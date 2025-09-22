ഈഗോയ്ക്ക് ഫുള് സ്റ്റോപ്പ്! ഗോസിപ്പിന് നോ എന്ട്രി; തൊഴിലിടങ്ങള് ഇനി വൈബാക്കാം
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്ക് പ്രകാരം ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 60% ജോലിയിലാണ് ആളുകള് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
Published : September 22, 2025 at 6:51 PM IST
നമ്മളില് പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കുന്നത് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളും ആ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) പ്രകാരം ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 60% ജോലിയിലാണ് ആളുകള് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിനാല് തൊഴിലിടങ്ങളില് ഒരു പോസറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.
അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ 2024 ലെ വർക്ക് ഇൻ അമേരിക്ക സർവേ പ്രകാരം ജോലിസ്ഥലത്തെ സാമൂഹിക പിന്തുണ, ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ മാനസിക സുരക്ഷ, സ്വത്വം, സമൂഹം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജോലി സംതൃപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.
നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷം മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തില് നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു പോസറ്റീവ് അന്തരീക്ഷമാണെങ്കില് അവിടെ ഉത്പാദന ക്ഷമത വര്ധിക്കും. അവ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം മോശം തൊഴില് അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കില് വിവേചനവും അസമത്വവും അമിതമായ ജോലിഭാരവും നിയന്ത്രണവും ജോലി അരക്ഷിതാവസ്ഥയുമൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് അപടമുണ്ടാക്കും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയില് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്.
1. ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട 10 ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ
തൊഴിലിടങ്ങളില് പോസറ്റീവായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നത് തൊഴിലുടമയുടെ മാത്രമല്ല ജീവനക്കാരുടെയും കൂടി കടമയാണ്. തൊഴിലാളി എന്ന നിലയില് നിങ്ങള് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു പരസ്പരമുള്ള ഇടപെടലുകളും ബഹുമാനവുമൊക്കെ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തില് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവര്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- ജോലിയില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്
ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക, സമീകൃതാഹാരം നിലനിര്ത്തുക, ആവശ്യത്തിന് ഇടവേളകള് എടുക്കുക ഇവയൊക്കെ ഏകാകൃതയും പ്രതിരോധശേഷിയും വര്ധിപ്പിക്കും. ഇത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷത്തോടെയിരിക്കാനും, ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയിരിക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സഹായിക്കും.
ജോലിയില് അമിതഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കില് അല്ലെങ്കില് അമിത ജോലി അടിച്ചേല്പ്പിക്കുകയാണെങ്കില് ഇല്ല എന്ന് പറയാന് പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കില് ഇതുമൂലം സമ്മര്ദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
- സഹപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക
നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പോസറ്റീവ് ബന്ധങ്ങള് സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ജോലിയില് സംതൃപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
- കൃത്യസമയത്ത് ജോലി ചെയ്ത് തീര്ക്കുക
സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക, ജോലിസമയത്തുള്ള അനാവശ്യ ചാറ്റുകളും സംസാരവും ഒഴിവാക്കുക.
- ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് പിന്തുണ തേടുക: ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമിതഭാരം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസിനോടോ എച്ച് ആറിനോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദം കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കും. കൃത്യമായി വിശ്രമിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിക്കും സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും സഹായിക്കും.
2. തൊഴിലിടങ്ങളില് നല്ല അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം
ജീവിതത്തിന്റെ കൂടുതല് സമയവും ജോലിയിടങ്ങളില് ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സഹപ്രവര്ത്തകരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. സീനിയര് ജൂനിയര് എന്ന രീതിയില് അവരെ കാണുന്നതിന് പകരം സഹപ്രവര്ത്തകര് എന്ന രീതിയില് കാണാം. അവര് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ആളുകളെ വിലമതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അനുഭവസമ്പത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പുതുതായി വരുന്നവരെ അവഗണിക്കരുത്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും ജോലിയില് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.
ജോലിക്ക് വരുമ്പോള് ഒരു പ്രൊഫഷണല് രീതി തന്നെ പിന്തുടരാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗോസിപ്പോ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളോ വരാതെ നോക്കണം. ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കില് അവര്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും നേടാനൊന്നുമുണ്ടാവില്ല. പകരം അവര് ആ കമ്പനിയുടെ ഉയര്ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണെന്ന് ഓര്ക്കണം.
ഒരാളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലളിതമായ അംഗീകാരം പോലും പോസിറ്റീവ് ജോലി അന്തരീക്ഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു.
- ബഹുമാനത്തോടെ ആശയ വിനിമയം നടത്തുക
വ്യക്തമായും ആദരവോടെയും സംസാരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുമ്പോൾ. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സമയത്തെ ബഹുമാനിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നതും കേള്ക്കുക. അവരുടെ വീക്ഷണകോണുകള് കൂടി പരിശോധിച്ച് വേണം മറുപടി നല്കാന്.
മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റമോ ഗോസിപ്പോ പറയാതിരിക്കുക. കാരണം മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ പറയുന്നതാണെങ്കില് പോലും, അവ ഒരാളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ആരെങ്കിലും അവരുടെ അനുഭവം പങ്കിടുമ്പോൾ സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുക.
3. തൊഴിലുടമകള് ചെയ്യേണ്ടത്
തൊഴിലടങ്ങളില് നല്ല സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് തൊഴിലുടമകള് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- തൊഴിലാളികളെ പിന്തുണ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുക
തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ ജോലികാര്യങ്ങളില് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേട്ടങ്ങള് ആഘോഷിക്കുകയും അവര്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കുകയും വേണം. അവരവരുടെ ജോലികള് സമ്മര്ദ്ദങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യസയമത്ത് ചെയ്ത് തീര്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
തൊഴിലാളികളോട് വിവേചനമോ പീഡനമോ പാടില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാവുന്നതാണ്. തൊഴിലുടമ പറയുകയും മറ്റുള്ളവര് അനുസരിക്കുകയും എന്നതിന് പകരം എല്ലാവരും ഒരേമനസോടെ ചെയ്യുമ്പോള് നേട്ടങ്ങള് കൈവരും.
നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങള് നമ്മുടെ കരിയറിനെ മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യത്തേയും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ബഹുമാനത്തോടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ മികച്ച് നേട്ടങ്ങള് കൈവരിക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളു.
