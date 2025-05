ETV Bharat / lifestyle

ആരു പറഞ്ഞു കേരളത്തില്‍ റോസ്മേരി വളരില്ലെന്ന് ??? വളരും... ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതി - HOW TO GROW ROSEMARY IN KERALA

Rosemary ( Getty Image )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 18, 2025 at 12:36 PM IST 3 Min Read

മുടി വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് റോസ്മേരി. ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുള്ള റോസ്മേരി സാധാരണയായി വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലാണ് കൂടുതലായി വളരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കൊച്ചുചെടിയെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊന്ന് വളർത്തി നോക്കിയാലോ? അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ മണ്ണിലെ നീർവാർച്ച, നനയ്ക്കൽ രീതികൾ, ഈർപ്പം നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ, കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് റോസ്മേരി വിജയകരമായി വളർത്താൻ കഴിയും. കേരളത്തില്‍ എങ്ങനെ റോസ് മേരി വളര്‍ത്താമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ... ഏത് വെറൈറ്റി വേണം? റോസ്മേരിക്ക് ധാരാളം വെറൈറ്റികളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈര്‍പ്പം നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളില്‍ റോസ്മേരിയുടെ വെറൈറ്റിയായ റോസ്‌മാരിനസ് ഒഫിസിനാലിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ക്യഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ നമുക്ക് റോസ്മേരിയുടെ വെറൈറ്റിയായ "ആര്‍പ്പ്" അല്ലങ്കില്‍ "ഹില്‍ഹാര്‍ഡി" പോലുള്ള ഇനങ്ങള്‍ വളര്‍ത്താം. ഇവ ഈര്‍പ്പമുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. വളരാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കാം റോസ്മേരിക്ക് ധാരാളം സുര്യപ്രകാശവും (ഒരു ദിവസം 6-8 മണിക്കൂര്‍) വായുസഞ്ചാരവും ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ പൂര്‍ണ സൂര്യപ്രകാശവും നല്ല വായു സഞ്ചാരവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ചെടിക്ക് വളരെ നീളത്തില്‍ വളരാന്‍ കഴിയും. നടുന്നതിന് മുന്‍പ് വളരാന്‍ മതിയായ (ചെടികള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ കുറഞ്ഞത് 18-24 ഇഞ്ച് ) ഇടമുണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. മണ്ണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാം റോസ്മേരിക്ക് നല്ല നനഞ്ഞ ഈര്‍പ്പമുള്ള മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് മണല്‍ കലര്‍ന്ന മണ്ണാണ് ഇതിനാവശ്യം. മണലും മണ്ണും കലര്‍ത്തിയാൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റ അളവ് ചെടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയും. 6-7 പിഎച്ച് സാന്നിധ്യമുള്ള അല്‍പം ക്ഷാരഗുണമുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിനാവശ്യം. നടുന്നതിന് മുന്‍പ് കമ്പോസ്‌റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠത മെച്ചപ്പെടുത്തുക. അതേസമയം വീര്യം കൂടിയ ജൈവവസ്‌തുക്കള്‍ ഒഴിവാക്കുക. ഇത് വേരുകള്‍ അഴുകിപ്പോകാനിടയാക്കും . നടുന്ന രീതി ബഡിങ് രീതി: ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതി. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു റോസ്മേരി ചെടിയിൽ നിന്ന് 4–6 ഇഞ്ച് വെട്ടിയെടുത്ത്, താഴത്തെ ഇലകൾ നീക്കം ചെയുക. മുറിച്ച ഭാഗം റൂട്ടിങ് ഹോർമോണിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. നന്നായി നീർവാർച്ചയുള്ള ഒരു പോട്ടിങ് മിശ്രിതത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക, വേര് വരുന്നതു വരെ (സാധാരണയായി 2–3 ആഴ്‌ച യ്ക്കുള്ളിൽ) ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക. വിത്തില്‍ നിന്ന്: നിങ്ങള്‍ വിത്തുകളില്‍ നിന്നാണ് റോസ്മേരി മുളപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍, അവ ഒരു വിത്ത് ട്രേയിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ചട്ടിയിലോ വിതച്ച് വയ്ക്കുക. അവ മുളയ്ക്കുന്നതുവരെ (സാധാരണയായി 10–14 ദിവസം) ചൂടോടെയും സ്ഥിരമായി ഈർപ്പത്തോടെയും സൂക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ശരിയായ രീതി