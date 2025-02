ETV Bharat / lifestyle

ചർമ്മ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അകറ്റി നിറം വർധിപ്പിക്കാം; ഈ നുറുങ്ങുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ - HOW TO USE CINNAMON FOR FACIAL GLOW

ഇന്ത്യൻ അടുക്കളകളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കറുവപ്പട്ട. ഭക്ഷണങ്ങളുടെ രുചി വർധിപ്പിക്കാനാണ് പൊതുവെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറ്. ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഫൈബർ, മാഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം, അയൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണിത്. ആന്‍റി ഫംഗൽ, ആന്‍റി ബാക്‌ടീരിയൽ, ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് ഗുണങ്ങളും കറുവപ്പട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നിരവധി അടങ്ങിയ കറുവപ്പട്ട ശരീരത്തിന്‍റെ മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതിനായി കറുവപ്പട്ട ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്

രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ തേനും ഒരു ടീസ്‌പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടിയും ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുഖത്ത് പുരട്ടി രാത്രി മുഴുവൻ വയ്ക്കുക. രാവിലെ എഴുനേറ്റയുടൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. മുഖക്കുരു അകറ്റാനും ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കാനും രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. കറുത്ത പാടുകൾ, ചർമ്മത്തിലെ നിറം മങ്ങൽ എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഈ പാക്ക് ഗുണകരമാണ്. രണ്ട്

ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് അൽപം തേൻ കൂടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടി മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക. ശേഷം കഴുകി കളയാം. ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനും ചർമ്മം വരണ്ട് പോകുന്നത് തടയാനും ഈ സ്ക്രബ്ബ്‌ സഹായിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ബദാം ഓയിൽ, ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്ന്

2 ടീസ്‌പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലിലേക്ക് 4 തുള്ളി കറുവപ്പട്ട എണ്ണയും ചേർത്ത് മിക്‌സ് ചെയ്യുക. ഈ മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. ചർമ്മത്തിലെ നേർത്തവരകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പാക്ക് സഹായിക്കും. രക്തക്കുഴലുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ചർമ്മത്തിലെ ഉപരിതലത്തിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.

നാല്

ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ തൈര്, രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ കറുവപ്പട്ട, ഒരു കഷ്‌ണം വാഴപ്പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് പേസ്‌റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ മിശ്രിതം മുഖത്ത് പുരട്ടുക. ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. ചർമ്മത്തിന്‍റെ നിറം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല ആന്‍റി ബാക്‌ടീരിയൽ, ആന്‍റി ഫംഗസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ചർമ്മത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. അഞ്ച്

ഒരു വാഴപ്പഴം നന്നായി ഉടച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്‌പൂൺ തൈര്, ½ ടീസ്‌പൂൺ കറുവപ്പട്ട പൊടി , ½ ടീസ്‌പൂൺ നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ പാക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടി 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം. ചർമ്മത്തിന്‍റെ തിളക്കം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.