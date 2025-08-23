ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എയർ ഫ്രയറുകൾ ഇല്ലാത്ത അടുക്കളകൾ കുറവായിരിക്കും. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാൻ എയർ ഫ്രയറുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാതെ ക്രിസ്പി ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിനെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ റസ്റ്ററന്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈകളും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
എന്നാൽ എയർ ഫ്രയറുകളിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണോ എന്ന സംശയം ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ സൗരഭ് സേഥി. എയർ ഫ്രയർ എണ്ണയില്ലാതെ പാചകം ചെയ്യാം എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എയർ ഫ്രയർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മാംസങ്ങളും എല്ലാം തരം പച്ചക്കറികളും എയർ ഫ്രയറിൽ വേവിക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഒരേ രീതിയിലല്ല വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ചീരയും ബ്രോക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയ ക്രൂസിഫറസ് പച്ചക്കറികളും എയർ ഫ്രയറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതിനാൽ ഇവ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം മനസിൽ സൂക്ഷിക്കണം. കരിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വയറിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.
പച്ചക്കറികൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അൽപം എണ്ണ പുരട്ടുകയോ ബേക്കിങ് പേപ്പർ, സിലിക്കൺ ലൈനർ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഡോ. സേഥി പറയുന്നു. എന്നാൽ പഴകിയതും ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചതുമായ എണ്ണകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരം എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കരളിന്റെയും കുടലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. എയർ ഫ്രയറിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രേകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
എയർ ഫ്രയറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ചില എയർ ഫ്രയറുകളിൽ ടെഫ്ലോൺ (PTFE) പൂശിയ ബാസ്ക്കറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ചൂടാകുന്നത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അതിനാൽ ഇത്തരം എയർ ഫ്രയറുകൾക്ക് പകരം സെറാമിക് പൂശിയതോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇന്റീരിയറുകളോ ഉള്ള എയർ ഫ്രയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോ. സേഥി പറയുന്നു. ഇവ കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ നിലനിൽക്കുകയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
എയർ ഫ്രയറുകൾ കാൻസറിന് കാരണമാകുമോ?
എയർ ഫ്രയറിൽ മത്സ്യങ്ങൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ (COPs) അളവ് വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഇത് ഹൃദ്രോഗം, കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് കാർസിനോജനുകളായ പോളിസൈക്ലിക് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കും. ഇതും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും. അതേസമയം എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എയർ ഫ്രയറിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അപകട സാധ്യതകൾ കുറവാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
Also Read : ഫ്രീസറില് കുത്തിനിറച്ച് ഭക്ഷണം സാധനങ്ങള് വയ്ക്കാറുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിതാ