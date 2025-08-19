ETV Bharat / lifestyle

നിരന്തരമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നുവരാണോ? എങ്കില്‍ അറിയണം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ - ONLINE SHOPPING RISKS AND SAFETY

ഗോഡൗണില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ് സൈറ്റുകളുടെ വിഷ്‌ലിറ്റിലും ആഡ് ടു കാര്‍ട്ടിലും സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഇത് സൗകര്യം പോലെ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണ് പലരും.

വശ്യമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിരന്തരമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? വിരല്‍ത്തുമ്പുകൊണ്ട് ഇഷ്‌ടമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആ സാധനം കൈപ്പറ്റുമ്പോള്‍ പ്രത്യേക ആനന്ദം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിരനതരമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പേര്‍ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗും മാനസികാരോഗ്യവും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

ഗോഡൗണില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ് സൈറ്റുകളുടെ വിഷ്‌ലിറ്റിലും ആഡ് ടു കാര്‍ട്ടിലുമുണ്ടാകും സാധനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഇത് സൗകര്യപൂര്‍വ്വം ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണ് പലരും.

ആള്‍ക്കുട്ടത്തിനിടയില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ബുദ്ധിമുട്ടും യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പലരും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നത്.

Representative images (Getty Images)

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളില്‍ സാധനങ്ങള്‍ തിരയുന്നതും കാണുന്നതുമൊക്കെ ചിലരില്‍ വലിയ സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പുറത്ത് പോയി നേരിട്ട് സാധനങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും കട കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും വില പേശുന്നതുമൊക്കെ മടുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. അതകൊണ്ടാണ് എളുപ്പത്തില്‍ സാധനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ടി പലരും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

ഇഷ്‌ടമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ കാണുന്നതുമൊക്കെ ചിലരില്‍ ആനന്ദം പകരുന്നുണ്ട്. കടകളില്‍ പോയി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യതയും സൗകര്യവും ഇത് നല്‍കുന്നു. തടസങ്ങളില്ലാതെ എളുപ്പത്തില്‍ സാധനം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ഡോപമിന്‍റെ അളവ് കൂടുകയും മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Representative images (Getty Images)

മറ്റുചിലര്‍ക്ക് സന്തോഷത്തേക്കാളുപരി ആശ്വാസമാണ് നല്‍കുന്നത്. കാരണം പൊതുയിടങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതിലൂടെ സാമൂഹിക ഉത്‌കണ്ഠയാണ് ഒഴിവാകുന്നത്. ഇതുപോലെ സമ്മര്‍ദ്ദം മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പ്രവണതയാണ് കംപള്‍സീവ് ബയിങ് ഡിസോര്‍ഡര്‍ എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലിനിക്കല്‍ ഡിപ്രഷന്‍റെ ലക്ഷണമാവാം. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗിലൂടെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവാം.

പലപ്പോഴും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവര്‍ സാധനത്തിന്‍റെ വിലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ ബോധവാന്മാരാകാന്‍ ഇത്തരം ഷോപ്പിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവരുടെ സമയം, സൗകര്യം, സാമ്പത്തിക ക്ഷമത എന്നിവയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നവരാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Representative images (Getty Images)

കടകളിലും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി ഒരുമിച്ച് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങി ബില്ല് നോക്കി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗിലൂടെ ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പപ്പോള്‍ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതിന്‍റെ കുറ്റബോധം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് താത്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് തരുന്നത്. കാലക്രമേണ നിങ്ങളെ ഈ രീതി സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

Representative images (Getty Images)

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പലസാധനങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തെളിഞ്ഞു വരും. പക്ഷേ മുന്‍കൂട്ടി ആസുത്രണം ചെയ്‌ത് വേണം ഓരോ സാധനങ്ങളും തെരെഞ്ഞടുക്കുവാന്‍. സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അനാവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കും.

Representative images (Getty Images)

സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് അതിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കണം. നിങ്ങള്‍ ചെലവാക്കുന്ന പണത്തിന് അതിന് മൂല്യമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ സാധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്തോ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ശീലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെനന് കൃത്യമായി മനസിലാക്കുക.

