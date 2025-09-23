ETV Bharat / lifestyle

മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം ടേസ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്; ഒരടിപൊളി റെസിപ്പിയിതാ

വെറും 5 ചേരുവകൾ കൊണ്ട് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാം കിടിലൻ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്. റെസിപ്പി ഇതാ...

Representational Image (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 23, 2025 at 7:25 PM IST

ദിവസം മുഴുവൻ ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന്‍റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ രാവിലെ പ്രാതൽ ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിക്കാനോ സമയമില്ലാത്തവരാണ് പലരും. ഈ ശീലം പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും ലഭിക്കുന്നത് പ്രാതലിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. സമയക്കുറവും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനുള്ള മടിയുമൊക്കെയാണ് പലരെയും പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരക്കാർക്കായി വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്നതും സ്വാദിഷ്‌ഠവുമായ ഒരു റെസിപ്പി പരിചയപ്പെട്ടാലോ. റവയും തേങ്ങയുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന ചേരുവകൾ. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • റവ - 1 കപ്പ്
  • തേങ്ങ - അര കപ്പ് (ചിരകിയത്)
  • ചെറിയ ഉള്ളി - നാല് എണ്ണം
  • പേരും ജീരകം - ഒരു നുള്ള്
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
റവയും തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു മിക്‌സി ജാറിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും അരക്കുക. ശേഷം ഈ മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് പേരും ജീരകം ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടാം. ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് രണ്ട് വശവും മറിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. സ്വാദിഷ്‌ടമായ അപ്പം തയ്യാർ.

അപ്പത്തിനുള്ള ചട്‌ണി തയ്യാറാക്കാം

  • ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
  • തക്കാളി- 3 എണ്ണം
  • വെളുത്തുള്ളി- 4 അല്ലി
  • സവാള- 1 എണ്ണം
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • മുളകുപൊടി - 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മല്ലിയില - ആവശ്യത്തിന്
  • നാരങ്ങ നീര് - അര ടീസ്‌പൂൺ
  • വെളിച്ചെണ്ണ - ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് രണ്ടായി മുറിച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക. നന്നായി വെന്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അതേ ചട്ടിയിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയുമിട്ട് വഴറ്റുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇത് വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീ അണക്കാം. ശേഷം ഒരു മിക്‌സി ജാറിലേക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ തക്കാളിയും വഴറ്റി വച്ച സവാളയും ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയൊഴിക്കാം. ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ അരപ്പ് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിന് ശേഷം മല്ലിയിലയും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ചട്‌ണി തയ്യാർ. ചൂടോടു കൂടി അപ്പത്തിനൊപ്പം കഴിക്കാം.

