മുഖകാന്തി വര്ധിപ്പിക്കും ഹോം റെമഡികള്; ഇവയൊട്ടും അനുയോജ്യമല്ല
മുഖത്ത് ഒരിക്കലും പുരട്ടാന് പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
Published : September 9, 2025 at 5:01 PM IST
മുഖസൗന്ദര്യം വര്ധിപ്പിക്കാന് ഇപ്പോള് സൈഡ് എഫകറ്റുകളൊന്നുമില്ലാത്ത വസ്തുക്കള് തേടുന്നവരാണ് പലരും. വീട്ടില് തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരം വസ്തുക്കള് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാല് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ട് എല്ലാമെടുത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടും മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ചില വസ്തുക്കള് മുഖത്തെ തൊലിയെ കൂടുതല് സെന്സിറ്റീവ് ആക്കും. അത്തരം വസ്തുക്കള് ഏതെന്ന് അറിയാതെ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. അടുക്കളയില് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഏതാനും വസ്തുക്കള് ഒരിക്കലും മുഖത്ത് പുരട്ടരുതെന്ന് ചര്മരോഗ വിദഗധര് പറയുന്നു. ഏതെല്ലാമാണ് ചര്മത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കള് എന്നറിയാം.
നാരാങ്ങ നീര്
വളരെ കുറഞ്ഞ പിഎച്ച് മൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ് നാരങ്ങ. അമ്ലഗുണം ഏറെയുള്ള ഇത് വളരെ വേഗത്തില് ചര്മത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഇതില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോറാലെന് എന്ന വസ്തു മുഖത്ത് കുരുക്കളും പാടുകളും ഉണ്ടാക്കും. സിട്രിക് ആസിഡ് ഏറെയുള്ള നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചാല് വളരെ വേഗത്തില് തൊലിയില് ചുളിവുകള് ഉണ്ടാക്കുകയും ചര്മത്തിന് പ്രായം തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ജ്യൂസ്/നീര്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ജ്യൂസ് മുഖകാന്തി വര്ധിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. മുഖത്തെ പാടുകള് മാറാന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ജ്യൂസിന് കഴിയുമെന്ന് ഇതുവരെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉരുളക്കിഴങ്ങില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൊളാനിന് ചര്മം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് ദോഷകരമാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ജ്യൂസാക്കിയാല് നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് തന്നെ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകള് വിഘടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.
ബേക്കിങ് സോഡ
ബേക്കിങ് സോഡ ഒരിക്കലും മുഖത്ത് പുരട്ടാന് പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ഇത് ചര്മത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം ചര്മം വരണ്ടതാക്കും. ഇത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. സ്ഥിരമായ ബേക്കിങ് സോഡ ഉപയോഗം മുഖക്കുരുവിനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും.
പച്ചമുട്ട
സാല്മൊണെല്ല ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് പച്ചമുട്ട. ഇത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് ചര്മത്തിലും കണ്ണിലും അണുബാധ ഉണ്ടാക്കും. പ്രോട്ടീന് റിച്ചാണ് മുട്ട. ഇത്രയും പ്രോട്ടീന് ഒരിക്കലും മുഖത്തെ ചര്മത്തിന് ആഗിരണം ചെയ്യാന് സാധിക്കില്ല. മുട്ട അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകള് മുഖത്ത് പുരട്ടുമ്പോള് അനുഭവപ്പെടുന്ന മുറുക്കം പ്രോട്ടീന് ഫിലീം ഉണങ്ങുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അല്ലാതെ പച്ചമുട്ട മുഖത്ത് പിടിക്കുന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യം വര്ധിക്കുന്നതിന്റെയോ ഒന്നുമല്ല. വീട്ടില് തന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന ഫേസ് പാക്കുകളില് നിന്നും ഹാനികരമായ ഇത്തരം വസ്തുക്കള് ഒഴിവാക്കാന് ശ്രമിക്കുക.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
