്ങും.

ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ?
ചർമത്തിലെ വലിയ സുഷിരങ്ങളെ ചുരുക്കാൻ അസംസ്‌കൃത പാൽ ഐസ് ക്യൂബുകൾ സഹായിക്കും. അഴുക്ക്, പൊടി എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. മുഖക്കുരു തടയാനും ജലാംശം നിലനിർത്താനും ചർമത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാനും കറുത്ത പാടുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ചർമത്തിന്‍റെ നിറം സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താനും അകാല വർധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേരത്ത വരകൾ, ചുളിവുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കാനും വീക്കം ശമിപ്പിക്കാനും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്. ദിവസം മുഴുവൻ ചർമം ഫ്രഷായിരിക്കാനും പാൽ ഐസ് ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ഐസ് ക്യൂബുകൾ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽക്കഹോൾ രഹിതമായ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ചർമം വൃത്തിയാക്കുക. മുഖം കഴുകാനായി ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഐസ് ക്യൂബുകൾ കൊണ്ട് മൃദുവായി മാത്രമെ ചർമത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അമർത്തി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ചില ആളുകളിൽ പ്രകോപനത്തിനും നേരിയ അസ്വസ്ത്ഥതയ്ക്കും കാരണമായേക്കും. ഐസ് ക്യൂബുകൾ പുരട്ടിയ ശേഷം മൃദുവായ ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തെ ഈർപ്പം തുടച്ച് നീക്കാം.

എത്രനേരം മസാജ് ചെയ്യണം ?
പാൽ ഐസ് ക്യൂബുകൾ ദിവസേന രണ്ടു തവണ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരോ തവണയും രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വൃത്താകൃതിയിൽ മൃദുവായി വേണം മസാജ് ചെയ്യാൻ. സെൻസിറ്റീവ് ചർമമുള്ള ആളുകൾ ഇത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മൃദുവായ കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഒന്നിലധികം ഐസ് ക്യൂബുകൾ പൊതിഞ്ഞ് ചർമത്തിൽ സൗമ്യമായി പുരട്ടാം.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്‍റെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

Also Read : എന്നെന്നും ചെറുപ്പമായിരിക്കാണോ? ശീലമാക്കാം ഐസ് മസാജ്

For All Latest Updates

TAGGED:

RAW MILK ICE CUBES FOR SKIN CARERAW MILK ICE CUBES BEAUTY BENEFITSSKIN CARE TIPS WITH MILK ICE CUBESNATURAL WAYS TO GET GLOWING SKINRAW MILK ICE CUBES FOR GLOWING SKIN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.